ການຄອບງຳທາງການເມືອງຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໃນການເມືອງຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ 16 ເດືອນຫຼັງຈາກທ່ານໄດ້ອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ແມ່ນໄດ້ຖືກທົດສອບອີກຄັ້ງນຶ່ງໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ ຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນທີ່ທ່ານເລືອກໄດ້ປະເຊີນໜ້າ ກັບຄູ່ແຂ່ງສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ ໃນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນຂອງພັກຢູ່ບັນດາລັດທີ່ສຳຄັນ.
ມີຫ້າລັດທີ່ໄດ້ຈັດການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ແລະເດໂມແຄຣັດ, ແຕ່ບັນດານັກວິເຄາະການເມືອງ ແມ່ນໄດ້ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈເປັນພິເສດ ໃນໂຊກລາບຂອງທ່ານທຣຳ ຢູ່ສອງລັດຄືລັດເພັນຊິລເວເນຍ ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງ ສະຫະລັດ, ເຊິ່ງທ່ານທຣຳໄດ້ຜ່າຍແພ້ ໃນການເລືອກຕັ້ງເອົາຕຳແໜ່ງຄືນ ໃນປີ 2020 ຫຼັງຈາກໄດ້ຊະນະຢູ່ທີ່ນັ້ນໃນປີ 2016, ແລະລັດຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ເຊິ່ງທ່ານທຣຳໄດ້ຊະນະໃນປີ 2016 ແລະ ສອງປີທີ່ຜ່ານມາ.
ໃນການແຂ່ງຂັນນຶ່ງທີ່ສຳຄັນຢູ່ລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ເຊິ່ງແມ່ນສູສີກັນໂພດມາຈົນຮອດເຊົ້າວັນພຸດມື້ນີ້, ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຮັບຮອງດາລາແພດໝໍ ລາຍການໂທລະພາບ ທ່ານ ເມເມັດ ອອສ (Mehmet Oz) ໃຫ້ເປັນຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງໃນສະພາສູງຂອງພັກ ໃນການເລືອກຕັ້ງເດືອນພະຈິກ ສຳລັບຕຳແໜ່ງຫວ່າງຂອງສະມາຊິກສະພາສູງສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນທີ່ກຳລັງຈະອອກບຳນານ ທ່ານ ແພັດ ທູມີ (Pat Toomey).
ທ່ານ ອອສ, ຜູ້ທີ່ຖືສອງສັນຊາດຄື ເທີກີ ແລະ ອາເມຣິກັນນັ້ນ, ຈະເປັນສະມາຊິກສະພາສູງສະຫະລັດ ທີ່ເປັນຊາວມຸສລິມຄົນທຳອິດ. ແຕ່ທ່ານແມ່ນກຳລັງປະເຊີນກັບການແຂ່ງຂັນທີ່ຍາກຈາກທ່ານ ເດວິດ ແມັກຄໍມິກ (David McCormick), ອະດີດຜູ້ບໍລິຫານກອງທຶນເພື່ອການລົງທຶນ ແລະ ເລຂາທິການຂອງກະຊວງການເງິນທີ່ຮັບຜິດຊອບ ກ່ຽວກັບ ກິດຈະການສາກົນໃນລະຫວ່າງລັດຖະບານອະດີດປະທານາທິບໍດີ ຈອຣຈ໌ ດັບເບິນຢູ ບູຊ, ພ້ອມກັບຈາກທ່ານນາງ ແຄທີ ບາເນັດ (Kathy Barnette), ຜູ້ບັນຍາຍຫົວອະນຸລັກນິຍົມ ແລະ ນັກຂຽນທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຫຼາຍຂຶ້ນໃນການໄດ້ຮັບຄະແນນເລືອກຕັ້ງໃນການແຂ່ງຂັນນັ້ນ.
ກຸ່ມ ສະໂມສອນເພື່ອການເຕີບໂຕ ຫຼື Club for Growth, ເຊິ່ງແມ່ນກຸ່ມຕໍ່ຕ້ານພາສີແຫ່ງຊາດທີ່ມັກຈະເຂົ້າຂ້າງກັບຜູ້ທີ່ຖືກເລືອກຂອງທ່ານທຣຳນັ້ນ, ໄດ້ໃຊ້ເງິນ 2 ລ້ານໂດລາເຂົ້າໃນການໂຄສະນາຫາສຽງທາງໂທລະພາບສຳລັບທ່ານນາງ ບາເນັດ, ເຮັດໃຫ້ທ່ານນາງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຢ່າງວ່ອງໄວໃນບັນດາຜູ້ລົງຄະແນນສຽງພັກຣີພັບບລີກັນ.
ແຕ່ທ່ານທຣຳແມ່ນໄດ້ຮັບຮູ້, ໂດຍໄດ້ກ່າວໃນທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມາວ່າ ທ່ານນາງ “ຈະບໍ່ມີວັນສາມາດໄດ້ຊະນະ” ການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປກັບຜູ້ຖືກສະເໜີຊື່ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ, ຮອງຜູ້ປົກຄອງລັດເພັນຊິລເວເນຍ ທ່ານ ຈອນ ເຟັດເທີແມນ (John Fetterman), ຜູ້ທີ່ໄດ້ເອີ້ນຕົນເອງວ່າ “ເປັນພຽງຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງ” ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໂຄສະນາຫາສຽງໃນເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ທ່ານມັກຄື ໂສ້ງຂາສັ້ນ ແລະ ເສື້ອກັນໜາວມີໝວກ.
ດ້ວຍຄວາມສູງ 2.3 ແມັດ, ທ່ານແມ່ນໂດດເດັ່ນກວ່າໝູ່ໃນຝູງຄົນ. ທ່ານເຟັດເທີແມນ ໄດ້ຢຸດການໂຄສະນາຫາສຽງຊົ່ວຄາວເມື່ອບໍ່ເທົ່າໃດວັນທີ່ຜ່ານມາເວລາທີ່ທ່ານເປັນໂຣກເສັ້ນເລືອດອຸດຕັນ ແຕ່ເວົ້າວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍໃນການຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ແລະ ກຳລັງຟື້ນຕົວ. ທ່ານ ເຟັດເທີແມນໄດ້ຊະນະໃນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນຂອງທ່ານເມື່ອວັນອັງຄານວານນີ້ດ້ວຍຄະແນນທີ່ຫ່າງຫຼາຍ.
ທ່ານທຣຳ, ໃນຂະນະທີ່ໄດ້ໂຈມຕີທ່ານນາງບາເນັດນັ້ນ, ໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ທ່ານ ອອສ “ແມ່ນພຽງຄົນດຽວ” ຜູ້ທີ່ສາມາດເອົາຊະນະທ່ານເຟັດເທີແມນ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ