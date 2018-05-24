ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ “ໂຄງສ້າງທີ່
ແຕກຕ່າງອອກໄປ” ແມ່ນຈຳເປັນຕໍ່ການເຈລະຈາການຄ້າກັບຈີນ. ແຕ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດຫຍັງເພີ່ມຕື່ມ ກ່ຽວກັບວ່າ ແມ່ນຫຍັງທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງປ່ຽນ ໃນອັນທີ່ທ່ານຊອກຫານັ້ນ.
“ຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າຂອງພວກເຮົາ ກັບຈີນແມ່ນ ດຳເນີນໄປຢ່າງດີງາມ,” ຊຶ່ງທ່ານທຣຳ
ໄດ້ໄດ້ຂຽນລົງໃນທວິດເຕີຂອງເພິ່ນ ໃນເຊົ້າວັນພຸດວານນີ້, ແລະທ່ານຍັງຂຽນຕໍ່ໄວ່າ
“ແຕ່ໃນຕອນສຸດທ້າຍແລ້ວ ພວກເຮົາຄວນຈະໃຊ້ໂຄງສ້່າງທີ່ແຕກຕ່າງອອກໄປອີກ
ຊຶ່ງມັນຈະເປັນການຍາກທີ່ຈະເຮັດໄດ້ ແລະກໍຈະໄດ້ມີຜົນສະຫຼຸບທີ່ແຕກຕ່າງອອກໄປ
ຫຼັງຈາກເສັດສິ້ນການແຂ່ງຂັນແລ້ວນັ້ນ.”
ຕະຫຼາດຮຸ້ນ ແມ່ນໄດ້ສົ່ງຜົນລົບ ຫຼັງຈາກທີ່ີທ່ານທຣຳ ໄດ້ຄາດເດົາກ່ຽວກັບເຈລະຈາ
ການຄ້າ ກັບຈີນ ແຕ່ວ່າ ໃນທີ່ສຸດ ກໍໄດ້ຕັດຄວາມສູນເສຍນັ້ນອອກ, ປິດຕະຫຼາດໃນ
ທາງບວກແລະເພີ່ມຂຶ້ນ 52.40 ຄະແນນ ຫຼືເທົ່າກັບ .21 ເປີເຊັນ.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານຜ່ານມານີ້ວ່າ ທ່ານບໍ່ໄດ້ຍິນດີຍິນຮ້າຍແຕ່ຢ່າງໃດ ກັບການເຈລະຈາທາງການຄ້າກັບຈີນຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ແຕ່ວ່າ “ມັນຄືການເລີ່ມຕົ້ນ.”
ຫຼັງຈາກການເຈລະຈາທາງການຄ້າ 2 ມື້ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ ໃນວໍຊີງຕັນ ໃນສັບ
ປະດາແລ້ວນີ້, ຈີນ ແມ່ນໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະ “ຫຼຸດຢ່າງແຂງຂັນ” ຕໍ່ການໄດ້ຮັບຜົນກຳໄລ
ຈຳນວນ 375 ພັນລ້ານໂດລາ ປະຈຳປີ ກັບການເຮັດການຄ້າກັບສະຫະລັດ ໂດຍທີ່
ຈະຊື້ອຸບປະໂພກບໍລິໂພກຂອງອາເມຣິກາ ເພີ່ມ, ແຕ່ວ່າ ບໍ່ໄດ້ລະບຸເຖິງວ່າ ແມ່ນຫຍັງ
ແທ້ທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍຂອງການນຳເຂົ້າ ແລະສົ່ງອອກ ຊຶ່ງຂໍ້ຕົກລົງທີ່ວ່ານີ້ ໄດ້ບັນທຶກໄວ້
ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ໂດຍທັງສອງປະເທດ.
ທີ່ລັດຖະສະພາ, ຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍ ແມ່ນມີຂຶ້ນທະວີຄູນ ຕໍ່ການເອົາບາດກ້າວ
ຂອງທ່ານທຣຳ ຕໍ່ການເຈລະຈາທາງການຄ້າກັບຈີນ.
ສະມາຊິກສະພາສູງສັງກັບພັກຣີພັບບລີກັນ ທ່ານ ຈອນ ຄອຣນິນ ຈາກລັດເທັກຊັສ
ໄດ້ກ່າວຢ່າງລະວັງໃນວັນພຸດວານນີ້ ສະຫະລັດ ຈຳເປັນທີ່ຈະຢືນຢັນ ແລະເຮັດ
“ຕາຂີ້ລັກ” ແລະເຮັດໃຫ້ແນ່ນອນວ່າ “ຈີນ ບໍ່ໄດ້ຫຼິ້ນກັບເຮົາແບບຖືເຮົາວ່າ ໂງ່ນັ້ນ.”
ສະມາຊິກສະພາສູງສັງກັບພັກເດໂທຄຣັດ ທ່ານນາງເບບີ ສຕາບີນາວ ຈາກລັດ ມີຊິກັນ
ໄດ້ເຕືອນວ່າ “ມັນສຳຄັນທີ່ວ່າ ເຮົາບໍ່ແມ່ນແຕ່ ປາກກ້າເທົ່ານັ້ນກັບຈີນ, ແຕ່ວ່າ ຕ້ອງ
ເຮັດຢ່າງແຂງຂັນນຳ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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