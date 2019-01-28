ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວວ່າ ທ່ານເຫັນໂອກາດໜ້ອຍກວ່າ 50 ເປີເຊັນ ທີ່ນັກເຈລະຈາຂອງລັດຖະສະພາ ຈະສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້ ໃນການໃຫ້ງົບປະມານສໍາລັບກຳແພງທາງພາກໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ ທີ່ທ່ານຈະຍອມຮັບໄດ້.
ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ໜັງສືພິມ The Wall Street Journal ໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ມີ
“ພວກຜູ້ຄົນທີ່ເປັນຄົນດີຫຼາຍ” ປະກອບຢູ່ໃນການເຈລະຈາທັງສອງພັກຝ່າຍ. ແຕ່ ທ່ານ
ກໍກ່າວວ່າ ທ່ານຍັງສົງໃສຢູ່ວ່າ ທ່ານຈະຮັບເອົາເງິນທີ່ໜ້ອຍໄປກວ່າ 5 ພັນ 7 ຮ້ອຍລ້ານ
ໂດລາທີ່ທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງໄປເພື່ອສ້າງກຳແພງນັ້ນຫຼືບໍ່, ແລະກ່າວເພີ້ມຕື່ມວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ເຮັດໃຫ້ມັນຖືກຕ້ອງ.”
ນອກນັ້ນ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຍັງສົງໃສຢູ່ວ່າ ທ່ານຈະໃຫ້ການເປັນສັນຊາດອາເມຣິກັນ
ແກ່ພວກທີ່ເອີ້ນວ່າ “Dreamers” ຫຼື ບໍ່ ໃນພາກສ່ວນຂອງຂໍ້ຕົກລົງນັ້ນ. ທ່ານກ່າວວ່າ
ອະນາຄົດຂອງພວກໜີເຂົ້າເມືອງທີ່ນຳເຂົ້າແບບຜິດກົດໝາຍຕອນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງ
ເຍົາໄວນັ້ນ ແມ່ນ “ຫົວຂໍ້ອັນອື່ນ ທີ່ຈະຕ້ອງແຍກອອກໄປໄວ້ ໃນເວລາອື່ນ.”
ທ່ານທຣຳກ່າວວ່າ ການປິດລົງ ຂອງລັດຖະບານອີກຄັ້ງນຶ່ງ “ແນ່ນອນ ອາດຈະເປັນ
ທາງເລືອກ ກໍເປັນໄດ້” ຖ້າຫາກວ່າ ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ໃນອັນທີ່ເພິ່ນຕ້ອງການທີ່ຈະສ້າງກຳແພງ.
ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານສາມາດທີ່ຈະປະກາດສະພາວະສຸກເສີນຂຶ້ນ ທີ່ອະນຸຍາດ
ໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບງົບປະມານນີ້ ໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກລັດຖະສະພາເລີຍ --
ຊຶ່ງເປັນວິທີ່ ທີ່ແນ່ນອນວ່າ ທາງພັກເດໂມແຄຣັດຈະນຳຂຶ້ນໄປທ້າທາຍຢູ່ໃນສານ.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຕົກລົງໃນວັນສຸກຜ່ານມານີ້ ໃຫ້ເປີດລັດຖະບານຄືນ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ປິດ
ມາເປັນເວລາ 3 ສັບປະດາ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບງົບປະມານໃນການສ້າງກຳແພງ. ໃນຂະນະ
ດຽວກັນນີ້ ຄະນະກຳມະການທີ່ມີສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດ 9 ທ່ານ ແລະ 8 ທ່ານ
ຈາກພັກຣີພັບບລີກັນ ກໍຈະພະຍາຍາມເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອຫາຂໍ້ຕົກລົງເລື້ອງການ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພທາງສາຍແດນ ຊຶ່ງທັງສອງສະພາແລະທ່ານທຣຳ ຈະສາມາດ
ຍອມຮັບແລະເປີດລັດຖະບານທັງໝົດໄປ ຢ່າງໜ້ອຍຈົນເຖິງວັນສິ້ນສຸດຂອງສົກປີ
ງົບປະມານ.
ການປິດລັດຖະບານລົງ ໃນຮອບນຶ່ງເດືອນມານີ້ ໄດ້ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ແກ່ໃຫ້
ບັນດາພະນັກງານລັດຖະບານ 800,000 ຄົນ ທີ່ຕົກຢູ່ໃນສະຖານະພັກງານ ຫຼືບໍ່
ກໍເຮັດວຽກໂດຍປາດສະຈາກເງິນເດືອນ. ພວກພະນັກງານທີ່ວ່ານີ້ ແມ່ນຮວມທັງ
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາກົດໝາຍ
ແລະພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຄວບຄຸມການເດີນທາງອາກາດນຳ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ