ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງທັບ ສະຫະລັດ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງ
ສະຫະລັດ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ໄດ້ສັງຫານນຶ່ງໃນຈຳນວນຜູ້ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າ ເປັນຜູ້ບົງ
ການ ກ່ຽວກັບ ການລະເບີດກຳປັ່ນ USS Cole ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ທະຫານເຮືອ 17 ເສຍຊີ
ວິດໃນປີ 2000.
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວໃນທວິດເຕີ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ “ກອງທັບ
ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ນຳເອົາຄວາມເປັນທຳໄປໃຫ້ວິລະບູລຸດຜູ້ທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດ
ແລະ ບາດເຈັບໃນການໂຈມຕີທີ່ຂີ້ຂາດຕາຂາວ ໃສ່ກຳປັ່ນ USS Cole. ພວກເຮົາ
ໄດ້ສັງຫານຫົວໜ້າຂອງການໂຈມຕີນັ້ນຊື່ວ່າ, ທ້າວ ຈາມາລ ອາລ-ບາດາວີ. ທ່ານໄດ້
ກ່າວຕື່ມວ່າການໂຈມຕີຂອງ ສະຫະລັດ ຕໍ່ພວກ ອາລ-ໄກດາ ຈະສືບຕໍ່ໄປ. ທ່ານເວົ້າ
ວ່າ “ພວກເຮົາຈະບໍ່ມີວັນຢຸດ ໃນການຕໍ່ສູ້ຂອງພວກເຮົາ ກັບພວກລັດທິກໍ່ການຮ້າຍ
ອິສລາມຫົວຮຸນແຮງ.”
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີທາງອາກາດທີ່ຖືກຄາດການໄວ້ຂອງ ສະຫະ
ລັດ ໃນເມືອງ ມາຣິບ ທີ່ເປັນເຂດປົກຄອງຂອງລັດຖະບານ ເຢເມນ ໃນວັນອັງຄານທີ່
ຜ່ານມານັ້ນ ໄດ້ແນເປົ້າໃສ່ທ້າວ ອາລ-ບາດາວີ, ໜ່ວຍປະຕິບັດການຂອງກຸ່ມ ອາລ-
ໄກດາ ນຶ່ງໃນຫົກຄົນທີ່ຖືກຕັດສິນວ່າ ມີຄວາມຜິດ ກ່ຽວກັບ ການລະເບີດ ແລະ ເປັນ
ນັກໂທດຫຼົບໜີ ໃນລາຍຊື່ນັກກໍ່ການຮ້າຍ ທີ່ອົງການ FBI ຕ້ອງການຕົວທີ່ສຸດ.
ຖະແຫຼງການຈາກສູນບັນຊາການ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ “ທ້າວ
ຈາມາລ ອາລ-ບາດາວີ ແມ່ນມູນເຊື້ອຂອງໜ່ວຍປະຕິບັດການ ອາລ-ໄກດາ ໃນປະ
ເທດ ເຢເມນ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການລະເບີດກຳປັ່ນ USS Cole. ກອງກຳລັງ ສະຫະ
ລັດ ໄດ້ຢືນຢັນຜົນຂອງການໂຈມຕີ ລຸນຫຼັງຂັ້ນຕອນການປະເມີນຜົນຢ່າງລະອຽດ.”
ໃນເດືອນຕຸລາປີ 2000, ທະຫານເຮືອ ອາເມຣິກັນ 17 ຄົນຈາກກຳປັ່ນ USS Cole
ຕິດລູກສອນໄຟນຳວິຖີ ໄດ້ເສຍຊີວິດ ໃນການໂຈມຕີດ້ວຍລະເບີດສະຫຼະຊີບຢູ່ທ່າເຮືອ
ເອເດັນ. ທະຫານເຮືອອີກຫຼາຍສິບຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ. ກຸ່ມອາລ-ໄກດາ ໄດ້ອ້າງເອົາ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ.
ທ້າວ ອາລ-ບາດາວີ ໄດ້ຖືກຈັບກຸມໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ ເຢເມນ ໃນປີ 2000, ແລະ ໄດ້ຫຼົບ
ໜີອອກຈາກຄຸກໃນປີ 2003, ແລະ ຖືກຈັບຄືນໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ ເຢເມນ ໃນປີ 2004,
ແລະ ໄດ້ຫຼົບໜີອີກຄັ້ງນຶ່ງໃນປີ 2006.
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