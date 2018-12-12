ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວວ່າ ຈະເຂົ້າໄປມີສ່ວນໃນຄະດີຕ້ານ
ປະທານບໍລິຫານການເງິນຂອງບໍລິສັດສື່ມວນຊົນເທັກໂນໂລຈີຍັກໃຫຍ່ ຈີນ ເມັງ
ຫວານຊູ (Meng Wanzhou) ຖ້າມັນຈະເປັນຜົນ ເພື່ອບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າກັບຈີນ.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວຣອຍເຕີວ່າ “ແນວໃດຈະດີສຳລັບປະເທດ
ຊາດ ຂ້າພະເຈົ້າຈະເຮັດ. ຖ້າຫາກຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າມັນຈະດີ ອັນທີ່ຈະເປັນການແລກ
ປ່ຽນການຄ້າທີ່ໃຫຍ່ສຸດຢ່າງແນ່ນອນທີ່ໄດ້ເຮັດມາ ຊຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດ. ອັນທີ່ຈະດີ
ສຳລັບຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ ແນ່ນອນຂ້າພະເຈົ້າຈະເຂົ້າໄປມີສ່ວນ ຖ້າຫາກຂ້າພະ
ເຈົ້າຄິດວ່າມັນມີຄວາມຈຳເປັນ.”
ທ່ານທຣຳກ່າວວ່າ ເຖິງແມ່ນ “ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ” ໄດ້ເວົ້າລົມກັບຄົນຂອງຈີນໄປແລ້ວ
ກ່ຽວກັບຄະດີດັ່ງກ່າວ ແຕ່ທ່ານເອງ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ສົນທະນາກັບປະທານປະເທດ
ຈີນ ທ່ານສີ ຈິນຜິງ ເທື່ອ.
ຕຳຫຼວດການາດາ ໄດ້ຕອບສະໜອງໝາຍເກາະໂຕ ຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ຈັບກຸມທ່ານ
ນາງເມັງ ຢູ່ສະໜາມບິນແວນກູເວີຣ ໃນເກືອບສອງອາທິດກ່ອນ ໃນຂໍ້ຫາ ລະເມີດ
ການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດຕໍ່ອີຣ່ານ.
ຜູ້ພິພາກສາຄົນນຶ່ງໄດ້ປ່ອຍໂຕທ່ານນາງ ຍ້ອນເງິນປະກັນໂຕ ໃນຕອນແລງວັນອັງ
ຄານວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານນາງລໍຖ້າການຮັບຟັງເລື້ອງການສົ່ງໂຕມາຍັງສະຫະລັດ.
ຜູ້ພິພາກສາ ທ່ານວິລລຽມ ເອັຣເກີ ໄດ້ຕັ້ງຄ່າປະກັນໂຕໄວ້ 7 ລ້ານ 5 ແສນໂດລາ
ແລະໄດ້ວາງມາດຕະການຫຼາຍຢ່າງ ແກ່ທ່ານນາງເມັງ. ທີ່ຮວມທັງວ່າບໍ່ໃຫ້ທ່ານນາງ
ໜີໄປຈາກ ບຣິຕິສ ໂຄລົມເບຍ ຢູ່ໃນເຮືອນທີ່ສາມີຂອງລາວເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະບໍ່
ໃຫ້ອອກຈາກເຮືອນລະຫວ່າງ 11 ໂມງກາງຄືນ ຫາຫົກໂມງເຊົ້າ. ນອກນັ້ນ ທ່ານ
ນາງເມັງ ຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ ການຕິດຕາມສີ້ງຊອມຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງນຳ.
ທ່ານນາງເມັງ ເປັນປະທານບໍລິຫານການເງິນຂອງບໍລິສັດສື່ມວນຊົນເທັກໂນໂລຈີ
ຍັກໃຫຍ່ ຫົວເຫວີຍ ເທກໂນໂລຈີ ທີ່ເປັນບໍລິສັດຕັ້ງຂື້ນມາ ໂດຍພໍ່ຂອງລາວ ແລະ
ເປັນນຶ່ງຂອງບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳທີ່ໃຫຍ່ສຸດຂອງບໍລິສັດໂທລະສັບມືຖື ຢູ່ໃນໂລກ.
ຄອບຄົວຂອງທ່ານນາງມີຊັບສິນມູນຄ່າຫຼາຍພັນຕື້ໂດລາ..
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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