ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ການໃຫ້ອະໄພຍະໂທດ ທີ່ອາດມີຂຶ້ນ ສຳລັບທ່ານພອລ ມານາຝອດ ບຸກຄົນທີ່ເຄີຍເປັນປະທານຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານ ໃນປີ 2016 ທີ່ກຳລັງປະເຊີນກັບໂທດຈຳຄຸກ ເປັນເວລາຫຼາຍໆປີ ຍ້ອນການສໍ້ໂກງເງິນນັ້ນ “ຍັງບໍ່ທັນອອກໄປຈາກໂຕະເທື່ອ.”
ທ່ານທຣຳ ກ່າວຕໍ່ໜັງສືພິມນິວຢອກໂພສທ໌ ທີ່ທຳນຽບຂາວ ໃນການໃຫ້ສຳພາດທີ່ທ່ານບໍ່ເຄີຍໂອ້ລົມມາກ່ອນກ່ຽວກັບການໃຫ້ອະໄພຍະໂທດແກ່ນັກວິ່ງເຕັ້ນທາງການເມືອງ ອາຍຸ 69 ປີທ່ານນີ້.
ທ່ານທຣຳ ກ່າວວ່າ “ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ເອົາອອກໄປຈາກໂຕະເທື່ອ ເປັນຫຍັງຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຈະເອົາອອກໄປຈາກໂຕະ.”
ໃນເດືອນສິງຫາຜ່ານມາ ຄະນະຕຸລາການໃນເຂດພາກເໜືອລັດເວີຈີເນຍ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດຊານເມືອງ ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ພົບວ່າ ທ່ານມານາຝອດ ມີຄວາມຜິດ 8 ກະທົງ ໃນການສໍ້ໂກງເງິນພາສີແລະທະນາຄານ ນັບແຕ່ວຽກງານຂອງທ່ານ ໃນຖານະທີ່ປຶກສາທາງການເມືອງຢູ່ຢູເຄຣນ ທີ່ມີຂຶ້ນ 6 ເດືອນກ່ອນການເຂົ້າເຮັດວຽກຂອງທ່ານ ຮວມທັງ 3 ເທື່ອໃນການເປັນປະທານ ໃນການເລືອກຕັ້ງເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງຢູ່ທຳນຽບຂາວ ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ໃນປີ 2016 ນັ້ນ.
ທ່ານມານາຝອດ ໃນເວລາຕໍ່ມາ ໄດ້ຍອມຮັບຜິດຢູ່ວໍຊິງຕັນ ໃນຂໍ້ຫາສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດສອງກະທົງ ແລະຂໍ້ຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ແລະໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະໃຫ້ການຮ່ວມມືກັບໄອຍະການພິເສດ ທ່ານໂຣເບີດ ມັລເລີ ທີ່ກຳລັງສືບສວນວ່າ ຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣຳ ມີການພົວພັນກັບຣັດເຊຍຫຼືບໍ່ ແລະທ່ານທຣຳ ໃນຖານະປະທານາທິບໍດີ ຂັດຂວາງຂະບວນການຍຸຕິທຳຫຼືບໍ່ໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອທັບມ້າງການສືບສວນ.
ໃນຖານະທີ່ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການຍອມຮັບກັບທ່ານມັລເລີນັ້ນ ທ່ານມານາຝອດໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຕອບຄຳຖາມ “ໂດຍເຕັມ ດ້ວຍຄວາມຈິງ ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະກົງໄປກົງມາ” ກ່ຽວກັບ “ເລື້ອງໃດໆແລະທັງໝົດ” ເພື່ອເຫັນແກ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດຖະບານ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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