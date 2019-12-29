ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ນຳເອົາຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນລົງໃນທວີເຕີ້ຜ່ານມາແລ້ວ ມາລົງອີກເທື່ອນຶ່ງ ຕໍ່ມາແລ້ວລຶບມັນອອກ ຊຶ່ງເປັນຂໍ້ຄວາມທີ່ປາກົດວ່າ ລະບຸຊື່ຂອງຜູ້ແຈ້ງຄວາມຜິດ ທີ່ປະສົງບໍ່ອອກຊື່ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຍື່ນຄຳຮ້ອງຕໍ່ທ່ານ ຊຶ່ງໃນທີ່ສຸດ ໄດ້ນຳໄປສູ່ ການຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ທ່ານທຣຳ ໂດຍສະພາຕ່ຳນັ້ນ.
ບໍ່ດົນກ່ອນຕອນທ່ຽງຄືນ ວັນສຸກຜ່ານມາ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ນຳເອົາຂໍ້ຄວາມຈາກທວີເຕີ້ ຂອງຜູ້ໃຊ້ ຊື່ໃນນາມ @Surfermom 77 ມາລົງໃນທວີດເຕີ້ຂອງທ່ານ ຊຶ່ງເປັນບັນຊີທີ່ອ້າງວ່າ ເປັນແມ່ຍິງຊື່ວ່າ ໂຊເຟຍ ຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນລັດຄາລີຟໍເນຍ. ບັນຊີດັ່ງກ່າວນັ້ນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນບາງສ່ວນ ເປັນການຊີ້ບອກວ່າ ເປັນລະບົບອັດໂຕໂນມັດ ທີ່ລວມທັງການເຄື່ອນໄຫວໃນລະດັບສູງທີ່ຜິດປົກກະຕິ ແລະພາບຖ່າຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງບັນຊີທັງຫຼາຍ ເປັນພາບທີ່ນຳອອກມາຈາກອິນເຕີເນັດ.
ພາຍໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນເສົາວານນີ້ ການນຳຂໍ້ຄວາມລົງດັ່ງກ່າວນັ້ນ ກໍໄດ້ຖືກລຶບອອກຈາກໜ້າທວີດເຕີ້ຂອງທ່ານທຣຳ ເຖິງຢ່າງນັ້ນກໍຕາມ ມັນຍັງຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນວິທີທາງອື່ນໄດ້ ລວມທັງ ຢູ່ໃນເວັບໄຊ້ ທີ່ເກັບກຳເອົາທຸກໆຂໍ້ຄວາມທີ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ນຳລົງໃນທວີດເຕີ້.
ໃນຂະນະດຽວກັນ ທ່ານທຣຳ ຍັງໄດ້ພະຍາຍາມຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ ທີ່ຈະເປີດເຜີຍຕົວຕົນຂອງຜູ້ແຈ້ງຄວາມຜິດ ຊຶ່ງການນຳເອົາຂໍ້ຄວາມມາລົງໃນທວີເຕີ້ອີກເທື່ອນຶ່ງນັ້ນ ກໍເປັນຂີດໝາຍ ຄັ້ງທຳອິດທີ່ທ່ານໄດ້ສົ່ງການກ່າວອ້າງເຖິງຊື່ຂອງຜູ້ແຈ້ງຄວາມຜິດ ໃນໜ້າທວີດເຕີ້ຂອງທ່ານໂດຍກົງ ທີ່ມີຜູ້ຕິດຕາມທ່ານ 68 ລ້ານຄົນ.
ການເປີດເຜີຍຕົວຕົນຂອງຜູ້ແຈ້ງຄວາມຜິດ ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກໃນຂະແໜງສືບລັບ ອາດເປັນການລະເມີດຕໍ່ກົດໝາຍລັດຖງະບານກາງ ທີ່ອີງຕາມປະຫວັດສາດແລ້ວ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນໂດຍທັງສອງພັກການເມືອງ.