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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ພວກນັກຮຽນ ແລະພໍ່ແມ່ ຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ຈາກການຍິງ ສັງຫານໝູ່ ກ່າວເຖິງ ເຫດຮ້າຍ ຕໍ່ທ່ານທຣຳ

ຄອບຄົວຂອງ ນາງ Melissa Blank, ຈາກຊ້າຍ ແລະພວກນັກ ຮຽນ ທີ່​ໂຮງຮຽນ​ມັດທະຍົມ​ປາຍ Majory Stoneman ທີ່ລອດຊີວິດມາໄດ້ ທ່ານ Jonathan Blank and Julia Cordover ເຂົ້າຮ່ວມກັບ ພວກທີ່ລອດຊີວິດມາໄດ້ ພ້ອມທັງ ຄອບຄົວ ເຂົ້າຮັບຟັງໂດຍປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ໂອ້ລົມກັນ ກ່ຽວກັບ ຄວາມປອດໄພ ແລະການຍິງສັງຫານ ໃນທຳນຽບຂາວ, 21 ກຸມພາ 2018.

ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳ ເຫັນພ້ອມກັບ​ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນທີ່​ຈະ​ໃຫ້
​ບັນດາ​ຄູ​ອາຈານ ​ຖື​ປືນ​ໃນ​ຫ້ອງ​ຮຽນ ​ໃນລະຫວ່າງການ​ແລກປ່ຽນ ​ຄວາມ​ຄິດຄວາມ
​ເຫັນ​ທີ່ຂ້ອນຂ້າງ​ໂສກ​ເສົ້າ​ກັບ​ພວກນັກຮຽນ​ທີ່ເຄາະ​ຮ້າຍ​ທັງຫຼາຍ​ພ້ອມ​ທັງ​ບັນດາພໍ່
​ແມ່​ຜູ້​ປົກຄອງ​ຈາກ​ການ​ສັງ ຫານ​ໝູ່​ໃນ​ໂຮງຮຽນ​ນັ້ນ.

​ພ້ອມ​ດຽວ​ກັນ​ນີ້ ຍັງ​ຈະ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ກະຈາຍ​ ອະດີດ​ພວກເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ທະຫານ ໄປຕາມ​
ໂຮງຮຽນຕ່າງໆ “ອາດ​ສາມາດ​ທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາ​ນີ້​ໄດ້,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ ຂອງທ່ານ​
ທຣຳ​ໄດ້​ກ່າວ​ໄວ້ ​ທີ່ຫ້ອງ​ຮັບ​ປະທານ​ອາຫານ​ຢູ່​ທຳນຽບຂາວ ​ແລະ​ທ່ານ​ຍັງ​ໄດ້​ກ່າວ​
ຕື່ມ​ວ່າ“ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ສຶກສາເບິ່ງເລື່ອງ​ນີ້​ຢ່າງ​ໃກ້ຊິດ.”

​ໃນ​ຈຸດ​ນຶ່ງນັ້ນ ທ່ານ​ທຣຳ ​ໄດ້​ຖາມ​ວ່າ “ມິ​ຜູ້​ໃດ​ແດ່​ທີ່​ມັກ​ໃນ ຄວາມ​ຄິດແບບ​ນີ້?”

ມີ​ບາງ​ພວກໄດ້​ຍົກ​ມື​ຂຶ້ນ. ປະທານາທິບໍດີ ​ຫລັງຈາກນັ້ນ ກໍຖາມ​ຕື່ມ​ວ່າ ມີ​ພວກ​ໃດ​ແດ່
​ທີ່​ຄັດ​ຄ້ານ ຊຶ່ງ​ກໍມີຫລາຍ​ຄົນ​ຍົກ​ມື​ຂຶ້ນ ຈາກພວກທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ​ປະມານ 40 ຄົນ​ ຢູ່ໃນ​
ຫ້ອງ​ນັ້ນ ຊຶ່ງ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ແມ່ນ​ພວກ​ນັກຮຽນ ສະມາຊິກ​ຄອບຄົວ ​ແລະບັນດາ​ຄູ​ອາຈານ
ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະທົບ​ໂດຍ​ກົງ​ຈາກ​ການ​ສັງຫານ​ໝູ່ນີ້.

ຕໍ່​ມາ ​ໃນກອງ​ປະຊຸມ​ແບບ​ສົນທະນາ​ແລກປ່ຽນ​ຄວາມ​ຄິດ​ຄວາມ​ເຫັນ​ຈາກ​ທຸກ​ຝ່າຍ
ທີ່ໂທລະພາບ CNN ເປັນ​ເຈົ້າພາບ​ຈັດ​ຂຶ້ນ ​ໃນ​ລັດ​ຟລໍຣີດາ ທີ່​ຮວມ​ເອົາ​ພວກ​ທີ່​ລອດ
​ຊີວິດ​ມາ​ໄດ້​ຈາກການສັງຫານ​ໝູ່ ​ໃນ​ສັບປະດາ​ແລ້ວ ທີ່​ໂຮງຮຽນ​ມັດທະຍົມ​ປາຍ
Majory Stoneman Douglas ​ໃນ​ເມືອງ Parkland ບ່ອນ​ທີ່​ອະດີດ​ນັກຮຽນ ​
ໄວ 19 ປີ ​ໄດ້​ຖືກ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ໃນ​ການ​ການ​ສັງຫານ​ 17 ຄົນນັ້ນ ສະມາຊິກ​ສະພາ​ສູງ​
Marco Rubio ​ໄດ້​ບອກ​ກັບ​ພວກ​ຜູ້​ຟັງ​ຜູ້​ຊົມ​ວ່າ ທ່ານ​ບໍ່​ເຫັນ​ພ້ອມ​ໃນ​ຄວາມ​ຄິດ​ທີ່​ວ່າ
​ໃຫ້ບັນດາ​ຄູ​ອາຈານ​ຖື​ປືນ​ນັ້ນ.

ເຊີນຊົມ: ພວກເຄາະຮ້າຍທີ່ໄປຢ້ຽມຢາມທ່ານທຣຳ

Trump Listens to Survivors of School Shootings
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Trump Listens to Survivors of School Shootings

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ລິງໂດຍກົງ

ເວລາມີການ​ຖາມ​ ​ໂດຍພວກ​ນັກຮຽນ ພໍ່​ແມ່​ຜູ້​ປົກຄອງ​ແລະບັນດາ​ຄູ​ອາຈານ
ທ່ານ Rubio ຍັງ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ກົດໝາຍການກຳຈັດ​ຮັດ​ແຄບ​ເລື່ອງ​ປືນ ທີ່ເຄັ່ງຄັດກວ່າ
ເກົ່າ ພຽງ​ລຳພັງນັ້ນ ແມ່ນ​ບໍ່​ພຽງພໍ​ ໃນ​ການ​ປ້ອງ​ການຍິງ​ສັງຫານ​ທັງຫຼາຍ ​ໃນ​ອະນາຄົດ​
ຂ້າງ​ໜ້າ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່ ທ່ານ​ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ ຕໍ່ກົດໝາຍທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກ
ມີອາຍຸຕ່ຳສຸດ​ສາມາດ​ຊື້​ປືນໄດ້ ​ແລະ​ເກືອດ​ຫ້າມ​ອຸບປະກອນ​ເສີມ​ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ bum
stock ຊຶ່ງສາມາດ​ຊ່ອຍ ​ໃນ​ການ​ຍິງໄດ້ໄວຂຶ້ນ​ນັ້ນ.

ທ່ານ Scott Israel ຜູ້ບັນຊາການ​ຕຳຫຼວດ​ໃນ​ເຂດທີ່​ກວມ​ເອົາ​ເມືອງ Parkland ​
ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ເຫັນດີກັບການອະນຸຍາດ ໃຫ້​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກແອບ
​ຖື​ອາວຸດປືນຢູ່​ໃນ​ໂຮງຮຽນ ​ແຕ່​ວ່າ ບໍ່​ເຫັນ​ພ້ອມ​ທີ່​ຈະ​ໃຫ້​ພວກ​ຄູ​ອາຈານ​ຖື​ປືນ.
ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້າພະ​ເຈົ້າ ບໍ່​ເຊື່ອ​ວ່​າ ພວກ​ຄູ​ອາຈານບໍ່​ຄວນ​ຖື​ປືນ. ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​
ວ່າ ພວກ​ນາຍຄູ ຄວນຈະ​ສິດສອນ.”

ທ່ານ​ທຣຳ ມີ​ໝາຍ​ກຳໜົດ​ການ​ທີ່​ຈະເປີດ​ກອງ​ປະຊຸມ ອີກຄັ້ງນຶ່ງຕ່າງຫາກ​ ກ່ຽ​ວກັບ
ເລື່ອງຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ໃນ​ໂຮງຮຽນ ​ໃນວັນ​ພະຫັດ​ມື້​ນີ້ ທີ່​ທຳນຽບຂາວ ຊຶ່ງໃນຄັ້ງ​ນີ້
​ແມ່ນ​ຈະ​ປະ ກອບ​ມີ​ບັນດາເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ລະດັບ​ລັດ ​ແລະ​ເຂດ​ທ້ອງ​ຖິ່ນນຳ ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ບັນດາພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງຂອງນັກຮຽນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມປາຍ Marjory Stoneman Douglas ທ່ານ Andrew Pollack, ພ້ອມດ້ວຍພວກລູກຊາຍຂອງທ່ານ ກ່າວກ່ຽວກັບ ການຕາຍຂອງລູກສາວ ນາງ Meadow ໃນຂະນະທີ່ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ຈັດການພົບປະແລະຮັບຟັງ ເລື່ອງລາວຕ່າງໆ ຈາກພວກນັກຮຽນທີ່ລອດຊີວິດມາໄດ້ ໃນທຳນຽບຂາວ, 21 ກຸມພາ 2018.
ບັນດາພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງຂອງນັກຮຽນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມປາຍ Marjory Stoneman Douglas ທ່ານ Andrew Pollack, ພ້ອມດ້ວຍພວກລູກຊາຍຂອງທ່ານ ກ່າວກ່ຽວກັບ ການຕາຍຂອງລູກສາວ ນາງ Meadow ໃນຂະນະທີ່ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ຈັດການພົບປະແລະຮັບຟັງ ເລື່ອງລາວຕ່າງໆ ຈາກພວກນັກຮຽນທີ່ລອດຊີວິດມາໄດ້ ໃນທຳນຽບຂາວ, 21 ກຸມພາ 2018.

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