ທຳນຽບຂາວ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ເປີດເຜີຍແຜນການໃຊ້ຈ່າຍ ຂອງລັດຖະບານ
ຂອງລັດຖະບານກາງສຳລັບປີ 2020 ຊຶ່ງຕົກເປັນເງິນທັງໝົດ 4 ພັນ 700 ຕື້ໂດລາ
ຊຶ່ງແມ່ນ ຮວມທັງການຮຽກຮ້ອງຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ
ອີກ 8 ພັນ 6 ຮ້ອຍລ້ານໂດລາໃສ່ໂຄງທີ່ສຳຄັນຂອງທ່ານນັ້ນ ກໍຄືການສ້າງກຳແພງ
ຊາຍແດນສະຫະລັດກັບເມັກຊິໂກ ເພື່ອປ້ອງກັນບັນຫາຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ຜິດກົດໝາຍ.
ການຮຽກຮ້ອງສຳລັບງົບປະມານເພື່ອສ້າງກຳແພງຂອງທ່ານທຣຳແມ່ນເປັນລາງ
ບໍ່ດີລ່ວງໜ້າ ໃນການຕໍ່ສູ້ກັນເທື່ອໃໝ່ກັບລັດຖະສະພາ ກ່ຽວກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ
ໃນໄລຍະຫຼາຍເດືອນຕໍ່ໜ້າ ໃນຊ່ວງປີທີ 3 ຂອງການດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານາທິ
ບໍດີຂອງທ່ານ. ບັນດາສະມາຊິກຄົນສຳຄັນຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ຊຶ່ງເປັນພັກ
ຝ່າຍຄ້ານ ແມ່ນທັນທີປະຕິຍານວ່າ ຈະກີດກັນງົບປະມານສ້າງກຳແພງດັ່ງກ່າວນີ້.
ແຜນການງົບປະມານຂອງທ່ານທຣຳ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເພີ້ມການໃຊ້ຈ່າຂອງທຳນຽບ
ຫ້າແຈ 5 ເປີເຊັນ ແລະຕັດກາການໃຊຈ່າຍ ທີ່ບໍ່ແມ່ນທາງທະຫານລົງ 5 ເປີເຊັນ
ໃນຂະນະທີ່ຫລຸດການໃຊ້ຈ່າຍກ່ຽວກັບໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຕ່າງໆເຊັ່ນ
ໂຄງການຮັກສາສຸຂະພາບສຳລັບຊາວອາເມຣິກັນທີ່ສູງອາຍຸ ແລະພວກທຸກຍາກ.
ການໃຊ້ຈ່າຍທາງທະຫານ ແມ່ນຈະເພີ້ມຂຶ້ນຈາກ 715 ພັນລ້ານໂດລາ ຂອງປີນີ້
ເປັນ 750 ພັນລ້ານໂດລາ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງຂອງລັດຖະບານຂອງທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ ແຜນການ
ດັ່ງກ່າວນີ້ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕັດ “ຫຼາຍໆໂຄງການ ທີ່ພວກເຮົາຄິດວ່າ ເປັນການສິ້ນ
ເປື້ອງນັ້ນ.”
ເຖິງຢ່າງນັ້ນ ກໍຕາມ, ລັດຖະບານຂອງທ່ານທຣຳ ແມ່ນທຳນາຍວ່າ ຈະຂາດ
ດຸນງົບປະມານ 1 ພັນ 100 ຕື້ໂດລາ ສຳລັບສົກງົບປະມານສົກທີ່ຈະເລີ້ມຂຶ້ນ
ໃນເດືອນຕຸລານີ້ ເມື່ອປຽບທຽບລາຍຈ່າຍ ໃສ່ກັບລາຍໄດ້ຈາກພາສີ ແລະຄ່າ
ທຳນຽມທີ່ລັດຖະບານໄດ້ຮັບມານັ້ນ.
ທ່ານ ຊັກ ຊູເມີຣ໌ (Chuck Schumer) ຜູ້ນຳພັກເດໂມແຄຣັດ ເອີ້ນການຮຽກຮ້ອງ
ຂອງທ່ານທຣຳ ວ່າ “ເປັນງົບປະມານທີ່ໜ້າອັບອາຍ.” ແລະ “ສ້າງຄວາມ ເປັນຫ່ວງ
ຢ່າງຍິ່ງໃຫ້ແກ່ຊົນຊັ້ນກາງ.”
"ມັນຈະເປັນການສ້າງຊ່ອງຫວ່າງຂອງລາຍຮັບແລະຄວາມຮັ່ງມີລະຫວ່າງປະຊາຊົນ
ພວກຮັ່ງມີທີ່ສຸດແລະຜູ້ຄົນທົ່ວໄປໃຫ້ກ້ວາງອອກ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານຊູເມີຣ໌
ໄດ້ກ່າວໄວ້ ແລະທ່ານຍັງກ່າວຕື່ມອີກວ່າ “ມັນແມ່ນງົບປະມານທີ່ຕັດໂຄງການພາຍ
ໃນປະເທດ ທີ່ຮວມທັງການລົງທຶນໃສ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການປຸກບ້ານເຮືອນ,
ການສຶກສາ ແລະສະພາບແວດລ້ອມ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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