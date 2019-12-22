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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ທ​ຣຳ ກ່າວ​ວ່າ ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ການ​ຄ້າ ກັບ ຈີນ ຈະ​ຖືກ​ລົງ​ນາມ 'ໃນ​ເວ​ລາ​​ໃກ້​ໆ​ນີ້'

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ກ່າວ​ຖະ​ແຫລງ ຢູ່​ທີ່​ງານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດ​ຍອດ ກຸ່ມ​ຂະ​ບວນ​ການ​ນັກ​ສຶກ​ສາ ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ Turning Point USA ໃນ​ສູນ​ປະ​ຊຸມ ​ຢູ່​ທີ່​ເມືອງ​ພາມ ບິ​ຈ , ວັນ​ທີ 21 ທັນ​ວາ 2019, ໃນ​ເຂດ​ພາມ ບິ​ຈ ຕາ​ເວັນ​ຕົກ ຂອ​ງ​ລັດ​ຟ​ລໍ​ຣີ​ດາ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ວານນີ້ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ ຈີນ ຈະລົງ​ນາມ “​ໃນ​ເວ​ລາ​ໃກ້ໆ​ນີ້” ອັນ​ທີ່​ພວກ​ເພິ່ນ​ເອີ້ນ​ກັນ​ວ່າ ຂັ້ນ​ທີ​ນຶ່ງຂອງ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ການ​ຄ້າ ຫຼື Phase One ນັ້ນ.

“ພວກ​ເຮົາ​ຫາ​ກໍ​ໄດ້​ບັນ​ລຸ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ການ​ຄ້າທີ່​ກ້າວ​ໜ້າ ແລະ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ລົງ​ນາມ​ໃນ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ໃນ​ເວ​ລາ​ໃກ້ໆ​ນີ້” ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ໄດ້​ກ່າວ​ຢູ່​ທີ່​ງານ​ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ Turning Point USA ໃນ​ລັດ​ຟ​ລໍ​ຣີ​ດາ.

ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ຂັ້ນ​ທີ​ນຶ່ງ ​ໄດ້​ຖືກ​ປະ​ກາດ​ເມື່ອ​ຕົ້ນ​ເດືອນນີ້ ອັນ​ເປັນ​ສ່​ວນ​ນຶ່ງ ຂອງ​ກາ​ນ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ຍຸ​ຕິ​ສົງ​ຄາມ​ການ​ຄ້າ ທີ່​ຕອບ​ໂຕ້​ກັນ​ໄປ​ມາ​ເປັນ​ເວ​ລາຫຼາຍ​ເດືອນ​ຜ່ານ​ມາ ລະ​ຫວ່າງ ສອງ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ມີ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ໂລກ ຊຶ່ງ​ໄດ້ເຮັດ​ໃຫ້​ຕະຫຼາດ​ທັງຫຼາຍ​ປັ່ນ​ປ່ວນ ແລະ​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ຂອງ​ໂລກ.

ພາຍ​ໃຕ້​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ດັ່ງ​ກ່າວ ສະ​ຫະ​ລັດ ຈະ​ຕົກ​ລົງ​ຫລຸດ​ການ​ເກັບ​ພາ​ສີ​ບາງ​ສ່ວນ ໃນ​ການ​ແລກ​ປ່ຽນ​ກັບ ການ​ຊື້​ສິນ​ຄ້າ​ກະ​ສິ​ກຳ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ ໂດຍ​ຈີນ.

ລັດ​ຖະ​ມົ​ນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນ ທ່ານ​ສະ​ຕີບ​ວ໌ ມະ​ນູ​ຈິນ ໄດ້​ກ່າວ​ເມື່ອ​ສັບ​ປະ​ດາ​ແລ້ວນີ້​ວ່າ ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ​ນັ້ນ ຈະ​ໄດ້​ຖືກ​ລົງ​ນາມ​ໃນ​ຕົ້ນ​ເດືອນ​ມັງ​ກອນ ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ໄດ້​ຖືກແປ​ເປັນ​ທີ່​ຮຽບ​ຮ້ອຍ​ແລ້ວ ແລະ​ພຽງຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ການ “ຄັດຖູ” ໃນ​ດານ​ເຕັກ​ນິກ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.

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