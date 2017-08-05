ໄອຍະການພິເສດ Robert Mueller ກໍາລັງສອບຖາມພວກພິຍານວ່າ Michael
Flynn ອະດີດທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງທ່ານທຣໍາ ໄດ້ຮັບເງິນແບບລັບໆ
ຈາກລັດຖະບານເທີກີ ຫລືບໍ່ ໃນຊ່ວງຫລາຍໆ ເດືອນ ກ່ອນທີ່ການຫາສຽງເລືອກ
ຕັ້ງປະທານາທິບໍດີປີ 2016 ຈະສິ້ນສຸດລົງນັ້ນ ອີງຕາມຂ່າວຂອງໜັງສືພິມ New
York Times.
ໜັງສືພິມ New York Times ລາຍງານວ່າທ່ານ Mueller ເມື່ອໝໍ່ໆມານີ້ ໄດ້ຂໍ
ໃຫ້ທໍານຽບຂາວສົ່ງເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທ່ານ Flynn ໃຫ້, ຊຶ່ງເປັນເທື່ອທໍາ
ອິດທີ່ຮູ້ກັນວ່າ ທີມງານຂອງທ່ານ Mueller ຂໍໃຫ້ທໍານຽບຂາວເອົາບັນທຶກຕ່າງໆ
ມາມອບໃຫ້. ໜັງສືພິມດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ການຂໍເອົາເອກະສານ ບໍ່ແມ່ນໝາຍສານ
ທີ່ເປັນທາງການ.
ທ່ານ Flynn ເຄີຍເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງທ່ານທຣໍາໄດ້ພຽງແຕ່ 24
ມື້ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ທ່ານກໍໄດ້ກາຍມາເປັນຜູ້ສໍາຄັນ ຢູ່ໃຈກາງຂອງການສືບສວນທີ່ກວດ
ເບິ່ງວ່າ ໄດ້ມີການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງຣັດເຊຍ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງ
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ຫລືບໍ່.
ໜັງສືພິມ New York Times ລາຍງານວ່າ ພວກໄອຍະການໄດ້ສືບສວນການ
ເຮັດທຸລະກິດຂອງທ່ານ Flynn ກັບນັກທຸລະກິດອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍເທີກີ ທີ່ເຮັດ
ວຽກກັບທ່ານ Flynn ໃນປີກາຍນີ້ ແລະພະຍາຍາມຈະຕັດສິນວ່າລັດຖະບານເທີກີ
ເປັນຜູ້ຢູ່ເບື້ອງຫລັງ ຂອງການຈ່າຍເງິນ ໃຫ້ທ່ານ Flynn ຫລືບໍ່.
ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ທ່ານ Mueller ໄດ້ຕັ້ງຄະນະຕຸລາການຂຶ້ນ ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າ
ການສືບສວນຂອງທ່ານເບິ່ງການແຊກແຊງຂອງຣັດເຊຍເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງ
ແມ່ນກໍາລັງຂະຫຍາຍໂຕອອກ. ພວກນັກສອບສວນ ແລະໄອຍະການໄດ້ໃຊ້ຄະນະ
ຕຸລາການເພື່ອກວດເບິ່ງຫລັກຖານ, ສອບຖາມແບບຂຸ້ນຂ້ຽວ ແລະກວດກາເອກະ
ສານ ເພື່ອເບິ່ງວ່າໄດ້ມີການກະທໍາຜິດທາງອາຍາຫລືບໍ່.
ໜັງສືພິມ The Wall Street Journal, ທີ່ເປັນຜູ້ທໍາອິດທີ່ລາຍງານຂ່າວກ່ຽວກັບ
ການໃຊ້ຄະນະຕຸລາການນັ້ນ ເວົ້າວ່າ ຄະນະດັ່ງກ່າວໄດ້ເລີ້ມລົງມືເຮັດວຽກຂອງຕົນ
ແລ້ວ ໃນຊຸມອາທິດ ຫລັງໆນີ້ ແລະອາດຈະສືບຕໍ່ເຮັດໄປເປັນເວລາຫລາຍເດືອນ.
ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ປະຕິເສດມາໂດຍຕະຫລອດວ່າ ບໍ່ມີການຮ່ວມມືກັນໃດໆລະຫວ່າງ
ຄະນະຫາສຽງໃຫ້ທ່ານກັບຣັດເຊຍ ແລະໄດ້ເອີ້ນການສືບສວນຂອງທ່ານ Mueller
ວ່າເປັນ "ການຊອກຫາຈັບຜິດ."
ທ່ານ Mueller, ອະດີດຫົວໜ້າອົງການ FBI ໄດ້ມາຮັບຜິດຊອບການສືບສວນກ່ຽວ
ກັບຣັດເຊຍ ພາຍຫລັງທີ່ທ່ານທຣໍາໄດ້ປົດ James Comey ຫົວໜ້າ FBI ອອກ
ຈາກຕຳແໜ່ງ ໃນເດືອນພຶສະພາຜ່ານມາ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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