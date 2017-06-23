ປ. ທຣໍາ ກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ມີເທບ ບັນທຶກສຽງ ຂອງທ່ານ Comey

ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ທ່ານບໍ່
ໄດ້ບັນທຶກສຽງການສົນທະນາຂອງທ່ານ ກັບອະດີດຫົວໜ້າອົງການສັນຕິບານກາງ
ທ່ານ James Comey.
ທ່ານ Comey ໄດ້ກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານລະງັບການສືບສວນ
ຂອງອົງການດັ່ງກ່າວ ກ່ຽວກັບການແຊກແຊງຂອງຣັດເຊຍ ເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີປີ 2016 ຊຶ່ງປະທານາທິບໍດີທຣໍາໄດ້ປະຕິເສດໄປນັ້ນ.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໄດ້ຂຽນລົງທາງ Twitter ວ່າ “ຈາກລາຍງານທັງໝົດຫວ່າງມໍ່ໆ
ມານີ້ ກ່ຽວກັບການກວດກາທາງອິເລັກໂຕຣນິກ ການສະກັດກັ້ນ ການເປີດເຜີຍຊື່
ແລະບັນທຶກສຽງ ໃນການສົນທະນາ ກັບ ທ່ານ James Comey ຫຼືບໍ່ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າ
ບໍ່ໄດ້ເຮັດ ແລະບໍ່ມີການບັນທຶກສຽງໃດໆ.
ການຂຽນຂໍ້ຄວາມລົງທາງ Twitter ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນທີ່ມີມາເປັນ
ເວລາຫຼາຍອາທິດ ກ່ຽວກັບວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ຕິດຕັ້ງລະບົບບັນທຶກສຽງຢູ່ທຳນຽບ
ຂາວ ແລະໄດ້ບັນທຶກການສົນທະນາສ່ວນຕົວສອງຄັ້ງ ລະຫວ່າງທ່ານ ກັບ
ທ່ານ Comey.
ຮອງຫົວໜ້າໂຄສົກທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງ Sarah Huckabee Sanders ກ່າວວ່າ
ເວລາຖາມວ່າ ເປັນຫຍັງປະທານາທິບໍດີໄດ້ລໍຖ້າ ເປັນເວລາ 41 ມື້ ເພື່ອໃຫ້ຄວາມກະ
ຈ່າງແຈ້ງກ່ຽວກັບວ່າ ບໍ່ມີການບັນທຶກສຽງກ່ຽວກັບການສົນທະ ນາຂອງທ່ານ ກັບທ່ານ
Comey ນັ້ນ ທ່ານນາງຕອບວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວ່າມັນເປັນເກມຫຼືບໍ່."
ທ່ານນາງ Sanders ກ່າວເພີ້ມຢູ່ໃນການຖະແຫຼງຂ່າວ ທີ່ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຖ່າຍຮູບ ບໍ່ດົນ
ຫລັງຈາກປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ຂຽນລົງທາງ Twitter ທີ່ທ່ານນາງກ່າວວ່າ “ພວກທ່ານ
ຖາມຫາຄຳຕອບ ທ່ານກໍໄດ້ໃຫ້ຄຳຕອບໄປແລ້ວ.”
ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງ Twitter ຂອງປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຍັງ
ໄດ້ເພີ່ມເຊື້ອໄຟ ໃຫ້ແກ່ການເຜົາໃໝ້ທີ່ເປັນບັນຫາໂຕ້ແຍ້ງ ກ່ຽວກັບການພົວພັນ
ຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ໃຊ້ອິດທິພົນເຂົ້າແຊກແຊງໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີເມື່ອປີ
ແລ້ວນີ້.
ການເຈາະຂໍ້ມູນອີແມລຂອງຄະນະກຳມະການພັກເດໂມແຄຣັດແຫ່ງຊາດ ໃນປີ
2016 ນັ້ນ ແມ່ນ "ເປັນການຂີ້ຕົວະພັກເດໂມແຄຣັດຄັ້ງໃຫຍ່” ປະທານາທິບໍດີຍັງໄດ້
ສົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງ Twitter ຈາກບັນຊີສ່ວນຕົວຂອງ @realDonaldTrump.
ເມື່ອມີການຖາມວ່າ ປະທານາທິບໍດີເຊື່ອບັນດາສະມາຊິກປະຊາຄົມສືບລັບ ສົມຮູ້
ຮ່ວມຄິດກັບພັກເດໂມແຄຣັດຫລືບໍ່ ທ່ານນາງ Sanders ໄດ້ຕອບວ່າປະທານາທິ
ບໍດີ ໄດ້ອ້າງເຖິງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ຂອງທ່ານວ່າ “ເຂົາເຈົ້າພະຍາຍາມ ເຮັດໃຫ້ ການ
ໄດ້ຮັບຊະນະຂອງທ່ານຜິດກົດໝາຍ ໃນຂັ້ນຕອນການເລືອກຕັ້ງ.”
ເມື່ອຖາມເຖິງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງປະທານາທິບໍດີ ກັບບັນດາອົງການສືບລັບທີ່ພະ
ຍາຍາມກວດທ່ານ ຢູ່ໃນທຳນຽບຂາວນັ້ນ ທ່ານນາງ Sanders ຕອບວ່າ “ຂ້າພະ
ເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວ່າມີ."
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