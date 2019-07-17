ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຕອບໂຕ້ຕໍ່ຄຳເວົ້າຂອງນັກການທູດສູງສຸດຂອງອີຣ່ານ
ທີ່ໄດ້ສະເໜີແນວຄິດ ໃນການເຈລະຈາ ກ່ຽວກັບໂຄງການລູກສອນໄຟຂອງຕົນ ໂດຍ
ກ່າວວ່າ ອີຣ່ານ ບໍ່ສາມາດທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ທີ່ມອງເຫັນໂດຍສະຫະ
ລັດວ່າ ເປັນຍານພາຫານະທີ່ບັນທຸກລູກລະເບີດນິວເຄລຍ.
ໃນການຖະແຫຼງຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ຢູ່ກອງປະຊຸມຄະນະລັດ
ຖະບານ ທີ່ທຳນຽບຂາວນັ້ນ ທ່ານທຣຳກ່າວວ່າ ນອກຈາກຄວາມເຊື່ອຂອງທ່ານທີ່ວ່າ
ອີຣ່ານຕ້ອງບໍ່ພັດທະນາອາວຸດນິວເຄລຍແລ້ວ “ພວກເຂົາເຈົ້າ ຈະບໍ່ສາມາດທີ່ຈະທົດ
ລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດໄດ້ອີກ ຊຶ່ງປັດຈຸບັນນີ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍກັບອີ
ຣ່ານ ປີ 2015 ນັ້ນ ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນສາມາດ ເຮັດສິ່ງດັ່ງ
ກ່າວໄດ້.”
ມະຕິສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ ຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງ
ປີ 2015 ຂອງອີຣ່ານກັບບັນດາປະເທດມະຫາອຳນາດຂອງໂລກ “ແມ່ນຮຽກຮ້ອງ”
ແທນທີ່ຈະບັງຄັບໃຫ້ອີຣ່ານ ຕ້ອງຫຼີກເວັ້ນຈາກການທົດລອງສະມັດຕະພາບຂອງລູກ
ສອນໄຟທີ່ບັນທຸກຫົວອາວຸດນິວເຄລຍ. ຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍກັບ ອີຣ່ານໄດ້ສະເໜີການ
ບັນເທົາການລົງໂທດຂອງສາກົນ ເພື່ອແລກປ່ຽນກັບການຈຳກັດໂຄງການນິວເຄລຍ
ທີ່ບັນດາປະເທດມະຫາອຳນາດຕາເວັນຕົກຢ້ານວ່າຈະນຳໄປໃຊ້ເພື່ອເຮັດລະເບີດ.
ເຕຫະຣ່ານໄດ້ກ່າວມານານແລ້ວວ່າ ຄວາມກະຕືລືລົ້ນທາງດ້ານນິວເຄລຍຂອງຕົນ
ແມ່ນມີຈຸດປະສົງໃນທາງສັນຕິ ແລະລູກສອນໄຟແມ່ນຢູ່ໃນລັກສະນະທີ່ເປັນການປ້ອງ
ກັນເທົ່ານັ້ນ.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຖອນອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວໃນປີກາຍນີ້ ໂດຍກ່າວວ່າ
ມັນຍັງອ່ອນເກີນໄປໂພດສຳລັບອີຣ່ານແລະທ່ານໄດ້ເລີ້ມການລົງໂທດທີ່ໜັກກວ່າເກົ່າ
ຕໍ່ເຕຫະຣ່ານ ເພື່ອກົດດັນໃຫ້ເປີດການເຈລະຈາຄືນໃໝ່ ທີ່ຈະຢຸດການປະພຶດທີ່ເຫັນວ່າ
ບໍ່ດີທັງໝົດນັ້ນ.
ຢູ່ໃນການສຳພາດຕໍ່ຕາໜ່າງຂ່າວ NBC ຂອງສະຫະລັດທີ່ໄດ້ອອກອາກາດໃນວັນຈັນ
ທີ່ຜ່ານມາ ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດອີຣ່ານ ທ່ານໂມຮຳເມັດ ຈາວາດ ຊາຣິຟ ໄດ້ຕິຕຽນ
ວ່າສະຫະລັດຂາຍອາວຸດໃຫ້ແກ່ບັນດາພັນທະມິດອ່າວເປີເຊຍ ຄື ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ
ແລະສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອເມີເຣັສ ຜູ້ທີ່ເປັນຄູ່ແຂ່ງຂອງອີຣ່ານ ທີ່ໄດ້ “ເຮັດໃຫ້ຂົງເຂດ
ຂອງເຮົາພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະລະເບີດ.”
ທ່ານຊາຣິຟໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ເພາະສະນັ້ນ ຖ້າຫາກສະຫະລັດຕ້ອງການເຈລະຈາກ່ຽວ
ກັບລູກສອນໄຟຂອງພວກເຮົາ ກ່ອນອື່ນໝົດພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຍຸຕິການຂາຍອາ
ວຸດເຫຼົ່ານີ້ ຮວມທັງລູກສອນໄຟຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ຂົງເຂດພວກເຮົາ” ທ່ານຊາຣິຟໃຫ້ຄວາມ
ເຫັນດັ່ງ່າວ ໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມນະຄອນນິວຢອກເພື່ອ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
ສະຫະປະຊາຊາດ.