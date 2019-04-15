ທຳນຽບຂາວ ໃນວັນອາທິດວານນີ້, ໄດ້ກ່າວຢ້ຳ ຄຳເວົ້າທີ່ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ
ໄດ້ເວົ້າວ່າ ໃຫ້ການສົ່ງພວກຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານໄປເມືອງທີ່ປົກປ້ອງພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ
ຜິດກົດໝາຍໃນ ສະຫະລັດ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຄືເກົ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າ ອົງການຕ່າງໆ
ຂອງລັດຖະບານໄດ້ກ່າວວ່າ ມັນບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ແລະ ບໍ່ມີເງິນທີ່ຈະເຮັດກໍຕາມ.
ໂຄສົກທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງ ຊາຣາ ຮັກຄາບີ ແຊນເດີສ໌ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ລາຍການຂ່າວ
ວັນອາທິດຂອງໂທລະພາບ ຟັອກສ໌ ວ່າ “ແນ່ນອນພວກເຮົາກຳລັງຫາທາງເລືອກທຸກ
ຢ່າງ ຕາບໃດທີ່ພັກເດໂມແຄຣັດ ປະຕິເສດທີ່ຈະຮັບຮູ້ວິກິດການຢູ່ເຂດຊາຍແດນ.”
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວໃນຕອນແລງວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາໃນທວິດເຕີວ່າ, “ພັກເດໂມແຄຣັດ
ຕ້ອງປ່ຽນກົດໝາຍຄົນເຂົ້າເມືອງໄວໆ. ຖ້າບໍ່ເຊັ່ນນັ້ນ, ພວກເມືອງທີ່ປົກປ້ອງເຂົາເຈົ້າ
ຕ້ອງໄດ້ດຳເນີນການໃນທັນທີ ເພື່ອເບິ່ງແຍງພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍນັ້ນ ແລະ
ນີ້ຈະລວມມີພວກສະມາຊິກແກັງນັກເລງ, ພວກຄ້າຢາເສບຕິດ, ພວກຄ້າມະນຸດ, ແລະ
ພວກອາຊະຍາກອນທຸກຮູບແບບ, ຂະໜາດ ແລະ ປະເພດ. ຕ້ອງປ່ຽນກົດໝາຍດຽວ
ນີ້.”
ຫຼາຍຮ້ອຍຕົວເມືອງໃນ ສະຫະລັດ, ລວມທັງລັດຄາລິຟໍເນຍ, ເຊິ່ງແມ່ນລັດທີ່ແອອັດທີ່
ສຸດໃນ ສະຫະລັດ, ທີ່ໄດ້ປະກາດຕົນເອງວ່າເປັນບ່ອນຫຼົບລີ້ສຳລັບຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ
ຜູ້ທີ່ໄດ້ຂ້າມຜ່ານເຂດຊາຍແດນພາກໃຕ້ລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ກັບ ເມັກຊິໂກ ຢ່າງຜິດ
ກົດໝາຍນັ້ນ, ໄດ້ປະຕິເສດ ທີ່ຈະຊ່ວຍບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນເຂົ້າເມືອງ ສະຫະລັດ ຕິດ
ຕາມພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ ສະນັ້ນເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງຖືກເນລະເທດ. ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ເຂດຊາຍ
ແດນ ສະຫະລັດ ໄດ້ຈັບຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານທີ່ບໍ່ມີໜັງສືຫຼາຍກວ່າ 100,000 ຄົນ, ສ່ວນ
ໃຫຍ່ມາຈາກປະເທດ ກົວເຕມາລາ, ຮອນດູຣັສ ແລະ ແອລ ຊາລວາດໍ, ຢູ່ເຂດຊາຍ
ແດນໃນເດືອນມີນາ, ເຊິ່ງແມ່ນຈຳນວນເກືອບສອງເທົ່າທຽບໃສ່ເດືອນດຽວກັນໃນປີ
2018.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ສະຫະລັດ ມີສິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຢ່າງຄົບຖ້ວນ ທີ່ຈະ
ຈັບພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍສົ່ງໄປເມືອງທີ່ປົກປ້ອງເຂົາເຈົ້າທັງຫຼາຍ. ພວກເຮົາ
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຖືກເບິ່ງຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງໃນລະດັບສູງສຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ລັດ ຄາລິຟໍເນຍ, ເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີສຳລັບການບໍລິຫານທີ່ບົກຜ່ອງ ແລະ ມີພາສີ
ສູງ.
ຜູ້ປົກຄອງລັດວໍຊິງຕັນ ທ່ານ ເຈ ອິນສລີ ໄດ້ກ່າວໃນລາຍການ “Meet The Press”
ຂອງໂທລະພາບ NBC ວ່າ ໃນລັດຂອງທ່ານ ທ່ານຍິນດີຕ້ອນຮັບຄົນຜູ້ທີ່ລໍຖ້າການ
ໃຫ້ປາກຄຳຂໍລີ້ໄພຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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