ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວວ່າ ຈົດໝາຍ ທີ່ທ່ານໄດ້ສົ່ງໄປຍັງຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງອຶນ ແມ່ນມີ “ຄວາມເປັນມິດສູງ” ຊຶ່ງເປັນການຕອບຈົດໝາຍທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຈາກທ່ານກິມໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ ທີ່ໄດ້ສົ່ງມາອວຍ ພອນວັນເກີດໃຫ້ແກ່ທ່ານ.
ທ່ານທຣຳໄດ້ບອກກັບພວກນັກຂ່າວທີ່ທຳນຽບຂາວ ໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ທ່ານກິມ “ແມ່ນໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍອວຍພອນວັນເກີດ ໃຫ້ແກ່ຂ້າພະເຈົ້າ ມັນແມ່ນຈົດໝາຍທີ່ເປັນມິດ.” ທ່ານທຣຳ ມີອາຍຸຄົບ 73 ປີ ໃນວັນທີ 14 ມິຖຸນາຜ່ານມານີ້.
ການໃຫ້ຄວາມເຫັນດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນນຶ່ງມື້ ຫຼັງຈາກອົງການຂ່າວຂອງທາງການເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ອ້າງເອົາຄຳເວົ້າຂອງທ່ານກິມ ທີ່ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ຮັບຈົດໝາຍ ທີ່ມີ “ເນື້ອໃນໃຈຄວາມດີເລີດ” ຈາກທ່ານທຣຳ.
ໂຄສົກປະຈຳທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງຊາຣາ ຮັກກາບີ ແຊນເດີຣ໌ສ ໄດ້ກ່າວຢູ່ ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ເມື່ອຄືນນີ້ວ່າ “ການຕິດຕໍ່ພົວພັນລະຫວ່າງຜູ້ນຳ ທັງສອງ ແມ່ນຍັງດຳເນີນຕໍ່ໄປຢູ່.”
ການແລກປ່ຽນຈົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ການເຈລະຈາລະຫວ່າງສະຫະລັດແລະເກົາຫຼີເໜືອ ຍັງຕົກຢູ່ໃນສະພາບບໍ່ໄປບໍ່ມາ ກ່ຽວກັບໂຄງການນິວເຄລຍຂອງເກົາຫຼີເໜືອ. ປະເທດທັງສອງ ເສັດສິ້ນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ເມື່ອເດືອນກຸມພາຜ່ານມາ ໂດຍປາດສະຈາກ ການຕົກລົງກັນໃດໆເລີຍ ໃນອັນທີ່ ເກົາຫຼີເໜືອຍິນດີທີ່ຈະຍົກເລີກເພື່ອເປັນການແລກປ່ຽນກັບການບັນເທົາຕໍ່ການ ລົງໂທດອອກ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ ການເຈລະຈາຕົກຢູ່ໃນສະພາບບໍ່ໄປບໍ່ມາ ກໍຕາມ ທ່ານທຣຳ ຍັງສືບຕໍ່ຮັກສາສາຍພົວພັນທີ່ດີ ກັບທ່ານກິມໄວ້ຢູ່.
ທ່ານທຣຳ ຈະອອກເດີນທາງໄປຍັງເອເຊຍ ໃນວັນພຸດມື້ອື່ນນີ້ ຊຶ່ງຈະຮວມທັງ ການຢຸດແວ່ ທີ່ເຫົາຫຼີໃຕ້ ນຳ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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