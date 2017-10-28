ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປ. ທຣຳ ສັນຍາ ຈະເປີດເຜີຍ ເອກກະສານ ທຸກສະບັບ ກ່ຽວກັບມື້ລາງ ປ. ເຄນເນດີ້

ພວກນັກທ່ອງທ່ຽວ ໄປເບິ່ງຖະໜົນ ທີ່ມື້ລາງ ປ. ຈອນ ເຄນເນດີ້​ຖືກຍິງ ຈາກຊັ້ນທີ 6 ຂອງຮ້ານເກັບປື້ມ ທີ່ຈະຕຸລັດ Dealey ໃນເຂດໃຈກາງ ນະຄອນດາລລັສ ລັດເທັກຊັສ. (25 ຕຸລາ 2017)

ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວໃນຕອນແລງວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ເວລານີ້ທ່ານໄດ້ສັ່ງ
ໃຫ້ເປີດເຜີຍເອກກະສານທັງໝົດ ທີ່​ພົວພັນ​ກັບ​ການ​ລອບສັງຫານມື້​ລາງ​ປະທານາທິ
ບໍດີ John F. Kennedy ຫຼື JFK ແລ້ວ.

ໃນການສົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງ Twitter ນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ກ່າວວ່າ “ຫລັງຈາກໄດ້
ປຶກສາຫາລືຢ່າງຄັກແນ່ກັບນາຍພົນ Kelly ອົງການຊີໄອເອແລະອົງການອື່ນໆແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສັ່ງໃຫ້ເປີດເຜີຍ ເອກກະສານທັງໝົດ ກ່ຽວກັບມື້ລາງ ປະທານາທິບໍດີ
JFK ນອກເໜືອໄປຈາກຊື່ແລະບ່ອນຢູ່ຂອງຜູ້ຄົນ ທີ່ຖືກກ່າວເຖິງ ທີ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່ນັ້ນ.
ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ ທ່ານເອົາບາດກ້າວດັ່ງກ່າວກໍ “ຍ້ອນເຫດຜົນເພື່ອໃຫ້ມີການເປີດ
ເຜີຍທັງໝົດດ້ວຍຄວາມໂປ່ງໃສເພື່ອໃຫ້ທິດສະດີຕ່າງໆກ່ຽວກັບການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ໃດໆໃຫ້ສິ້ນສຸດລົງ.”

ທ່ານທຣຳ ຕົ້ນຕໍແລ້ວ ໄດ້ສັ່ງໃນວັນພະຫັດຜ່ານມາ ໃຫ້ເກັບເອກກະສານຫຼາຍຮ້ອຍ
ສະບັບ ​ໄວ້ເປັນຄວາມ​ລັບຕໍ່ໄປ ຢ່າງ​ໜ້ອຍກໍເປັນການ​ຊົ່ວຄາວ.

ທ່ານທຣຳກ່າວວ່າ ການບໍ່ເປີດເຜີຍເອກກະສານສ່ວນທີ່ຍັງເຫຼືອ ເປັນການຊົ່ວຄາວ
ນັ້ນ “ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ເພື່ອປົກປ້ອງ​ບໍ່ໃຫ້ເກີດ​ອັນຕະລາຍ ​ຕໍ່ການປ້ອງກັນປະ
ເທດຂອງ​ກອງທັບ ຕໍ່ການ​ປະຕິບັດ​ງານ​ສືບ​ລັບ ຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຕິບັດກົດໝາຍ ຫລື​
ການ​ປະຕິບັດ​ຄວາມ​ສຳພັນກັບ​ຕ່າງປະ​ເທດ ຊຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນ​ກວ່າ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດ ຂອງສາທາລະນະຊົນ​ໃນ​ການ​ເປີດ​ເຜີ​ຍ​ໂດຍ​ທັນທີນັ້ນ.”

ການສົນໃຈສ່ວນໃຫຍ່ທາງດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບເອກກະສານການລອບສັງຫານ
ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເພັ່ງເລັງໃສ່ ເລື່ອງຄວາມກັງວົນ ກ່ຽວກັບການເດີນທາງໄປເມັກຊິໂກ ຂອງຜູ້ລອບສັງຫານທ່ານ Kennedy ຄືທ້າວ Lee Harvey Oswald ສອງເດືອນ ກ່ອນທີ່ປະທານາທິບໍດີ Kennedy ໄປຢ້ຽມຢາມນະຄອນດາລລັສໃນວັນທີ 22 ພະ
ຈິກ ປີ 1963.

ການຖະແຫຼງຂ່າວຂອງທຳນຽບຂາວໃນມື້ວັນພຸດຜ່ານມານີ້ ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະໃຫ້
ຄຳຕອບເວລາມີການຖາມກ່ຽວກັບເອກກະສານການເດີນທາງໄປເມັກຊິໂກ.

ທິດສະດີທີ່ເປັນບັນຫາໂຕ້ແຍ້ງແລະສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໄດ້ເກີດຂຶ້ນບໍ່ເທົ່າໃດມື້ຫຼັງຈາກ
ໄດ້ມີການລອບສັງຫານປະທານາທິບໍດີ. ບໍ່ຮອດນຶ່ງອາທິດຫລັງຈາກປະທານາທິບໍ
ດີ Kennedy ເຖິງແກ່ອະສັນຍະກຳແລ້ວປະທານາທິບໍດີ Lyndon B. Johnson
ກໍໄດ້ແຕ່ງໃຫ້ ປະທານສານສູງສຸດ ທ່ານ Earl Warren ເປັນຫົວໜ້າສືບສວນອິດ
ສະຫຼະ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

Back to top
XS
SM
MD
LG