ໃນວັນຈັນວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ທ່ານ
ໄມໂກລ໌ ໂຄເຮັນ ອະດີດທະນາຍຄວາມສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ເປັນເວລາດົນນານນັ້ນ
ໃຫ້ຕິດຄຸກ ຫຼາຍປີ ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານໂຄເຮນ ໄດ້ຮັບສາລະພາບຜິດ ໃນຫຼາຍກະໂທງແບບ
ປ້ອງກັນຕົວ ແລະຕໍ່ຕ້ານທ່ານທຣຳ ໃນຄະດີການສືບສວນສອບສວນ ເລື້ອງການເຂົ້າ
ແຊກແຊງຂອງຣັດເຊຍ ໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ປີ 2016.
ທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານໂຄເຮນ ໄດ້ຂໍຮ້ອງໃຫ້ທະນາຍຄວາມລັດນິວຢອກບໍ່ໃຫ້ໄດ້ຕິດ
ຄຸກ ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານ ໂຄເຮັນ ໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້ ໄດ້ຮັບສາລະພາບໄດ້ກ່າວເທັດຕໍ່
ລັດຖະສະພາ ທີ່ວ່າ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ສິ້ນສຸດການດຳເນີນການເລື້ອງອະສັງຫາລິມມະສັບ
ໃນມົສກູ ໃນຊ່ວງຕົ້ນໆປີ 2016 ນັ້ນ ເພື່ອເຂົ້າແຂ່ງຂັນ ເປັນຕົວແທນຂອງພັກຣິພັບ
ບລີກັນ, ຊຶ່ງຄວາມຈິງແລ້ວ ແມ່ນຍັງສືບຕໍ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ທ່ານທຣຳວ່າ ອາດສາມາດເປັນ
ໄປໄດ້ຢູ່ໃນໃນທີ່ສຸດ.
ທ່ານ ໂຄເຮັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ກ່າວເທັດ ກໍເພື່ອສະໜັບສະໜຸນຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງ
ສາທາລະນະຊົນວ່າ ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ພົວພັນຫຽັງກັບຣັດເຊຍ ໃນຕອນນັ້ນ.
ກ່ອນໜ້ານີ້ ທ່ານ ໂຄເຮັນ ທີ່ເປັນທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານທຣຳ ມາໄດ້ 12 ປີ ແລ້ວ
ໄດ້ຍອມຮັບຜິດ ທີ່ໄດ້ລະເມີດກົດໝາຍ ໃນການພົວພັນ ກັບເລື້ອງພາສີການຄ້າຂອງ
ທ່ານ, ການພົວພັນທາງການເງິນກັບຢ່າງນ້ອຍ ກັບ 3 ທະນາຄານແລະຄວາມພະຍາ
ຍາມແບບລັບໆຂອງທ່ານ ທີ່ຈະໃຫ້ມີອິດທິພົນໃນການເລືອກຕັ້ງ ກ່ອນການປ່ອນບັດ
ໂດຍຈ່າຍເງິນແບບກະທັນຫັນ ຈຳນວນ 280,000 ໂດລາ ໃຫ້ພວກແມ່ຍິງສອງຄົນ
ທີ່ອ້າງວ່າ ພວກຕົນໄດ້ມີຄວາມສຳພັນທາງເພດກັບທ່ານທຣຳ ໃນຫຼາຍປີມາແລ້ວ.
ທ່ານໂຄເຮັນ ປະເຊີນໜ້າກັບການຕິດຄຸກຫຼາຍໆປີ ແຕ່ວ່າ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຕັດສິນເທື່ອ.
“ເຈົ້າເວົ້າວ່າ ລາວສາມາດທີ່ຈະກະທຳເລື້ອງທັງໝົດທີ່ຊົ່ວຮ້າຍນີ້ຫວະ, ທີ່ບໍ່ພົວພັນ
ກັບທ່ານທຣຳ ສິ່ງທີ່ສາມາດເຮັດເລື້ອງຕົ້ມຕົວະ ກູ້ຢືມເງິນ ແລະພາສີອາກອນ
ແລະເລື່ອງອື່ນໆອີກ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບຄະດີຕິດຄຸກເປັນເວລາດົນນານ? ຊຶ່ງທ່ານທຣຳ
ໄດ້ຂຽນລົງໃນທວິດເຕີຣ໌ໄວ້” ແລະໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ລາວໄດ້ສ້າງເລື້ອງຂຶ້ນມາ ໃນອັນທີ່ເປັນການດີເລີດແລະພ້ອມແລ້ວໃຫ້ມີການຫຼຸດຜ່ອນໂທດ ໃຫ້ແກ່ລາວ, ແລະເຮັດໃຫ້
ພັນລະຍາແລະພໍ່ເຖົ້າຂອງລາວ ພົ້ນຄະດີ ຄື ສກ໊ອຕ ຟຣີ ຫັ້ນຫວະ ລາວໄດ້ກ່າວເທັດ
ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດແລະກໍສົມຄວນຈະ, ໃນຄວາມເຫັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ຕິດຄຸກເຕັມ
ອັດຕາແລະໃຫ້ຈົບອາຍຸການດ້ວຍ.”
ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານໂຄເຮັນ ໄດ້ຍອມຮັບຜິດ ໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້ ທີ່ໄດ້ກ່າວເທດຕໍ່ລັດຖະ
ສະພາ, ທ່ານທຣຳ ໄດ້ເອີ້ນອະດີດທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານວ່າເປັນ “ເປັນຄົນອ່ອນແອ.”
ຕໍ່ມາ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ປົກປ້ອງວຽກງານທີ່ດຳເນີນຕໍ່ໄປຂອງເພິ່ນວ່າ ການປະກອບວຽກ
ງານທາງດ້ານທຸລະກິດ ໃນຊ່ວງທີ່ໂຄສະນາຫາສຽງ ນັ້ນວ່າ “ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ
ແລະດີຫຼາຍ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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