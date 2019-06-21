ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ຮັກສາຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ບໍ່ຍອມໃຫ້ຄວາມເຫັນໃດໆ ກ່ຽວກັບ ລາຍງານຂ່າວທີ່ວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ
ທຣຳໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດໃນການປະຕິບັດງານທາງທະຫານ ຕໍ່ອີຣ່ານ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ແຕ່ຫຼັງຈາກນັ້ນ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຢຸດເຊົາການໂຈມຕີຍ້ອນເຫດຜົນທີ່ຍັງບໍ່ຈະແຈ້ງເທື່ອ.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳໄດ້ຂັ້ນຕົ້ນໄດ້ອະນຸມັດການໂຈມຕີຈຳນວນນຶ່ງຕໍ່ເປົ້າໝາຍຕ່າງໆຂອງອີຣ່ານ ເຊັ່ນເຣດ້າແລະລູກສອນໄຟ ອີງຕາມລາຍງານທີ່ອອກເປັນເທື່ອທຳອິດໂດຍໜັງສືພິມນິວຢອກໄທມ໌.
ສ່ວນໜັງສືພິມວໍຊິງຕັນໂພສທ໌ ແລະສື່ມວນຊົນອື່ນໆ ໃນເວລາຕໍ່ມາກໍລາຍງານວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານສະຫະລັດກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດໃນການໂຈມຕີຕອບໂຕ້ຄືນ.
ຂະນະດຽວກັນ ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້ລາຍງານວ່າ ລັດຖະບານອີຣ່ານໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ອົງການຂ່າວດັ່ງກ່າວຊາບວ່າ ຕົນໄດ້ຮັບສານຈາກປະທານາທິບໍດີທຣຳຜ່ານທາງໂອມານເມື່ອຄືນແລ້ວນີ້ ໂດຍໄດ້ເຕືອນກ່ຽວກັບການໂຈມຕີທີ່ອາດຈະມີຂຶ້ນ.
ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້ ທີ່ນະຄອນຫຼວງເຕຫະຣ່ານ ກໍໄດ້ຕອບໃນທັນທີ ຕໍ່ສານຂອງປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໂດຍເຕືອນຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບຜົນທີ່ຈະຕິດຕາມມາ “ຢູ່ໃນຂົງເຂດແລະລະຫວ່າງປະເທດ” ຖ້າສະຫະລັດຫາກເອົາມາດຕະການທາງທະຫານ.
ອົງການຄຸ້ມຄອງການບິນ ຂອງລັດຖະບານກາງ ໃນຕອນແລງຂອງວັນພະຫັດວານນີ້ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງສຸກເສີນ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຮືອບິນຂອງສາຍການບິນສະຫະລັດທັງໝົດບິນເຂົ້າໄປໃນເຂດອາກາດທີ່ຢູ່ເທິງອ່າວເປີເຊຍແລະອ່າວໂອມານບ່ອນທີ່ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງກອງທັບເຮືອສະຫະລັດຖືກຍິງຕົກໂດຍອີຣ່ານ. ສາຍການບິນນາໆຊາດຈຳນວນນຶ່ງຮວມທັງສາຍການບິນ KML ຂອງໂຮນລັງແລະ ສາຍການບິນ Qantas ຂອງອອສເຕຣເລຍ ກໍກ່າວວ່າ ຕົນຈະບໍ່ບິນຜ່ານບໍລິ
ເວນຊ່ອງແຄບຮໍມຸສ.
ເຮືອບິນສັງເກດການບໍ່ມີຄົນຂັບ Global Hawk ໄດ້ບິນຢູ່ໃນບໍລິເວນຊ່ອງແຄບຮໍມຸສ ເວລາເຮືອບິນລຳດັ່ງກ່າວ ຖືກຍິງໂດຍລູກສອນໄຟອີຣ່ານ ຊຶ່ງເປັນອຸບັດຕິເຫດທີ່ທ່ານທຣຳກ່າວວ່າ “ຄວາມຜິດພາດທີ່ຮ້າຍແຮງ.”
ປະທານາທິບໍດີທຣຳກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຂະນະທີ່ພົບປະກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີການາດາ ທ່ານຈັສຕິນ ທຣູໂດ ຢູ່ທີ່ທຳນຽບຂາວວ່າ “ນີ້ແມ່ນບັນຫາເລັກໆນ້ອຍໆອັນໃໝ່.”
ທ່ານທຣຳ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວວ່າ “ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບລຳນີ້ ແມ່ນບິນຢູ່ເໜືອເຂດນ່ານນ້ຳສາກົນຢ່າງເປັນການຈະແຈ້ງ. ພວກເຮົາມີການບັນທຶກທັງໝົດ. ມີການບັນທຶກທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຄຳເວົ້າ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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