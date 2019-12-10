ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແລະເຈົ້າຟ້າຊາຍ ໂມຮຳເມັດ ບິນ ຊາລມັນ ແຫ່ງຊາອຸດີ ໄດ້ປະຕິຍານວ່າ ຈະໃຫ້ການຮ່ວມມື ໃນການສືບສອບສວນການຍິງສັງຫານ ຢູ່ທີ່ຖານທັບເຮືອສະຫະລັດ ໃນລັດຟລໍຣີດາ ຊຶ່ງ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ 3 ຄົນເສຍຊີວິດ ເມື່ອວັນສຸກຜ່ານມານີ້.
ຜູ້ນຳທັງສອງ ໄດ້ລົມກັນທາງໂທລະສັບ ໃນຕອນຄ່ຳວັນອາທິດຜ່ານມາ ກ່ຽວກັບການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ທີ່ໄດ້ກໍ່ໂດຍນັກບິນທະຫານທີ່ມາຝຶກແອບຂອງຊາອຸດີ.
ທຳນຽບຂາວໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງ ວ່າ “ເຈົ້າຟ້າຊາຍໄດ້ກ່າວຢ້ຳເຖິງຄວາມໝັ້ນໝາຍຂອງຊາອຸດີອາຣາເບຍ ໃນການຮ່ວມມືກັບສະຫະລັດ ເພື່ອປ້ອງກັນການໂຈມຕີ ທີ່ໂຫດຮ້າຍເຊັ່ນການຍິງສັງຫານ ໃນເມືອງເພັນຊາໂຄລາ ບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນອີກ.” ຖະແຫລງການຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຂອບອົກຂອບໃຈ ເຈົ້າຟ້າຊາຍ ສຳລັບ ການຊ່ອຍເຫຼືອຂອງພະອົງ ແລະ “ສືບຕໍ່ເປັນຄູ່ພາຄີຮ່ວມກັນ.”
ອົງການສັນຕິບານກາງ FBI ໄດ້ລະບຸຕົວມືປືນຢ່າງເປັນທາງການ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຍິງສັງຫານ 3 ຄົນ ກໍຄື ທ້າວໂມຮຳເມັດ ອາລຊາມຣານີ ອາຍຸ 21 ປີ ຊັ້ນ ຮ້ອຍຕີ ໃນກອງທັບອາກາດແຫ່ງຣາຊະອານາຈັກຊາອຸດີ ຊຶ່ງຜູ້ກ່ຽວ ເປັນນັກຮຽນການບິນ ທີ່ກອງບິນຂອງກອງທັບເຮືອ ໃນເມືອງເພັນຊາໂຄລາ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ FBI ໄດ້ກ່າວວ່າ ການສືບສວນສອບສວນ ໃນເຫດການດັ່ງກ່າວ ທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນນັ້ນ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ “ການສັນນິຖານ” ວ່າ ມັນເປັນການກະທຳຂອງການກໍ່ການຮ້າຍ ແຕ່ ມືປືນ ເປັນໄດ້ສູງວ່າ ໄດ້ປະຕິບັດການໂດຍລຳພັງ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ທັງຫຼາຍ ຍັງຊອກຫາເຫດຈູງໃຈ ທີ່ພາໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້າຍແຮງ ຊຶ່ງຍັງໄດ້ເຮັດໃຫ້ອີກ 8 ຄົນບາດເຈັບ.
ມືປືນຄົນດັ່ງກ່າວ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ໃນລະຫວ່າງເກີດເຫດການນັ້ນ ແມ່ນມີລາຍງານມາວ່າ ໄດ້ຈັດງານລ້ຽງອາຫານຄ່ຳໃນຕົ້ນສັບປະດານີ້ ບ່ອນທີ່ຜູ້ກ່ຽວ ໄດ້ເປີດວີດີໂອ ຂອງການຍິງສັງຫານໝູ່ໃນສະຫະລັດ ໃຫ້ພວກແຂກທີ່ມາຮ່ວມໃນງານເບິ່ງ ອີງຕາມລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນ. ແຂກທີ່ມາຮ່ວມໃນງານ ຢ່າງໜ້ອຍນຶ່ງຄົນ ຕາມລາຍງານແລ້ວ ໄດ້ບັນທຶກວີດີໂອ ການຍິງສັງຫານໝູ່ໃນວັນສຸກນັ້ນ. ພວກນັກຮຽນຊາວຊາອຸດີ ຈຳນວນນຶ່ງ ແມ່ນໄດ້ຖືກຄວບຄຸມຕົວໄວ້ເພື່ອການສອບສວນ.
ທ່ານມາກ ແອສເປີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດຜ່ານມາ ວ່າ ທ່ານໄດ້ຊີ້ນຳໃຫ້ກອງທັບທຸກເຫຼົ່າ ທົບທວນຄືນ ຂັ້ນຕອນການກວດສອບ ພວກທະຫານຕ່າງຊາດ ແລະດ້ານການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຢູ່ໃນຄ້າຍທະຫານແຫ່ງຕ່າງໆ ຫຼັງຈາກມີການຍິງສັງຫານຮ້າຍແຮງນັ້ນ.
ພວກຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ກໍຍັງເປັນນັກຮຽນເຊັ່ນກັນ ຢູ່ທີ່ໂຮງຮຽນການບິນດັ່ງກ່າວ.