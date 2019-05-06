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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປ. ທ​ຣຳ ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ມັ​ລ​ເລີ ບໍ່​ສົມ​ຄ​ວນ​ຈະໄປໃຫ້​ການຕໍ່ສະພາ ກ່ຽວ​ກັບການ​ສື​ບ​ສວນ​ເລື້ອງຣັດ​ເຊຍ

ທ່ານ​ໂຣ​ເບີ​ຣ​ຕ໌ ມັ​ລ​ເລີ ໄອ​ຍະ​ການ​ພິ​ເສດ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວໍ​ຊິງ​ຕັນ ວັນ​ທີ 24 ມີ​ນາ 2019.

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ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານ​ນີ້​ວ່າ ໄອ​ຍະ​ການ​ພິ​ເສ​ດ ທ່ານ​ໂຣ
​ເບີຣ​ຕ໌ ມັ​ລ​ເລີ ບໍ່​ສົມ​ຄວນຈະ​ໃຫ້​ການ​ຕໍ່​ໜ້າ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ໂດຍປະ​ຖິ້ມຄຳປະ​ກາດ​ຂອງ​
ທ່ານ​ໃນເມື່ອ​ກ່ອນທີ່​ກ່າວ​ວ່າ ຈະ​ປ່ອຍ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ໃຫ້​ເປັນຂອງລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຍຸ​ຕິ
​ທຳນັ້ນ.

ໄດ້ມີການເພີ້ມ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕືງກັບ​ສ​ະ​ພາ​ຕ່ຳ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຊອ​ກ
​ຫາທາງນຳ​ເອົາທ່ານ​ມັ​ລ​ເລີ ມາ​ລາຍ​ງານ​ຕໍ່​ໜ້າຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຕຸລາການ ປະ​ທາ​ນາ​
ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ ໄດ້​ສົ່ງ​ຂໍ້ຄວາມ​ທາງ​ທວິດ​ເຕີ​ວ່າ “ບໍ່​ໃຫ້ມີ​ການ​ເຮັດ​ຄືນ​ໃໝ່​ອີກ ​ສຳລັບພວກ​
ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ.” ທ່ານ​ກ່າວ​ເພີ້ມ​ອີກວ່າ “ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຊອກ​ຫາ​ການ​ເຮັດ​ຄືນໃໝ່ ເພາະ​ວ່າ
​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກຽດ​ຊັງ ​ທີ່ໄດ້​ເຫັນ​ການສະ​ຫລຸບ​ທີ່ວ່າບໍ່​ໄດ້ມີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື ບໍ່ມີການສົມຮູ້ຮ່ວມ
ຄິດ ​ຫຍັງ​ເລີຍ.”

​ພວກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ​ກຳ​ລັງ​ຊອ​ກາຫາ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ້ມ​ເຕີມ ກ່ຽວ​ກັບ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ທ່ານມັ​ລ​ເລີ ເລື້ອງການ​ສືບ​ສວນຣັດ​ເຊຍ. ທ່ານ​ລິນ​ຊີ ແກ​ຣມ ສັງ​ກັດ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລິ​ກັນ ຈາກ​ລັດ​ຄາ
​ໂຣ​ໄລ​ນາ​ໃຕ້ ກ່າວ​ວ່າ​ທ່ານ​ບໍ່​ມີ​ແຜນ​ທີ່​ຈະ​ເຊີນ ທ່າ​ນ​ມັ​ລ​ເລີ​ມາ​ໃຫ້​ການ​ຕໍ່ລາຍ​ງານ.

ປະ​ທານ​າ​ທິບໍດີ​ທ​ຣຳ ໄດ້ບອກ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ຫ້ອງ​ການ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ອາ​ທິດແລ້ວ
​ນີ້​ວ່າ ການ​ໃຫ້​ການ​ຈາກ​ທ່ານ​ມັ​ລ​ເລີ “ຂຶ້ນ​ຢູ່​ກັບ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.” ທ່ານ
​ວິ​ລ​ລຽມ​ ບາ​ຣ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ​ ທ່ານ​ບໍ່​ມີ​ຫຍັງ​ຂັດ​ຂ້ອງ​ ທີ່​ຈະ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມັ​ລ​ເລີ ໄປໃຫ້​ການ.

ທ່ານປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ໄດ້​ຂຽນສົ່ງ​ຂໍ້​ຄວາມ​ທາງທວິດ​ເຕີໄປ ຫຼັງ​ຈາກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ​ຄົນນຶ່ງ
ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ຫວັງ​ວ່າ ທ່ານ​ມັ​ລ​ເລີ​ຈະ​ໃຫ້​ການ ໂດຍໃຫ້​ຂໍ້​ສັງ​
ເກດ​ວ່າ ໃນວັນ​ທີ 15 ພຶດ​ສະ​ພາ ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ໄປແລ້ວ.

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງຍ​/ຸ​ຕິ​ທຳ ທ່ານ​ວິ​ລ​ລຽມ ບາ​ຣ ໃຫ້​ການ​ຢູ່ຕໍ່​ໜ້າ ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ ສະ​ພາ​ສູງ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ວັນ​ທີ 1 ພຶດ​ສະ​ພາ 2019.
ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງຍ​/ຸ​ຕິ​ທຳ ທ່ານ​ວິ​ລ​ລຽມ ບາ​ຣ ໃຫ້​ການ​ຢູ່ຕໍ່​ໜ້າ ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ ສະ​ພາ​ສູງ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ວັນ​ທີ 1 ພຶດ​ສະ​ພາ 2019.

ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ຈາກ​ລັດ​ໂຣດ​ໄອ​ແລນ ທ່ານ​ເດ​ວິດ ຊິ​ຊິ​ລ​ລິນ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ໂທ​ລະ​ພາບ
“Fox News Sunday” ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຫວັງ​ວ່າ​ໄອ​ຍະ​ການ​ພິ​ເສດ​ຈະ​ປາ​ກົດ​ໂຕ” ໃນ​ເວ​
ລາ​ນັ້ນ ແລະ​ນັ້ນ “ພວກ​ເຮົາ​ຄິດ​ວ່າ​ຊາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ມີ​ສິດ​ທິ ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ຍິນ​ຈາກ​ທ່ານ​
ໂດຍ​ກົງ.”

ທ່ານ​ຊິ​ຊິ​ລ​ລິນ ຕໍ່​ມາ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຂໍ້​ຄວາມ​ທາງ​ທວິດ​ເຕີ​ວ່າ “ບໍ່​ມີ​ຫຍັງ​ໄດ້​ເປັນ​ທີ່​ຕົກ​ລົງ​ກັນເທື່ອ.”

ປະ​ທານກຳ​ມະ​ການ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ສັງ​ກັດ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ທ່ານ​ເຈີ​ຣ​ໂຣນ ແນດ​ເລີ​ ຈາກ​
ນິວຢອກ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ອາ​ທິດ​ແລ້ວ​ນີ້​ວ່າ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການໄດ້ “ຢືນ​ຢັນ​ມາເຖິງ​ມື້ນີ້” ຕໍ່​
ການ​ໃຫ້​ການ​ຂອງທ່ານ​ມັນ​ເລີ ແລະ​ຫວັງ​ວ່າ​ມັນ​ຈະ​ແມ່ນ​ວັນ​ທີ 15 ພຶດ​ສະ​ພານີ້.

ອ່​ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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