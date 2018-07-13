ປ. ທຣໍາ ກ່າວວ່າ ປ. ປູຕິນ ບໍ່ແມ່ນ ເພື່ອນ ແລະ ກໍບໍ່ແມ່ນ ສັດຕູ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ກ່າວວ່າ ຄູ່ຕຳແໜ່ງຝ່າຍຣັດເຊຍ ທ່ານ
ວລາເດີເມຍ ປູຕິນ ບໍ່ແມ່ນທັງເພື່ອນມິດ ຫຼືສັດຕູ ບໍ່ເທົ່າມື້ກ່ອນການພົບປະທີ່ນະຄອນ
ແຮລຊິງກິ.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ກ່າວໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມນັກຂ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ທີ່
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອົງການເນໂຕ້ຢູ່ນະຄອນບຣັສເຊີລສ໌ວ່າ “ທ່ານບໍ່ແມ່ນສັດ ຕູຂ້າ
ພະເຈົ້າ ທ່ານແມ່ນເພື່ອນຄົນນຶ່ງບໍ? ບໍ່. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ທ່ານດີພໍ ແຕ່ສອງເທື່ອທີ່ຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ພົບພໍ້ ພວກເຮົາຖືກກັນດີ.”
ທ່ານທຣໍາກ່າວວ່າ ທ່ານປູຕິນໄດ້ເປັນ “ຄູ່ແຂ່ງ” ແລະກ່າວເພີ້ມວ່າ “ຫວັງວ່າມື້ໃດມື້ນຶ່ງ
ບາງທີ່ທ່ານອາດເປັນເພື່ອນກໍໄດ້. ມັນອາດເກີດຂຶ້ນ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ທ່ານດີພໍ.”
ຜູ້ນຳທັງສອງມີກຳນົດພົບປະກັນໃນວັນຈັນຈະມານີ້ ທີ່ນະຄອນແຮລຊິງກິ ເວລາປະທາ
ນາທິບໍດີທຣໍາກ່າວວ່າ ທ່ານຈະຍົກເອົາເລື້ອງສົນທິສັນຍາ ການຫຼຸດກຳລັງ ອາວຸດຍຸດ
ທະສາດ ທີ່ຣັດເຊຍໄດ້ລະເມີດສົນທິສັນຍາກຳລັງອາວຸດນິວເຄລຍລະ ດັບປານກາງ
ແລະການແຊກແຊງຂອງຣັດເຊຍເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາ ທິບໍດີສະຫະລັດ
ໃນປີ 2016.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາເຂົ້າໄປກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໄດ້ຄາດຫວັງ
ຫຍັງຫຼາຍ.”
ເວລາມີການຖາມວ່າ ຖ້າຫາກທ່ານປູຕິນປະຕິເສດອີກວ່າ ຣັດເຊຍບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນພົວພັນ
ກັບການເລືອກຕັ້ງ ທ່ານທຣໍາຕອບວ່າ “ທັງໝົດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວໄດ້ກໍຄື ວ່າ “ທ່ານໄດ້
ເຮັດບໍ? ແລະຢ່າເຮັດອີກ.” ແຕ່ທ່ານອາດປະຕິເສດ. ຂ້າພະເຈົ້າໝາຍຄວາມວ່າ ພວກ
ເຮົາຈະ ທ່ານຈະເປັນຜູ້ຮູ້ກ່ອນໝູ່ ໂອເຄ?
ບັນດາພັນລະມິດອົງການເນໂຕ້ພາກັນມີຄວາມສົງໄສກ່ຽວກັບວ່າ ທ່ານທຣໍາຈະໜັກ
ແໜ້ນພໍ ກັບຜູ້ນຳຣັດເຊຍ ທີ່ໄດ້ປະຕິເສດການສະຫລຸບຂອງປະຊາຄົມສືບລັບສະຫະ
ລັດວ່າ ຣັດເຊຍໄດ້ແຊກແຊງເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງ.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາຍັງກ່າວວ່າ ທ່ານ ‘ບໍ່ດີໃຈ” ກ່ຽວກັບການທີ່ຣັດເຊຍໄດ້ພະໜວກ
ເອົາຄຣາຍເມຍ ໃນປີ 2014 ແລະອີກເທື່ອນຶ່ງໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ປະທານາ ທິບໍດີຄົນກ່ອນ
ທ່ານບາຣັກ ໂອບາມາ ທີ່ປ່ອຍໃຫ້ເລື້ອງນີ້ເກີດຂຶ້ນ.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເກີດຂຶ້ນ ແຕ່ທ່ານໄດ້ອະ
ນຸຍາດໃຫ້ເກີດຂຶ້ນ. ແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂຶ້ນກັບຄຣາຍເມຍຈາກຈຸດນີ້ໄປ? ນັ້ນ ຂ້າພະ
ເຈົ້າບອກທ່ານບໍ່ໄດ້. ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ດີໃຈ ກ່ຽວກັບເລື້ອງ ຄຣາຍເມຍ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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