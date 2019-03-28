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ປ. ທ​ຣຳ ກ່າວ​ວ່າ ທະ​ຫານ​ຣັດ​ເຊຍ ຕ້ອງ​ອອກ​ໜີ ຈາກເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ພົບ​ປະ​ກັບ​ທ່ານ​ນາງຟາ​ບີ​ອາ​ນາ ໂຣ​ຊາ​ເລ​ສ ພັນ​ລະ​ຍາ​ຂອງ​ຜູ້​ນຳ ພັກ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ ທີ່​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 27 ມີ​ນາ 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍ “ຕ້ອງໜີອອກໄປ" ຈາກ
ເວເນຊູເອລາ ລຸນຫຼັງການໄປເຖິງ ເມື່ອບໍ່ດົນນີ້ ຂອງພະນັກງານ ທະຫານຣັດເຊຍ ໃນປະ ເທດດັ່ງກ່າວ.

“ທາງເລືອກທຸກຢ່າງ ແມ່ນຍັງເປີດໄວ້ຢູ່” ດັ່ງທີ່ທ່ານທຣຳໄດ້ເວົ້າໄປຫລາຍເທື່ອ ໃນການ
ຕອບຄຳຖາມຂອງພວກນັກຂ່າວ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ກ່ຽວກັບວ່າ ສະຫະລັດ ປະສົງຢາກ
ຈະ “ສົ່ງທະຫານໄປຫລືບໍ່” ເພື່ອຂັບໄລ່ພວກຣັດເຊຍອອກໄປ. ທ່ານ ທຣຳເວົ້າວ່າ ມົສກູ
ຮູ້ດີ ກ່ຽວກັບທ່າທີຂອງສະຫະລັດ.

Trump Calls on Russia to 'Get Out' of Venezuela
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Trump Calls on Russia to 'Get Out' of Venezuela

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ລິງໂດຍກົງ

ທ່ານທຣຳ ໄດ້ເວົ້າກັບພວກນັກຂ່າວ ທີ່ທຳນຽບຂາວ ຢູ່ຄຽງຂ້າງທ່ານນາງ Fabiana
Rosales ພັນລະຍາຂອງຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານຂອງເວເນຊູເອລາ ທີ່ ປະກາດຕົນເອງວ່າ ເປັນປະທານາທິບໍດີໄລຍະຂ້າມຜ່ານ ທ່ານຮວນ ກົວອີໂດ. ທ່ານນາງໄດ້ໄປຫ້ອງການ
ຮູບໄຂ່ ລຸນຫລັງການພົບປະ ກັບ ຮອງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໄມກ໌ ແພນສ໌
ແລ້ວ.

ທ່ານແພນສ໌ ໄດ້ເວົ້າຢູ່ທາງຂ້າງຂອງທ່ານນາງ Rosales ຢູ່ໃນຫ້ອງ Rosevelt ວ່າ
“ສະຫະລັດ ເບິ່ງເຫັນວ່າ ການໄປມີໜ້າ ຂອງເຮືອບິນທະຫານຣັດເຊຍ ໃນສັບປະດາ
ນີ້ ເປັນການເກາະຜິດ ທີ່ບໍ່ເປັນທີ່ຍິນດີຕ້ອນຮັບ. ພວກເຮົາ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຣັດເຊຍ ມື້ນີ້
ຈົ່ງຢຸດເຊົາ ທຸກການສະໜັບສະ ໜູນແກ່ລະບອບມາດູໂຣແລະໃຫ້ຢືນຢູ່ກັບທ່ານຮວນ
ກົວອີໂດ ຢືນຢູ່ກັບພວກປະເທດທັງຫຼາຍ ໃນຊີກໂລກນີ້ ແລະຢູ່ທົ່ວໂລກ ຈົນກວ່າເສລີ
ພາບຈະກັບຄືນມາ.”

​ຜູ້​ນຳ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ ທ່ານ​ຮວນ ກວາ​ອີ​ໂດ ທີ່​ຫຼາຍໆ​ປະ​ເທດ​ຮັບ​ຮ​ູ້​ວ່າ ເປັນ​ຜູ້​ນຳ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຂ້າມ​ຜ່ານ ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 27 ມີ​ນາ 2019.
​ຜູ້​ນຳ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ ທ່ານ​ຮວນ ກວາ​ອີ​ໂດ ທີ່​ຫຼາຍໆ​ປະ​ເທດ​ຮັບ​ຮ​ູ້​ວ່າ ເປັນ​ຜູ້​ນຳ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຂ້າມ​ຜ່ານ ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 27 ມີ​ນາ 2019.

ຣັດ​ເຊຍ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ບໍ່​ຮັບ​ຄຳ​ປະ​ກາດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໂດຍ​ເວົ້າ​ວ່າ ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ
​ຂອງ​ຕົນ​ຢູ່​ໃນ​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ​ແມ່ນ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ ແລະ​ໄດ້​ເຫັນ​ພ້ອມກັບ​ລັດ​ຖະ
​ບານ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຊອບ​ທຳ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ ໃນ​ປະ​ເທດ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ​ໃຕ້​ດັ່ງກ່າວ ອີງ​ຕາມ​
ລາຍ​ງານ​ຂອງອົງ​ການ​ຂ່າວ RIA. ວັງ​ເຄ​ຣັມ​ລິນ​ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ຄວາມເຫັນ​ໃດໆກ່ຽວ​ກັບ​ລາຍ
​ງານ​ຂ່າວ​ທີ່​ວ່າ ຕົນ​ໄດ້​ສົ່ງ​ທະ​ຫານ​ຣັດ​ເຊຍ​ໄປ​ຍັງ​ປະ​ເທດເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ.

ສະຫະລັດ ພ້ອມດ້ວຍຫລາຍສິບປະເທດ ໄດ້ພາກັນຮັບຮູ້ທ່ານກົວອີໂດ ວ່າເປັນປະທາ
ນາທິບໍດີ ໄລຍະຂ້າມຜ່ານ ຂອງປະເທດ ໃນຂະນະທີ່ຣັດເຊຍ ສະໜັບສະໜູນປະທານາ
ທິບໍດີ ນິໂກລັສ ມາດູໂຣ.

​ຄະ​ນະລັດຖະ​ບານຂອງມາດູໂຣ ໄດ້ກ່າວຫາສະຫະລັດວ່າ ທຳລາຍຕາ​ໜ່າງ​ ສາຍ​ສົ່ງ
ໄຟຟ້າ ລວມທັງ ທຳການໂຈມຕີທາງຄອມພີວເຕີ້ນຳ ຕໍ່ເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ສຳຄັນຂອງເວເນ
ຊູເອລາ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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