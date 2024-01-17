ອິດທິພົນ ຂອງທ່່ານ ທຣໍາ ໃນລັດໄອໂອວາ ປູພື້ນຖານ ສຳລັບການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນ ຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ

ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໃນຕອນກາງຄືນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນກອງປະຊຸມການເລືອກຕັ້ງ ປະທານາທິບໍດີລັດຂອງພັກຣີພັບລີກັນ ໃນລັດໄອໂອວາ.
ມີພຽງແຕ່ 110,298 ຄົນ, ຫຼືໜ້ອຍກວ່າ 15% ຂອງຜູ້ມີສິດອອກສຽງພັກຣີພັບບລິກັນ 752,000 ຄົນ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມການເລືອກຕັ້ງ ໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ.
ທ່ານ ທຣໍາ ໄດ້ຊະນະດ້ວຍຄະແນນ 56,260 ສຽງ ຫຼື 51 ເປີເຊັນ, ຊຶ່ງເປັນໄຊຊະ ນະທີ່ຫຼາຍທີ່ສຸດ ໃນກອງປະຊຸມການເລືອກຕັ້ງ ໃນປະຫວັດສາດຂອງລັດ.
ຄູ່ແຂ່ງທີ່ໃກ້ຄຽງທີ່ສຸດຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີ, ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ, ບໍ່ໄດ້ມີຄະແນນ ຢູ່ໃກ້ກັນເລີຍ. ຜູ້ປົກຄອງລັດ ຟລໍຣີດາ ທ່ານ ຣອນ ດີແຊນຕິສ ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງ 23,420 ສຽງ ຫຼື 21.2 ເປີເຊັນ, ໃນຂະນະທີ່ ອະດີດຜູ້ປົກ ຄອງລັດຄາໂຣໄລນາ ໃຕ້ ທ່ານນາງ ນິກກີ້ ເຮລີ ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງ 21,085 ສຽງຫຼື 19.1 ເປີເຊັນ. ນັກທຸລະກິດ ທ່ານວິເວັກ ຣາມາສວາມີ ໄດ້ຮັບຄະແນນ ສຽງ 8,449 ສຽງ ຫຼື 7.7 ເປີເຊັນ ແລະໄດ້ໃຊ້ຄໍາປາໄສ ຍອມຮັບຄວາມພ່າຍແພ້ຂອງທ່ານ ເພື່ອປະກາດການອອກຈາກການແຂ່ງຂັນ ແລະໃຫ້ການສະໜັບ
ສະໜູນ ທ່ານ ທຣໍາ. ບໍ່ມີຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງທ່ານອື່ນໃນການແຂ່ງຂັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງແມ່ນແຕ່ 1 ເປີເຊັນ.
ໄຊຊະນະຄັ້ງນີ້ ເຮັດໃຫ້ ທ່ານທຣໍາ ກ້າວໄປສູ່ການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນ ໃນອາທິດຫນ້າ ໃນລັດນິວ ແຮມເຊີ (New Hampshire), ບ່ອນທີ່ ທ່ານນາງເຮລີ ໄດ້ຮວບຮວມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນຄວາມຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບໄຊຊະນະແບບບໍ່ຄາດຄິດ ທີ່ອາດຈະພາໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫມ່ ເຂົ້າໃນການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານນາງ.
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