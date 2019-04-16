ກະຊວງຍຸຕິທຳສະຫະລັດກ່າວວ່າ ຕົນຈະເປີດເຜີຍໃນວັນພະຫັດມື້ຮືນີ້ ລາຍງານ ສະບັບທີ່ມີການກວດກາແລ້ວ ຂອງໄອຍະການພິເສດ ທ່ານ ໂຣເບີດ ມັລເລີ ທີ່ມີຄວາມຍາວເກືອບ 400 ໜ້າ ກ່ຽວກັບ ການແຊກແຊງຂອງ ຣັດເຊຍ ເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ປີ 2016 ທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊ່ອຍໃຫ້ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວອ້າງອີກຄັ້ງນຶ່ງ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ວ່າ ທ່ານໄດ້ພົ້ນຈາກການ ກະທຳຜິດ ທີ່ພົວພັນກັບການເລືອກຕັ້ງ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ທ່ານເອງແລະປະຊາຊົນຊາວອາເມຣິກັນລໍຖ້າຟັງ ລາຍລະອຽດຂອງການສືບສວນໂດຍທ່ານມອລເລີ ມາໄດ້ 22 ເດືອນແລ້ວນັ້ນ.
ຜູ້ນຳສະຫະລັດ ທີ່ຂຽນລົງໃນທວິດເຕີ ກ່າວວ່າ ທ່ານມັລເລີແລະລັດຖະມົນຕີກະ ຊວງຍຸຕິທຳ ທ່ານວິລລຽມ ບາຣ໌ ອີງຕາມການພົບເຫັນ ຂອງທ່ານມັລເລີນັ້ນ ກໍແມ່ນວ່າ “ແມ່ນໄດ້ລະບຸໄປແລ້ວວ່າ ບໍ່ມີການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ, ບໍ່ມີການຂັດຂວາງຂະບວນການຍຸຕິທຳໃດໆ.” ທ່ານທຣຳ ໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງວ່າ “ພວກອາຊະຍາກຳເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໄດ້ກະທຳແທ້” ໂດຍຄູ່ແຂ່ງຂອງທ່ານ ໃນປີ 2016 ກໍຄື ທ່ານນາງ ຮິລລາຣີ ຄລິນຕັນ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ, ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະພວກຕຳຫຼວດ ມືສົກກະປົກ ຫຼື “Dirty Cops,” ຊຶ່ງເປັນຄຳເວົ້າຮຸນແຮງ ສຳລັບໂຈມຕີບັນດາອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາກົດໝາຍຂອງສະຫະລັດ “ແລະພວກອື່ນໆນຳບໍ! ຈົ່ງສືບສວນ ຄະນະສືບສວນເອງ.”
ທ່ານມັລເລີ ໄດ້ສືບສວນການຕິດຕໍ່ກັບຣັດເຊຍຂອງຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງທ່ານ ທຣຳ ແລະວ່າ ທ່ານທຣຳ ໃນຖານະທີ່ເປັນປະທານາທິບໍດີໄດ້ຂັດຂວາງຂະບວນການຍຸຕິທຳຫຼືບໍ່ ໂດຍທີ່ໄດ້ພະຍາຍາມທັບມ້າງການສືບສວນ ຊຶ່ງໄດ້ມີການຖົກຖຽງກັນກ່ອນໜ້າການນຳອອກເປີດເຜີຍຂອງລາຍງານນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ມີການຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
ທ່ານບາຣ໌ ໄດ້ເປີດເຜີຍບົດສະຫຼຸບທີ່ມີ 4 ໜ້າ ຂອງການພົບເຫັນ ຂອງທ່ານ ມັລເລີເມື່ອ 3 ສັບປະດາຜ່ານມານີ້ ໂດຍກ່າວວ່າ ໂອຍະການໄດ້ສະຫຼຸບແລ້ວວ່າ ທ່ານທຣຳ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານ ບໍ່ໄດ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບຣັດເຊຍ ທີ່ໄດ້ຊ່ອຍໃຫ້ທ່ານຊະນະການເລືອກຕັ້ງນັ້ນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ສະຫຼຸບກ່ຽວກັບ ວ່າ ທ່ານທຣຳໄດ້ຂັດຂວາງຂະບວນການຍຸຕິທຳຫຼືບໍ່. ແຕ່ວ່າການທີ່ທ່ານມັລເລີ ບໍ່ໄດ້ທຳການຕັດສິນກ່ຽວກັບການຂັດຂວາງຂະບວນການຍຸຕິທຳນັ້ນ, ທ່ານບາຣ໌ ແລະຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ທ່ານຣອດ ໂຣຊັນສໄຕນ໌ ຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນ ວ່າ ບໍ່ໄດ້ມີຂໍ້ຫາຕໍ່ທ່ານທຣຳ ກ່ຽວກັບການຂັດຂວາງຂະບວນການຍຸຕິທຳ.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຂຽນລົງໃນທວິດເຕີຣ໌ ວ່າລາຍງານຂອງທ່ານມັລເລີ “ແມ່ນຂຽນໂດຍພວກສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດ 18 ຄົນຊຶ່ງບັງເອີນເປັນພວກທີ່ ກຽດຊັງທ່ານທຣຳນຳ ກໍຄືພວກທີ່ສະໜັບສະໜຸນທ່ານນາງຄລິນຕັນນັ້ນ. ຄວນຈະເພັ່ງເລັງໃສ່ພວກສອດແນມ ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໃນປີ 2016 ນັ້ນ ແລະພວກອື່ນໆທີ່ເສກສັນປັ້ນແຕ່ງເລື້ອງຣັດເຊຍທັງຫຼາຍນີ້…ນັບ ຕັ້ງແຕ່ຮູ້ວ່າ ບໍ່ມີການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດແລ້ວນັ້ນ, ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງມີການສືບສວນ ໃນຕອນທຳອິດ! ຄຳຕອບກໍຄື ພວກຕຳຫຼວດມືສົກກະປົກ ພວກເດໂມແຄຣັດ ແລະທ່ານນາງຮິລລາຣີ ທີ່ສໍ້ໂກງນັ້ນ. ”
ທ່ານບາຣຸ ຜູ້ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ ໃຫ້ເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາກົດໝາຍສູງສຸດຂອງປະເທດ, ໄດ້ກ່າວໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້ວ່າ ທ່ານເຊື່ອວ່າ ອົງການສືບລັບຂອງສະຫະລັດ ແມ່ນໄດ້ສອດແນມເບິ່ງຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣຳ. ຕໍ່ມາ ທ່ານໄດ້ດັດແກ້ ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ໂດຍກ່າວວ່າ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ “ບໍ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ການສິ້ງຊອມເບິ່ງທີ່ບໍ່ເໝາະສົມນັ້ນ ໄດ້ມີຂຶ້ນ” ທ່ານແມ່ນ “ໄດ້ເກີດຄວາມເປັນຫ່ວງ ແລະຈະສືບສວນເບິ່ງເລື້ອງນີ້.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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