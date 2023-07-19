ອະດີດປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ທ່ານໄດ້ຖືກແຈ້ງໃຫ້ຊາບ ໂດຍໄອຍະການພິເສດ ທ່ານແຈັກ ສະມິດ ວ່າ ທ່ານເປັນເປົ້າ ໝາຍຂອງການສືບສວນໂດຍຄະນະຕຸລາການໃຫຍ່ລັດຖະບານກາງ ກ່ຽວກັບວ່າທ່ານໄດ້ພະຍາຍາມ ທີ່ຈະຕ່າວປີ້ນຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ການເລືອຄຕັ້ງຂອງທ່ານ ໃນປີ 2020 ທີ່ໄດ້ເສຍໄຊໃຫ້ແກ່ພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ນັ້ນຫຼືບໍ່.
ທ່ານທຣໍາ ເປັນຜູ້ສະໝັກຂອງພັກຣີພັບບລິກັນທີ່ມີຄະແນນນຳໜ້າ ໃນການສະ
ເໜີໃຫ້ເປັນປະທານາທິບໍດີຕາງໜ້າພັກໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2024 ໄດ້ກ່າວອ້າງໃນຖະແຫລງຂ່າວ ທີ່ມີຫົວຂໍ້ໜັງສື ໂຄສະນາຫາສຽຂອງທ່ານວ່າ “ເປັນຂ່າວທີ່ໜ້າຢ້ານກົວ ຕໍ່ປະເທດຊາດພວກເຮົາ ທີ່ໄດ້ມອບໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ ໂດຍບັນດາທະ ນາຍຄວາມ” ເມື່ອສອງມື້ກ່ອນ.
“ແຈັກ ສະມິດ ຜີບ້າ ໄອຍະການກະຊວງຍຸຕິທຳຂອງ ໂຈ ໄບເດັນ ສົ່ງໜັງສືມາອີກ ມັນແມ່ນຕອນຄໍ່າແລງວັນອາທິດ ກ່າວວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນເປົ້າໝາຍຂອງຄະນະຕຸລາການໃຫຍ່ ວັນທີ 6 ເດືອນມັງກອນ” ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ກ່າວ.
ອະດີດຜູ້ນຳສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວອ້າງເຖິງມືຶ້ ໃນປີ 2021 ເວລາພວກສະໜັບສະໜູນທ່ານທຣໍາ ປະມານ2000 ຄົນ ທີ່ ໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນຫໍລັດຖະສະພາສະຫະ ລັດ ແລະພະຍາຍາມຂັດຂວາງບັນດາສະມາຊິກສະພາ ບໍ່ໃຫ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະທ່ານທຣໍາ ໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2020.
ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນສື່ສັັງຄົມ Truth ຂອງທ່ານວ່າ ທ່ານສະມິດ ໄດ້ບອກໃຫ້ທ່ານຊາບ “ເປັນເວລາສັ້ນໆສີ່ມື້ໃຫ້ໄປລາຍງານ ຕໍ່ຄະນະໄອຍະການພິເສດ ຊຶ່ງເກືອບທັງໝົດໝາຍຄວາມວ່າ ຖືກຈັບ ແລະຟ້ອງຮ້ອງ” ທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ທຸກຍາມ.