ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວໃນວັນເສົາວານນີ້ວ່າ ທ່ານມີແຜນທີ່ຈະລົງໂທດ “ຂະໜາດໃຫຍ່” ຄັ້ງໃໝ່ຕໍ່ອີຣ່ານ ຊຶ່ງຈະເລີ້ມມີຜົນບັງຄັບ ໃນວັນຈັນມື້ອື່ນນີ້ ໂດຍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດຫຍັງຕື່ມ.
ໂດຍການປຶກສາຫາລືກັບພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານ ຢູ່ທີ່ແຄ້ມເດວິດ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນພັກຜ່ອນຂອງປະທານາທິບໍດີນັ້ນ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ປະກາດຜ່ານທາງທວີດ ເຕີ້ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ອີຣ່ານ ບໍ່ສາມາດມີອາວຸດນິວເຄລຍໄດ້” ແລະການລົງໂທດເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກຍົກເລີກ ເວລາໃດທີ່ປະເທດດັ່ງກ່າວຫາກກາຍເປັນ “ປະເທດທີ່ສ້າງສັນແລະອຸດົມຮັ່ງມີຄືນອີກ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວທີ່ທຳນຽບຂາວ ກ່ອນອອກເດີນທາງໄປຍັງແຄ້ມເດວິດ ຊຶ່ງໃນຈຸດນຶ່ງທ່ານເວົ້າວ່າ ເວລາໃດທີ່ເຕຫະຣ່ານໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະປະຖິ້ມໂຄງການສ້າງອາວຸດນິວເຄລຍ “ຂ້າພະເຈົ້າ ຈະເປັນເພື່ອນທີ່ດີທີ່ສຸດ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.”
ນ້ຳສຽງຂອງທ່ານທຣຳໄດ້ອ່ອນລົງຫຼາຍໃນວັນເສົາວານນີ້ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການເອົາມາດຕະການຢ່າງຂຸ້ນຂ້ຽວເປັນເວລານຶ່ງອາທິດລະຫວ່າງສະຫະລັດແລະອີຣ່ານ.
ຄວາມວິຕົກກັງວົນ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທີ່ຈະເກີດການຂັດແຍ້ງ ດ້ວຍກຳລັງອາວຸດ ລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບອີຣ່ານ ແມ່ນເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ ນັບຕັ້ງແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ເຕຫະຣ່ານເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ວ່າ ວາງລະເບີດໂຈມຕີກຳປັ່ນບັນທຸກນ້ຳມັນສອງລຳ ຢູ່ຊ່ອງແຄບຮໍມຸສ ຊຶ່ງເປັນການກ່າວຫາທີ່ເຕຫະຣ່ານໄດ້ປະຕິເສດ ແລະການຍິງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງສະຫະລັດຕົກ ໃນຮອບອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.
ໃນວັນສຸກຜ່ານມານີ້ ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຍົກເລີກການໂຈມຕີຕອບຕໍ່ເປົ້າໝາຍຫຼາຍໆແຫ່ງຂອງອີຣ່ານ.
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