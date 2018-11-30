ພວກນັກຂ່າວ ທີ່ເດີນທາງໄປນຳ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳເພື່ອໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຂອງກຸ່ມຈີ 20 ທີ່ປະເທດອາເຈັນຕິນາ ກ່າວວ່າ ທ່ານມີອາລົມບໍ່ດີແລະເສຍສະມາທິຫຼັງຈາກອະດີດທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານທ່ານໄມເກີລ ໂຄເຮັນ ຍອມຮັບຜິດວ່າ ໄດ້ໃຫ້ການເທັດຕໍ່ລັດຖະສະພາກ່ຽວກັບ ການຕໍ່ລອງທາງດ້ານອະສັງຫາລິມມະຊັບ ຢູ່ທີ່ຣັດເຊຍ.
ທ່ານໂຄເຮັດໄດ້ຍອມຮັບຜິດ ຢູ່ສານລັດຖະບານກາງທີ່ນະຄອນນິວຢອກ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ໄດ້ໃຫ້ການເທັດຕໍ່ສະມາຊິກລັດຖະສະພາກ່ຽວກັບກຳນົດເວລາໃນການເຈລະຈາໂອ້ລົມກັບຣັດເຊຍ ເພື່ອສ້າງຫໍຄອຍທຣຳທີ່ນະຄອນຫຼວງມົສກູ.
ໄອຍະການພິເສດ ໂຣເບີດ ມັລເລີ ທີ່ພວມສືບສວນກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ວ່າ ອາດມີການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ລະຫວ່າງຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງ ຂອງທ່ານທຣຳ ແລະການແຊກແຊງ ຂອງຣັດເຊຍເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງນັ້ນໄດ້ຕັ້ງຂໍ້ຫາຕໍ່ທ່ານໂຄເຮັນ. ທ່ານໂຄເຮັນ ໃນເວລານີ້ ແມ່ນໄດ້ປະເຊີນກັບການຕິດຄຸກຢູ່ແລ້ວ ຍ້ອນສໍ້ໂກງທະນາຄານ ແລະກິດຈະກຳຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນກັບທຸລະກິດລົດແທັກຊີຂອງຜູ້ກ່ຽວ.
ທ່ານໂຄເຮັນກ່າວຕໍ່ຄະນະກຳມະການສືບລັບຂອງສະພາສູງໃນປີກາຍນີ້ວ່າ ການເຈລະຈາຕໍ່ລອງລະຫວ່າງອົງການທຣຳແລະຣັດເຊຍ ເພື່ອສ້າງທຣຳທາວເວີ້ທີ່ນະຄອນຫຼວງມົສກູ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ ໃນເດືອນມັງກອນ ປີ 2016. ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວ ການເຈລະຈາຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ມາ ຈົນເຖິງເດືອນມິຖຸນາຂອງປີດຽວກັນ ຫຼັງຈາກທ່ານທຣຳໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນຜູ້ລົງສະໝັກແຂ່ງຂັນຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ.
ນອກນັ້ນ ທ່ານໂຄເຮັນຍັງຍອມຮັບວ່າ ໄດ້ຕົວະລັດຖະສະພາ ກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການມົສກູ ທີ່ຮວມທັງການຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານ ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຣັດເຊຍແລະກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ເຄີຍຂໍຮ້ອງ ໃຫ້ທ່ານທຣຳເດີນທາງໄປນະຄອນມົສກູຕາມລຳພັງພຽງຜູ້ດຽວ.
ອີງຕາມສຳນວນຟ້ອງແລ້ວ ເພື່ອນສະໜິດຄົນນຶ່ງຂອງທ່ານໂຄເຮັນ ແລະທ້າວເຟລິກ ເຊເຕີ້ ພະນັກງານທີ່ວ່າຈ້າງພຽງຄັ້ງດຽວສ ໄດ້ໂອ້ລົມກ່ຽວກັບ ການມອບຫ້ອງພັກ ລາຄາ 50 ລ້ານໂດລາ ໃຫ້ແກ່ປະທານາທິບໍດີວລາດີເມຍ ປູຕິນ ຢູ່ທີ່ທຣຳທາວເວີ້ດັ່ງກ່າວ ໃນການວາງແຜນໃຫ້ພວກຜູ້ນຳຂອງຣັດເຊຍຈ່າຍຄ່າເຊົ່າລາຄາແພງ ເພື່ອພັກເຊົາຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
ທ່ານໂຄເຮັນກ່າວຕໍ່ຜູ້ພິພາກສາວ່າ ທ່ານຕົວຕໍ່ສະພາຍ້ອນທ່ານຢາກໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງ ກັບ “ການສົ່ງຂ່າວທາງການເມືອງ” ຂອງທ່ານທຣຳ ແລະມັນກໍເປັນຄວາມປະສົງຂອງທ່ານ ທີ່ຈະ “ຈົງຮັກພັກດີ” ຕໍ່ທ່ານທຣຳ.
ແຜນການຂອງທ່ານທຣຳ ທີ່ຈະສ້າງໂຮງແຮມ-ບ້ານພັກ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງມົສກູແມ່ນຢ້ອນຄືນໄປ ເມື່ອ 20 ກວ່າປີຜ່ານມາແລ້ວ.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຢືນຢັດໃນລະຫວ່າງການໂຄສະນາຫາສຽງວ່າ ທ່ານບໍ່ມີຫຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບຣັດເຊຍ ແລະກໍບໍ່ມີການພົວພັນໃດໆກັບວັງເຄຣັມລິນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ