ທ່ານ ໄມເຄິລ ໂຄເຮັນ (Michael Cohen), ອະດີດທະນາຍຄວາມຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ຖືກສຳພາດແບບປິດລັບ ເປັນເວລານານກວ່າ 7 ຊົ່ວໂມງໂດຍຄະນະກຳມະການສືບລັບຂອງສະພາຕ່ຳໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຈະໄດ້ກັບຄືນມາຍັງຫ້ອງການລັດຖະສະພາອີກ ໃນວັນທີ 6 ມີນາ ເພື່ອໃຫ້ການໃຫ້ສຸດ.
ປະທານຂອງຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ອາດາມ ຊີຟ (Adam Schiff) ທີ່ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດຈາກລັດຄາລິຟໍເນຍປະກາດວ່າ ທ່ານໂຄເຮັນ ຈະກັບຄືນມາອີກ ແລະທ່ານ ເຟລິກສ໌ ແຊດເທີ (Felix Sater), ນັກທຸລະກິດທີ່ເກີດຢູ່ຣັດເຊຍ ທີ່ເຮັດວຽກ ກ່ຽວກັບໂຄງການສ້າງຕຶກຂອງທ່ານທຣຳ ຢູ່ໃນມົສກູ ນຳກັນກັບທ່ານໂຄເຮັນກໍຈະເຂົ້າມາເຊັ່ນກັນ.
ທ່ານແຊດເທີ ໄດ້ສ້າງຄວາມສົນໃຈໃຫ້ແກ່ພວກນັກຂ່າວ ຍ້ອນວ່າທ່ານມີການພົວພັນ ກັບທ່ານທຣຳ ແລະມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການສະເໜີໂຄງການ ສ້າງຕຶກນັ້ນ. ໜັງສືພິມ New York Times ລາຍງານໃນເດືອນສິງຫາ 2017 ຜ່ານມາວ່າ ທ່ານ ແຊດເທີ ໄດ້ອ້າງເຖິງສາຍພົວພັນກັບປະທານາທິບໍດີວລາດິເມຍ ປູຕິນຂອງຣັດເຊຍຢູ່ໃນອີເມລ ທີ່ຂຽນຫາທ່ານໂຄເຮັນ ແລະເວົ້າວ່າ ທຸລະກິດດ້ານອະສັງຫາລິມະຊັບດັ່ງກ່າວ ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ທ່ານທຣຳໄດ້ຖືກເລືອກຕັ້ງເປັນປະທານາທິບໍດີ.
ທ່ານ ແຊດເທີຂຽນວ່າ "ເດັກຊາຍຂອງພວກເຮົາ ສາມາດທີ່ຈະກາຍເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາໄດ້ ແລະພວກເຮົາສາມາດ ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໄປໄດ້." ທ່ານຂຽນຕໍ່ໄປວ່າ "ຂ້ອຍຈະເຮັດໃຫ້ຄົນຢູ່ໃນທີມງານຂອງທ່ານ ປູຕິນເຊື່ອໃນເລື້ອງນີ້ໃຫ້ໄດ້, ຂ້ອຍຈະເປັນຄົນຈັດການຄວບຄຸມຂັ້ນຕອນອັນນີ້."
ທ່ານ ຊີຟ (Schiff) ກ່າວວ່າ ການສຳພາດແບບບໍ່ເປີດເຜີຍກັບທ່ານໂຄເຮັນ ມີຜົນດີຫລາຍ. ທ່ານເວົ້າວ່າ ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາສາມາດທີ່ຈະ "ເຈາະຈິ້ມ" ບັນຫາທີ່ຢູ່ໃນການສືບສວນນັ້ນ “ໄດ້ຢ່າງລະອຽດຫລາຍ.”
ການສຳພາດແບບປິດລັບຄາດກັນວ່າໄດ້ເພັ່ງເລັງໃສ່ຫົວຂໍ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສືບສວນຂອງຄະນະກຳມະການໃນເລື້ອງການແຊກແຊງຂອງຣັດເຊຍເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີປີ 2016 ແລະການພົວພັນລະຫວ່າງຣັດເຊຍກັບ ພັກພວກຂອງທ່ານທຣຳ.
ຄວາມກ້າວໜ້າທີ່ມີຂຶ້ນໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ແມ່ນຜົນສືບເນື່ອງມາຈາກການໃຫ້ການຢ່າງເປີດເຜີຍຂອງທ່ານໂຄເຮັນໃນມື້ກ່ອນນັ້ນ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ເອີ້ນອະດີດນາຍຂອງທ່ານວ່າ "ເປັນຄົນຈຳແນກຜີວພັນ, ຫລອກລວງ ແລະສໍ້ໂກງ."
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຕອບໂຕ້ຄືນແບບໂກດແຄ້ນ ຢູ່ໃນການໃຫ້ສຳພາດຜ່ານທາງໂທລະພາບຂອງສຳນັກຂ່າວ Fox News ໃນຄ່ຳຄືນຂອງວັນພະຫັດວານນີ້, ໂດຍໄດ້ເອີ້ນການໃຫ້ຄຳໃຫ້ການຂອງທ່ານໂຄເຮັນວ່າ "ເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ
ຄວາມບໍ່ຊື່ສັດ ຢ່າງໜ້າລັງກຽດຂະໜາດເລີຍ."
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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