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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຢູ​ໂຣບ​ ຂອງ ທ່ານ ທ​ຣຳ ລວມ​ມີ ອັງ​ກິດ, ໄອ​ຣ​ແລນ, ຝ​ຣັ່ງ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ, ຂວາ, ແລະ ສະ​ຕີ​ໝາຍ​ເລກ​ນຶ່ງ ທ່າ​ນ​ນາງ ເມ​ລາ​ເນຍ ທ​ຣຳ ເດີນ​ທາງ​ຮອດ​ກຳ​ປັ່ນ​ພິ​ຄາດ​ຂອງ ຍີ່​ປຸ່ນ JS Kaga, ເມືອງ ໂຢ​ໂກ​ຊຸ​ກະ, ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ໂຕ​ກຽວ.

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TRUMP BRITAIN SCENE SETTER 1ST UPD – 28029699 #7

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ແລະ ສະ​ຕິີໝາຍ​ເລກ​ນຶ່ງ​ທ່ານ​ນາງ ເມ​ລາ​ເນຍ ທ​ຣຳ ຈະ​ທຳ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ອັງ​ກິດ ຕາມ​ການ​ເຊື້ອ​ເຊີນຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ ຫາ​ວັນ​ພຸດນີ້.

ມີ​ສິ່ງ​ໃດ​ທີ່​ຕ້ອງ​ຮູ້​ສຳ​ລັບ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຄັ້ງ​ນີ້.

ມັນ​ບໍ່​ແມ່ນ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ອັງ​ກິດ ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ທ່ານ ທ​ຣຳ.

ສະ​ນັ້ນ​ເທື່ອນີ້​ມັນ​ມີ​ຫຍັງ​ທີ່​ພິ​ເສດຫຼາຍ​ແທ້?

ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ອັງ​ກິດ ໃນ​ເດືອນ​ກໍ​ລະ​ກົດ​ປີ 2018 ໃນ​ການ​ເດີນ​ທາງຢ້ຽມ
ຢາມທາງການ, ເຊິ່ງມີພິທີການ ແລະ ຄວາມຫຼູຫຼາໜ້ອຍກວ່າການເຊື້ອເຊີນຢ້ຽມຢາມ
ຢ່າງເປັນທາງການ. ໃນການເດີນທາງຢ້ຽມຢາມທາງການນັ້ນ, ປະເທດທີ່ເປັນເຈົ້າພາບ
ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບຜິດຊອບສຳລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ.

ການ​ເຊື້ອ​ເຊີນ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ປະ​ເທດ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ໂດຍ​ປະ​ມຸກ​ລັດ ແລະ ປົກ​ກະ​ຕິຈະ​
ເປັນການເຊື້ອເຊີນຂອງລາຊິນີ ຕາມການແນະນຳຂອງລັດຖະບານຂອງເພິ່ນ. ລາຊິນີ
ເອລິຊາເບັດ ທີສອງ, ໃນຖານະເປັນປະມຸກລັດໃນປັດຈຸບັນນັ້ນ, ຈະເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຜູ້
ຕ້ອນຮັບທາງການຂອງທ່ານ ທຣຳ ສຳລັບໄລຍະເວລາການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານ.

ການ​ເຊື້ອ​ເຊີນ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ປະ​ເທດ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ ໄດ້​ຖືກ​ສະ​ເໜີບໍ່​ດົນຫຼັງ​ຈາກ​ທ່ານ
ທຣຳ ໄດ້ເຂົ້າດຳລົງຕຳແໜ່ງໃນປີ 2017, ແຕ່ຍ້ອນຄວາມເປັນຫ່ວງຫຼາຍຢ່າງ, ລວມທັງ
ຄວາມປອດໄພ ແມ່ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ແຜນການດັ່ງກ່າວນັ້ນຊັກຊ້າ.

ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ເດີນ​ທາງ​ທີ່​ໃກ້​ຈະ​ມາ​ເຖິງນີ້ ຈະ​ເປັນ​ການ​ເນັ້ນ​ຢ້ຳ​ຄືນ
“ສາຍພົວພັນທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ພິເສດລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ແລະ ລາດຊະອານາຈັກ
ອັງກິດ.”

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສະ​ຫະ​ລັດ 12 ຄົນ​ແມ່ນ​ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ ອັງ​ກິດ, ແຕ່​ມີ​ພຽງ​
ສອງທ່ານເທົ່ານັ້ນ ທີ່ໄດ້ຮັບການເຊື້ອເຊີນຢ້ຽມຢາມຢ່າງເປັນທາງການ ເຊິ່ງແມ່ນ ທ່ານ
ຈອຈ໌ ດັບເບິນຢູ ບຸຊ ໃນປີ 2003 ແລະ ທ່ານ ບາຣັກ ໂອບາມາ ໃນປີ 2011.

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