ທ. ທຣຳ ວ່າ ການເຈລະຈາ ກັບເກົາຫຼີເໜືອ 'ກຳລັງດີເລີດ' ແຕ່ເກົາຫຼີເໜືອ ບໍ່ເຫັນພ້ອມ

ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ຢືນຢັດວ່າ ນະໂຍບາຍເກົາຫຼີເໜືອ ຂອງ
ທ່ານ ແມ່ນ “ກຳລັງດີເລີດ.” ປະທານາທິບໍດີເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານມູນ ແຈ-ອິນ ກ່າວວ່າ
ການເຈລະຈາ ກັບພຽງຢາງ ແມ່ນ “ກຳລັງກ້າວໜ້າຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.”
ກ່ອນໜ້າການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມເກົາຫຼີໃຕ້ ໃນທ້າຍສັບປະດານີ້ ຝ່າຍດຽວເທົ່ານັ້ນ
ທີ່ປາກົດວ່າ ບໍ່ເຫັນພ້ອມກ່ຽວກັບສິ່ງຕ່າງໆ ທີ່ກຳລັງດີເລີດນັ້ນ ກໍແມ່ນ ເກົາຫຼີເໜືອ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ໄດ້ກ່າວຕຳໜິ ຕໍ່ວໍຊິງຕັນ
ແລະໂຊລ ທີ່ໄດ້ສະແດງທ່າທີວ່າ ຕົນອາດຈະຖອນໂຕອອກຈາກ ການເຈລະຈາ
ນິວເຄລຍ ທີ່ຢຸດສະງັກ ຢ່າງສິ້ນເຊີງ.
ຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງ ໄດ້ຖືກນຳລົງ ໃນອົງການສູນກາງຂ່າວຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ທີ່
ໄດ້ເຕືອນວ່າ ບໍ່ມີການຮັບປະກັນວ່າ ການເຈລະຈາ ຈະເລີ້ມຄືນໃໝ່ ເຖິງແມ່ນວ່າ
ສະຫະລັດ “ເວົ້າຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ ກ່ຽວກັບການຮື້ຟື້ນການເຈລະຈາ ຄ້າຍຄືກັບນົກ
ແກ້ວ ກໍຕາມ.”
ຖະແຫລງການນັ້ນ ຍັງໄດ້ກ່າວຢ້ຳຄຳເວົ້າຂອງຜູ້ນ້ຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ທີ່ວ່າ
ເສັ້ນຕາຍໃນທ້າຍປີ ເພືື່ອໃຫ້ ສະຫະລັດ ປ່ຽນແປງວິທີຂອງຕົນ ຕໍ່ການເຈລະຈາ
ນິວເຄລຍ.
“ສະຫະລັດ ຈະໄດ້ຮັບການແນະນຳທີ່ດີ ໂດຍໃຫ້ຄຳນຶງວ່າ ການກ່າວເຕືອນຊ້ຳແລ້ວ
ຊ້ຳອີກຂອງພວກເຮົານັ້ນ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຄຳເວົ້າລ້າໆ” ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ
ຄວອນ ຈອງ ກັນ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ຂອງກົມຮັບຜິດຊອບກິດຈະການອາເມຣິກາ
ຢູ່ທີ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງເກົາຫຼີເໜືອ.
ການໃຫ້ຄຳເຫັນດັ່ງກ່າວ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຊ່ອງຫວ່າງທີ່ຂະຫຍາຍກວ້າງອອກ ລະຫວ່າງ
ພາສາຂອງການປະນີປະນອມ ທີ່ໃຊ້ໂດຍພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້
ແຕ່ໃນອີກດ້ານນຶ່ງ ມີການເວົ້າຈາ ທີ່ກະທົບກະທັ່ງເພີ້ມຂຶ້ນ ຈາກເກົາຫຼີເໜືອ.
ທ່ານເດວິດ ກິມ ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ໃນນະໂຍບາຍດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ໃນເຂດເອເຊຍຕາ
ເວັນອອກ ຢູ່ສູນກາງ Stimson ທີ່ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ໃນວໍຊິງຕັນ ກ່າວວ່າ “ມັນມີການບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນຂະໜາດໃຫຍ່. ເລື້ອງວິໄສທັດແມ່ນເປັນອີກເລື້ອງນຶ່ງ ແຕ່
ຂ້າພະເຈົ້າ ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ຈະມີທ່າແຮງຂອງຄວາມກ້າວໜ້າ ໃນສ່ວນນຶ່ງ ຢູ່ໃນ
ຂັ້ນເທິງ.”
ການເຈລະຈາໄດ້ຕົກຢູ່ໃນສະພາບບໍ່ໄປບໍ່ມາ ນັບແຕ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຢູ່ຫວຽດນາມ
ເມື່ອເດືອນກຸມພາ ທີ່ສິ້ນສຸດລົງໂດຍປາສະຈາກຂໍ້ຕົກລົງໃດໆ. ທ່ານກິມບໍ່ພໍໃຈກັບບາດ
ກ້າວ ໃນການຜ່ອນຜັນ ການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ ໃນຂະນະທີ່ ທ່ານທຣຳ ບໍ່ພໍໃຈທີ່
ທ່ານກິມ ບໍ່ຍອມໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ທີ່ຈະຍົກເລີກໂຄງການອາວຸດນິວເຄລຍຢ່າງສິ້ນເຊີງ.
ນັບແຕ່ນັ້ນມາ ເກົາຫຼີເໜືອກໍບໍ່ເອົາຫົວຊາຕໍ່ການຮ້ອງຂໍຂອງສະຫະລັດ ເພື່ອໃຫ້ເປີດ
ການເຈລະຈາຄືນໃໝ່.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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