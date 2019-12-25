ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ແມ່ນພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮັບມືກັບ “ຂອງຂວັນວັນ ຄຣິສມັສ” ທຸກຮູບແບບທີ່ ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະສົ່ງໃຫ້ທ່າມກາງການເຈລະຈານິວເຄລຍທີ່ໄດ້ຢຸດຄ້າງ ລະຫວ່າງສອງປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ “ບາງເທື່ອມັນແມ່ນຂອງຂວັນທີ່ລາວຈະສົ່ງໂຖດອກໄມ້ງາມໆໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ ດັ່ງກັບການຄັດຄ້ານຕໍ່ສິດທິໃນການທົດລອງລູກສອນໄຟ. ຂ້າພະເຈົ້າອາດໄດ້ຮັບໂຖດອກໄມ້.”
ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ສະຫະລັດ ທຳການຜ່ອນຜັນໃນການເຈລະຈານິວເຄລຍ ແລະ ໄດ້ເຕືອນໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ວ່າ “ທຸກຢ່າງມັນຂຶ້ນກັບ ສະຫະລັດ ວ່າເຂົາເຈົ້າຈະເລືອກຫຍັງເປັນຂອງຂວັນ.”
ການເຈລະຈານິວເຄລຍໄດ້ຢຸດຊະງັກນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນກຸມພາເປັນຕົ້ນມາ ດ້ວຍ ເກົາຫຼີເໜືອ ພະຍາຍາມຂໍຫຼຸດຜ່ອນມາດຕະການລົງໂທດ ກ່ອນທີ່ຈະຍອມປົດໂຄງການນິວເຄລຍຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເຊິ່ງແມ່ນຊ່ອງທາງທີ່ ສະຫະລັດ ໄດ້ປະຕິເສດໃນປັດຈຸບັນນີ້.
ໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ດຳເນີນການຍິງສິ່ງທີ່ຖືກເອີ້ນວ່າ “ລະບົບຍິງລູກສອນໄຟຫຼາຍລູກທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ຫຼາຍ,” ເປັນຄັ້ງທີສີ່ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນປີ 2019 ແລະ ໄດ້ເຕືອນວ່າໃນໄວໆນີ້ເຂົາເຈົ້າອາດຍິງ “ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂອງແທ້” ໃນບໍລິເວນໃກ້ກັບປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ.
ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ທົດລອງລູກສອນໄປຂີປະນາວຸດຂ້າມທະວີບຄັ້ງສຸດທ້າຍໃນ ເດືອນພະຈິກປີ 2017, ແລະ ໄດ້ດຳເນີນການທົດລອງລະເບີດນິວເຄລຍໃນປີເດືອນກັນຍາ 2017.
ໃນເດືອນເມສາ 2018, ຜູ້ນຳ ເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ ໄດ້ປະກາດການຍືດເວລາດ້ວຍ ຕົນເອງ ກ່ຽວກັບ ການທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂ້າມທະວີບ ແລະ ລະເບີດນິວເຄລຍ, ໂດຍເວົ້າວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອ “ບໍ່ຕ້ອງການ ການທົດລອງທີ່ວ່ານັ້ນອີກແລ້ວ.”
ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ປະກາດການເຕືອນວ່າ ການຢຸດທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂ້າມທະວີບ ແລະ ລະເບີດນິວເຄລຍ ແມ່ນການກຳນົດຂຶ້ນດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ສາມາດຕ່າວປີ້ນໄດ້.