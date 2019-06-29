ສະຫະລັດ ໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ ລູກຊາຍຂອງປະທານາທິບໍດີນິໂຄລັສ
ມາດູໂຣ ແຫ່ງເວເນຊູເອລາ ຊຶ່ງແມ່ນບາດກ້າວຫຼ້າສຸດໃນການປະຕິບັດງານຂອງ
ສະຫະລັດ ເພື່ອບັງຄັບໃຫ້ຜູ້ນຳສັງຄົມນິຍົມທ່ານນີ້ ລົງຈາກຕຳແໜ່ງ.
ກະຊວງການເງິນສະຫະລັດ ໄດ້ລະບຸ ໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ຕົນຈະກັກຊັບສິນໃດ
ຂອງທ່ານນິໂກລັສ ຫຼື "ນິໂກລັສຊີໂຕ " ມາດູໂຣ ຈູເນຍ ທີ່ມີຢູ່ໃນສະຫະລັດ
ແລະເກືອດຫ້າມຊາວອາເມຣິກັນ ສ່ວນບຸກຄົນໃດ ຫຼືບໍ່ ກໍທຸລະກິດໃດ ບໍ່ໃຫ້
ປະກອບທຸລະກິດກັບຜູ້ກ່ຽວ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນສະຫະລັດ ທ່ານ Steve Mnuchin ໄດ້ກ່າວໃນ
ຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ເວເນຊູເອລາ ແມ່ນກາງຕໍ່ ທ່ານ
“ນິໂກລັສຊີໂຕ ແລະພວກຄົນອື່ນໆທີ່ໃກ້ຊິດກັບ ລະບອບການປົກຄອງ
ຜະເດັດການຂອງຜູ້ກ່ຽວ ເພື່ອຮັກສາຊຶ່ງອຳນາດໄວ້ໃນກຳມື ໃນການຮັດກຸມ
ດ້ານເສດຖະກິດ ແລະກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັງ ປະຊາຊົນຊາວເວເນຊູເອລາ.”
ກະຊວງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກ່າວຫາ ທ່ານ Maduro Jr. ວ່າ ໄດ້ພົວພັນໃນການໂຄສະນາ
ຊວນເຊື່ອແລະການກວດຂັນເລື້ອງສື່, ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກເໝືອງຕ່າງໆ
ຂອງຊາວເວເນຊູເອລາ ແລະການກວດກາສື່ມວນຊົນ ການຮຽກຜົນປະໂຫຍດ
ຈາກບໍ່ແຫ່ຕ່າງໆຂອງເວເນຊູເອລາ ແລະກົດດັນກອງທັບໃຫ້ສະກັດກັ້ນ ບໍ່ໃຫ້
ການຊ່ອຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ ເຂົ້າມາໃນປະເທດ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຂອງສະຫະລັດ ໃນຄະນະລັດຖະບານ ທ່ານນຶ່ງ ໄດ້ກ່າວວ່າ
ສະຫະລັດ ແມ່ນກຳລັງພິຈາລະນາ ຈະວາງມາດຕະການລົງໂທດເພີ້ມຕື່ມ
ຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກຄອບຄົວ ຄົນອື່ນໆນຳດ້ວຍ.
ກ່ອນໜ້ານີ້ ສະຫະລັດ ໄດ້ວາງມາຕະການລົງໂທດ ຕໍ່ທ່ານມາດູໂຣ ເອງ ໃນປີ
2017. ນັບຕັ້ງແຕ່ທ່ານມາດູໂຣ ໄດ້ຖືກເລືອກ ໃນ 2 ປີກ່ອນ, ທ່ານກໍໄດ້ປະເຊີນ
ກັບວິກິດການ ທາງດ້ານການເມືອງ, ດ້ານມະນຸດສະທຳ ແລະດ້ານເສດຖະກິດ
ເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້ ຊຶ່ງເຕັມໄປດ້ວຍການຂາດເຂີນເຄື່ອງບໍລິໂພກອຸບປະໂພກທີ່ຈຳເປັນ
ເຊັ່ນເຂົ້າປາອາຫານແລະຢຸກຢານັ້ນ.
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວວ່າ ວິກິດການໃນເວເນຊູເອລາ ໄດ້ບັງຄັບໃຫ້
ປະຊາຊົນຊາວເວເນຊູເອລາ ຈຳນວນຫຼາຍລ້ານຄົນ ໄດ້ພາກັນຫຼົບໜີອອກຈາກ
ບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງຕົນ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ.