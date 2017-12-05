ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ອະດີດ
ທີ່ປຶກສາຂັ້ນສູງດ້ານຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ ທ່ານ ໄມໂກລ ຟລິນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຕໍ່ຢ່າງເປັນທຳ ຈາກຄະນະສືບສວນ ພົວພັນກັບການເຂົ້າແຊກແຊງຂອງ
ຣັດເຊຍເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ປີ 2016 ນັ້ນ.
“ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກເສຍໃຈ ຕໍ່ທ່ານນາຍພົນຟລິນ. ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກເສຍໃຈແທ້ໆ,” ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງທ່ານທຣຳ ໄດ້ບອກກັບພວກນັກຂ່າວ ແລະທ່ານຍັງກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ
“ທ່ານນາຍພົນ ໄດ້ນຳພາຊີວິດທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກເສຍໃຈຫຼາຍແທ້ໆ.”
ທ່ານຟລິນຍອມຮັບສາລະພາບຜິດ ໃນວັນສຸກຜ່ານມານີ້ ທີ່ວ່າ ໄດ້ໃຫ້ການເທັດຕໍ່
ອົງການສັນຕິບານກາງແອັຟບີໄອ ໃນເດືອນມັງກອນຜ່ານມານີ້ ກ່ຽວກັບການທີ່ທ່ານ
ໄດ້ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດຣັດເຊຍ ປະຈຳສະຫະລັດ. ການສົນທະນາ
ທີ່ວ່ານີ້ ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນຫຼາຍໆສັບປະດາ ກ່ອນໜ້າການສາບານຕົວ ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ
ຂອງທ່ານທຣຳ ນັ້ນ.
ປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ປຽບທຽບການຕົວະຂອງທ່ານຟລິນ ຕໍ່ອົງການແອັຟບີໄອ
ດ້ວຍຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນລົງໂດຍຄູ່ແຂ່ງ ທ່ານນາງຮິລລາຣີ ຄລິນຕັນ ເວລາທີ່ຄະນະ
ສືບສວນຂອງລັດຖະບານ ກາງ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ອີແມລ໌ ສ່ວນຕົວຂອງທ່ານນາງ
ໃນຂະນະທີ່ທ່ານນາງດຳລົງຕຳແໜ່ງນັ້ນ.
“ທ່ານນາງຮິລລາຣີ ຄລິນຕັນ ໄດ້ຕົວະໃນຫຼາຍໆຄັ້ງ ຕໍ່ອົງການແອັຟບີໄອ. ບໍ່ມີຫຍັງ
ເກີດຂຶ້ນກັບທ່ານນາງ ແຕ່ຢ່າງໃດ. ທ່ານຟລິນ ຕົວະ ແລະພວກເຂົາເຈົ້າທຳລາຍ
ຊີວິດຂອງທ່ານ. ຂ້າພະຈົ້າຄິດວ່າມັນເປັນສິ່ງທີ່ອັບອາຍຂາຍໜ້າ,” ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວ
ໄວ້ ໃນຂະນະທີ່ ທ່ານກຳລັງອອກເດີນທາງຈາກທຳນຽບຂາວໄປຍັງລັດຢູທາ.
ປະທານາທິບໍດີ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ທ່ານນາງ ຄລິນຕັນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການພາຍໃຕ້
ຄຳສາບານ ແຕ່ວ່າ ທ່ານຟລິນ ນັ້ນແມ່ນໄດ້ໃຫ້ການພາຍໃຕ້ຄຳສາບານ.
ອະດີດຜູ້ອຳນວຍການອົງການແອັຟບີໄອ ທ່ານເຈມສ໌ ໂຄມີ ໄດ້ໃຫ້ການໃນເດືອນ
ກໍລະກົດປີ 2016 ວ່າ ທ່ານນາງຄລິນຕັນ ບໍ່ໄດ້ຕົວະຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການແອັຟບີໄອ
ທີ່ສືບສວນເລື່ອງອີແມລ໌ ຂອງທ່ານນາງ.
“ພວກເຮົາບໍ່ເຂົ້າຂ້າງຜູ້ໃດ ທີ່ສະຫຼຸບວ່າ ທ່ານນາງ ໄດ້ຕ໊ວະຕໍ່ອົງການແອັຟບີໄອ,
” ທ່ານໂຄມີ ບອກກັບຄະນະກຳມະການ ໃນການເປີດການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານທຣຳ ມີຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ນັກຊ່ຽວຊານຝ່າຍກົດໝາຍແລະສືບສວນ
ແມ່ນວິເຄາະຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານທີ່ໄດ້ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ ໃນທ້າຍສັບປະດາຜ່ານມານີ້.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ