ຣັດເຊຍ ເອົາມາດຕະການ ຕອບໂຕ້ ຫລັງຈາກ ລັດຖະສະພາ ສຫລ ອະນຸມັດ ການລົງໂທດ

ທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດ ຕໍ່ການລົງ
ໂທດສະບັບໃໝ່ ຂອງລັດຖະສະພາຕໍ່ຣັດເຊຍ ແລະທ່ານມີຄວາມຕັ້ງໃຈ ທີ່ຈະເຊັນ
ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ.
ຢູ່ໃນຖະແຫລງການໃນວັນສຸກວານນີ້ ໂຄສົກທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີ
ໄດ້ທົບທວນເບິ່ງຮ່າງກົດໝາຍສະບັບຫລ້າສຸດ ທີ່ທຳການລົງໂທດເພີ້ມເຕີມຕໍ່ ອຸດສາ
ຫະກຳຣັດເຊຍໃນຂອບເຂດກວ້າງຂວາງ. ຮ່າງກົດໝາຍນີ້ຍັງເຮັດໃຫ້ລັດຖະສະພາມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະຂັດຂວາງບໍ່ໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ ຍົກເລີກການລົງໂທດຕໍ່ຣັດເຊຍ.
ລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໄດ້ຄັດຄ້ານຕໍ່ມາດຕະການລົງໂທດທີ່ແນ່ໃສ່ຣັດເຊຍ
ຍ້ອນການກ່າວຫາວ່າຣັດເຊຍ ແຊກແຊງການເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງປະທາ ນາທິບໍດີສະຫະລັດປີກາຍນີ້. ທຳນຽບຂາວໄດ້ໂຕ້ຖຽງວ່າ ຕົນຕ້ອງການຄວາມສາມາດໃນການ
ຕໍ່ລອງ ເພື່ອຈະປັບປຸງຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ. ແຕ່ວ່າຫລັງຈາກໄດ້ມີການ
ສືບສວນເປັນເວລາຫລາຍເດືອນກ່ຽວກັບການຕິດຕໍ່ລະຫວ່າງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຣັດເຊຍ
ແລະສະມາຊິກ ໃນຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາແລ້ວ ກໍໄດ້ມີການສະໜັບ
ສະໜູນ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຈາກທັງສອງພັກການເມືອງ ຢູ່ໃນທັງສອງສະພາຂອງ
ສະຫະລັດ ເພື່ອໃຫ້ເອົາມາດຕະການທີ່ເຄັ່ງຄັດຫລາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
ຣັດເຊຍໄດ້ຕອບໂຕ້ແລ້ວ ດ້ວຍມາດຕະການລົງໂທດສະບັບໃໝ່ ທີ່ແນໃສ່ການປະຕິບັດ
ງານສະຫະລັດຢູ່ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ. ມົສກູກ່າວວ່າ ວໍຊິງຕັນຕ້ອງຫລຸດຈຳນວນນັກການ
ທູດ ແລະພະນັກງານດ້ານເທັກນິກທີ່ປະຕິບັດງານຢູ່ໃນຣັດເຊຍລົງມາເປັນ 445 ຄົນ
ພາຍໃນວັນທີ 1 ກັນຍາຈະມາເຖິງນີ້ ຊຶ່ງເປັນຈໍານວນທີ່ເທົ່າກັນ ກັບພວກນັກການທູດຣັດເຊຍແລະພະນັກງານດ້ານເທັກນິກທີ່ມົສກູກ່າວວ່າ ກຳລັງເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະຫະລັດ. ບໍ່
ເປັນທີ່ແຈ້ງຂາວເທື່ອວ່າ ຈະມີເຈົ້າໜ້າທີ່ອາເມຣີກັນຫລາຍປານໃດ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະ
ທົບ ອາດເປັນໄປໄດ້ຫລາຍຮ້ອຍຄົນ.
ນອກຈາກການຫລຸດພະນັກງານການທູດສະຫະລັດແລ້ວ ຣັດເຊຍຍັງກ່າວວ່າ ຕົນຈະກີດ
ກັ້ນບໍ່ໃຫ້ສະຖານທູດສະຫະລັດ ຢູ່ໃນຣັດເຊຍ ເຂົ້າໄປຫາບ່ອນເກັບເຄື່ອງຕ່າງໆຢູ່ໃນ
ມົສກູ ແລະສະຖານທີ່ພັກຜ່ອນໃນເມືອງ Serebryany Bor.
ກະຊວງຕ່າງປະເທດຣັດເຊຍກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຍັງຂໍສະຫງວນສິດທິທີ່ຈະເອົາມາດຕະການອື່ນໆ ອີງຕາມຫລັກການແລກປ່ຽນ ທີ່ອາດຈະເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ຜົນປະໂຫຍດ
ຂອງສະຫະລັດ.”
ປະທານາທິບໍດີ Putin ໄດ້ອະນຸມັດກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວນີ້ແລ້ວ.
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