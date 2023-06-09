ໃນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ຄະນະຕຸລາການໃຫຍ່ຂອງລັດຟລໍຣິດາ ທາງພາກໃຕ້ຂອງສະຫະລັດໄດ້ກ່າວຫາອະດີດປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳວ່າ ຈັດການແບບຜິດພາດກັບເອກກະສານລັບຂອງລັດຖະບານ ຫຼັງຈາກທ່ານໄດ້ອອກຈາກທຳນຽບຂາວໄປແລ້ວ.
ການຟ້ອງຮ້ອງ 7 ກະທົງທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີການເປີດເຜີຍເທື່ອ ໄດ້ກ່າວຫາທ່ານທຣຳ ຊຶ່ງຮວມຢູ່ໃນຂໍ້ຫາຕ່າງໆນັ້ນ ແມ່ນການລະເມີດຕໍ່ກົດໝາຍລັດຖະບານກາງ ທີ່ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີການເກັບຮັກສາ “ຂໍມູນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ” ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຊຶ່ງເປັນຄວາມຜິດທີ່ສາມາດຕິດຄຸກໄດ້ເຖິງ 10 ປີ.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນ ກ່ຽວກັບການຟ້ອງຮ້ອງ ຢູ່ໃນສື່ສັງຄົມ Truth Social ຂອງທ່ານ ໂດຍເວົ້າວ່າ ທ່ານໄດ້ຖືກໝາຍຮຽກ ສັ່ງໃຫ້ໄປປາກົດໂຕ
ຢູ່ສານນະຄອນໄມອາມີ ໃນວັນອັງຄານຈະມານີ້.
ທ່ານທຣຳຂຽນວ່າ “ລັດຖະບານໄບເດັນທີ່ສໍ້ລາດ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ທະນາຍຄວາມຂ້າພະເຈົ້າຊາບວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຖືກຟ້ອງ ເບິ່ງຄືວ່າກ່ຽວກັບເລື້ອງຫີບຫໍ່ທີ່ຂີ້ຕົວະນັ້ນ” ໃນອັນທີ່ປາກົດວ່າ ເປັນຫີບເອກກະສານຂອງລັດຖະບານ ທີ່ອົງການສັນຕິບານກາງ FBI ໄດ້ຢຶດເອົາໄປຈາກບ້ານພັກຂອງທ່ານໃນລັດຟລໍຣິດາເມື່ອທ້າຍເດືອນສິງຫາປີກາຍ.
ໃນການຖະແຫຼງຂ່າວທາງວີດີໂອ ທ່ານທຣຳຍັງໄດ້ກ່າວຢ້ຳແບບທ້າທາຍວ່າລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນໄດ້ໃຊ້ກະຊວງຍຸຕິທຳ ແລະອົງການ FBI “ເປັນອາວຸດ” ແນໃສ່ທ່ານ.
ທ່ານທຣຳ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ບໍລິສຸດ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນບຸກຄົນທີ່ບໍລິສຸດ ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດປ່ອຍໃຫ້ເລື້ອງນີ້ດຳເນີນຕໍ່ໄປ ຍ້ອນວ່າມັນພວມທຳລາຍໃຫ້ປະເທດຂອງພວກເຮົາແຕກແຍກກັນ.”
ພວກທີ່ສະໜຸບສະໜຸນທ່ານທຣຳຢ່າງແຂງຂັນ ແມ່ນໄດ້ໂຮມຊຸມນຸມກັນໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຢູ່ເບື້ອງຫຼັງອະດີດປະທານາທິບໍດີ.
ໃນການຖະແຫຼງຂ່າວນັ້ນ ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ ຈິມ ຈໍແດັນ ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນຈາກລັດໂອຮາຍໂອ ແລະປະທານກຳມະການຍຸຕິທຳຂອງສະພາຕ່ຳຂຽນວ່າ “ມັນເປັນມື້ທີ່ໂສກເສົ້າສຳລັບອາເມຣິກາ. ພະເຈົ້າຈົ່ງປະທານພອນໃຫ້ແກ່ທ່ານທຣຳ.”