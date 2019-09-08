ປ. ທຣຳ ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ຍົກເລີກ ການເຈລະຈາ ສັນຕິພາບລັບ ຂອງ ອັຟການິສຖານ

ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ຍົກເລີກການເຈລະລັບ
ທີ່ກຳນົດຈະມີຂຶ້ນ ໃນວັນອາທິດມື້ນີ້ ຢູ່ທີ່ ແຄ້ມ ເດວິດ ກັບປະທານາ ທິບໍດີ ອາຊຣັຟ ການີ
ແລະ “ບັນດາຜູ້ນຳທີ່ສຳຄັນຂອງ ກຸ່ມຕາລາບານ.”
ທ່ານ ທຣຳ ໃນຄຳເວົ້າທີ່ຂຽນຢູ່ ທວິດເຕີ ຫຼາຍຮອບ ເມື່ອຕອນແລງວັນເສົາ ວານນີ້ ໄດ້
ໃຫ້ຄຳອະທິບາຍວ່າ ທ່ານໄດ້ຍົກເລີກແຜນການ ສຳລັບກອງປະຊຸມ ຢູ່ທີ່ແຄັ້ມເດວິດ
(Camp David) ຊຶ່ງເປັນບ້ານພັກຂອງປະທານາທິບໍດີ ໃນລັດ ແມຣີແລນ ໃນທັນທີ
ຫຼັງຈາກລົດບັນຈຸລະເບີດ ໄດ້ແຕກຂຶ້ນຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງ ກາບູລ ທີ່ໄດ້ສັງຫານ 12 ຄົນ
ທີ່ລວມມີທະຫານອາເມຣິກັນຄົນນຶ່ງ.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ ກຸ່ມຕາລີບານ ໄດ້ປະຕິບັດການໂຈມຕີ “ເພື່ອທີ່ຈະສ້າງອຳນາດ
ຫຼອກລວງ.”
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ກ່າວຕື່ມວ່າ ຖ້າກຸ່ມຕາລີບານ “ບໍ່ສາມາດຕົກລົງຕໍ່ການຢຸດຍິງ ໃນ
ລະຫວ່າງການເຈລະຈາສັນຕິພາບ ທີ່ສຳຄັນຍິ່ງທັງຫຼາຍເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ແມ່ນກະທັ້ງໄດ້ຂ້າ
ຜູ້ບໍລິສຸດ 12 ຄົນ, ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາກໍອາດຈະບໍ່ມີອຳນາດ ທີ່ ຈະເຈລະຈາຂໍ້ຕົກລົງ ທີ່ມີ
ຄວາມໝາຍຫຍັງເລີຍ. ພວກເຂົາຍິນຍອມທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ອີກ ຈັກທົດສະວັດ.”
ຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ້ຂອງທ່ານທຣຳນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຄາດຄິດກັນເລີຍວ່າ ຈະມີ
ຂຶ້ນ ໃນເມື່ອການເຈລະຈາ ຍັງດຳເນີນຢູ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໃນນະຄອນຫຼວງ ໂດຮາ ປະເທດ
ກາຕ້າ, ບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ກ່ອນໜ້ານີ້ ລະຫວ່າງ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ກັບ ກຸ່ມ
ຕາລີບານ, ເຊິ່ງກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງນີ້ ໄດ້ຕີລາຄາການ ເຈລະຈາ ໃນທາງທີ່ເປັນແງ່ບວກ
ຫຼາຍ ອີງຕາມ ທ່ານເດວິດ ເຊດນີ ປະທານ ກຳມະການບໍລິຫານ ແລະຮັກສາການ
ປະທານຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ອາເມຣິກັນ ຮັບຜິດຊອບໃນເລື້ອງຂອງອັຟການິສຖານ.
ທ່ານເຊດນີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ວ່າ “ມີການບໍ່ເຊື່ອມໂຍງກັນ ຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ” ລະຫວ່າງ
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງ ສະຫະລັດ.
ທ່ານກ່າວອີກວ່າ “ພວກຄົນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໂອ້ລົມນຳ ເຫັນວ່າການໂຈມຕີຫຼາຍຮອບ
ໂດຍກຸ່ມຕາລີບານເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ເປັນສັນຍານທີ່ຈະແຈ້ງ ຈາກກຸ່ມຕາລີບານວ່າ ກຸ່ມ
ຕາລີບານ ຢາກໄດ້ໄຊຊະນະດ້ານການທະຫານ ແລະ ໃນສະພາບການນີ້ ຊາວ
ອັຟການິສຖານ ຫຼາຍຄົນໄດ້ພິຈາລະນາວ່າ ການຕົກລົງຖອນກຳ ລັງທະຫານຂອງ
ສະຫະລັດ ດັ່ງກັບການເຮັດໃຫ້ກອງທັບໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ ເພາະວ່າຖ້ານີ້ແມ່ນບາດ
ກ້າວທີ່ນຳໄປສູ່ສັນຕິພາບ, ສະນັ້ນແລ້ວກຸ່ມຕາລີບານ ກໍຈະຕົກລົງຕໍ່ການຢຸດຍິງໃນ
ທັນທີ.”
ແລະທ່ານເຊດນີ ໄດ້ສະແດງຄວາມສົງໄສວ່າ ກຸ່ມຕາລີບານ ຈະໄປ ແຄ້ມ ເດວິດ
ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າ ແທ້ຈິງແລ້ວຮັບເອົາການຢອມແພ້ຂອງ ສະຫະລັດ.
ທ່ານເວົ້າອີກວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າ ຫວັງວ່າ ກຸ່ມຕາລີບານ ທຳການຢຸດຍິງໃນທັນທີ -- ເຊິ່ງ
ປັນສິ່ງທີ່ພວກຊາວ ອັຟການິສຖານ ຕ້ອງການ ແລະຄວນຈະໄດ້ຮັບ. ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່
ຄຶດວ່າ ມັນຈະເກີດຂຶ້ນ.”