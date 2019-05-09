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ປ. ທ​ຣຳ ເອົາ​ຄວາມ​ຂັດ​ແຍ້ງ ເລື້ອງ​ແບກ​ຫາບ​ ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ ໃນ​ການ​ເອົາ​ທະ​ຫານ ​ໄປ​ປະ​ຈຳ​ຢູ່ ເກົາ​ຫລີ​ໃຕ້​ ກັບ​ມາເວົ້າຄືນ​ອີກ

ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ໄປກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ ​ຢູ່​ບ່ອນ​ໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມທາງ​ການ​ເມືອງ​ ທີ່ Panama City Beach ໃນ​ລັດ​ຟ​ລໍ​ຣິ​ດາ ໃນວັນ​ທີ 8 ເມ​ສາ, 2019.

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ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້​ໄດ້​ສະ​ເໜີໃຫ້​ຮູ້ວ່າ “ເກົາ​ຫລີ​ໃຕ້ຮັ່ງ​ມີ​ປານຫຍັງ ແລະ​ອາດ​ຈະ​ບໍ່​ມັກ​ພວກ​ເຮົາ​ປານ​ໃດ​ຊ້ຳ" ຊຶ່ງ​ໄດ້​ແນ​ຄຳ​ເວົ້າແບບ​ໂຈມ​ຕີ​ນັ້ນ ​ໃສ່​ການ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ ໃນ​ດ້ານ​ການ​ແບກ​ຫາບ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍນຳ​ກັນ​ ໃນ​ການ​ເອົາ​ທະ​ຫານ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດໄປ​ປະ​ຈຳ​ການ​ຢູ່​ທີ່ນັ້ນ.

​ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ບໍ່​ໄດ້​ເວົ້າ​ອອກ​ຊື່ເກົາ​ຫລີ​ໃຕ້ຢ່າງເຈາະ​ຈົງຢູ່​ໃນ​ການກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສຂອງ​ທ່ານ ​ຢູ່​ບ່ອນ​ໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມທາງ​ການ​ເມືອງ​ ໃນ​ລັດ​ຟ​ລໍ​ຣິ​ດານັ້ນ. ແຕ່​ວ່າຕົວ​ເລກທີ່​ທ່ານທ​ຣຳ ​ໄດ້​ອ້າງ​ອີງເຖິງ ແມ່ນ​ກົງ​ກັນ​ກັບ​ການ​ຈົ່ມ​ບໍ່​ພໍ​ໃຈ​ກ່ຽວ​ກັບ​ໂຊ​ລ​ໃນ​ເມື່ອ​ກ່ອນ, ແລະ​ພວກ​ນັກ​ວິ​ເຄາະ​ເຫດ​ການ ​ເວົ້າ​ວ່າທ່ານ​ທ​ຣຳ​ໝາຍ​ເຖິງ​ໃຜ​ນັ້ນບໍ່​ເປັນ​ເລື້ອງທີ່ຕ້ອງ​ສົງ​ໄສຫຍັງ​ຫລາຍ.

ລົດ​ຫຸ້ມ​ເກາະ​ຂອງກອງ​ທັບ​ມາ​ຣິ​ນເກົາ​ຫລີ​ໃຕ້ແລ່ນໄປ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ມີ​ການ​ຊ້ອມ​ລົບ​ຮ່ວມ​ກັນປະ​ຈຳ​ປີ ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ Foal Eagle ລະ​ຫວ່​ສງເກົາ​ຫລີ​ໃຕ້ ແລະ ສະ​ຫະ​ລັດ ຢູ່​ເພ​ຮັງ, ເກົາ​ຫລີ​ໃຕ້, ວັນ​ທີ 5 ເມ​ສາ 2018
ລົດ​ຫຸ້ມ​ເກາະ​ຂອງກອງ​ທັບ​ມາ​ຣິ​ນເກົາ​ຫລີ​ໃຕ້ແລ່ນໄປ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ມີ​ການ​ຊ້ອມ​ລົບ​ຮ່ວມ​ກັນປະ​ຈຳ​ປີ ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ Foal Eagle ລະ​ຫວ່​ສງເກົາ​ຫລີ​ໃຕ້ ແລະ ສະ​ຫະ​ລັດ ຢູ່​ເພ​ຮັງ, ເກົາ​ຫລີ​ໃຕ້, ວັນ​ທີ 5 ເມ​ສາ 2018

ທ່ານ​ເວົ້າ​ວ່າ "ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ບໍ່​ບອກວ່າ​ແມ່ນປະ​ເທດ​ໃດ, ແຕ່​ວ່າ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ນຶ່ງ ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ເງິນ​ຢ່າງ​ມະ​ຫາ​ສານ​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດນັ້ນ -- [ຢູ່​ໃນ] ດິນ​ແດນ​ທີ່​ເປັນ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ຫລາຍ -- ແລະ​ມັນ​ມີ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ 5 ຕື້​ໂດ​ລາ."

ພາຍ​ຫລັງ​ທີ່​ໄດ້​ຈົ່ມ​ວ່າ ກ່ຽວ​ກັບ​ປະ​ເທດ​ດັ່ງ​ກ່າວ ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ພຽງ​ແຕ່ ປະ​ມານ 500 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ ຂອງ​ຈຳ​ນວນ​ເງິນ​ທັງ​ໝົດດັ່ງ​ກ່າວ, ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ກໍ​ເວົ້າ​ວ່າ "ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ເສຍ​ເງິນ 4,5 ຕື້​ໂດ​ລາ ​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ຮັ່ງ​ມີ ​ປານ​ອີ່​ຫຍັງ ແລະ​ອາດ​ຈະ​ບໍ່​ມັກ​ພວ​ກເຮົາ​ປານ​ໃດ​ຊ້ຳ."

ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ຍັງ​ກ່າວ​ອີກວ່າ ທ່ານ​ໄດ້​ບອກ "ຄົນ​ຂອງ​ຂ້ອຍ ​ໃຫ້ໂທ​ຫາ​ພວກ​ເຂົາ ແລະ​ຂໍ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ຈ່າຍ​ສ່ວນ​ທີ່​ຍັງ​ເຫລືອນັ້ນ ແລະ​ພວກ​ເຂົາ​ກໍວ່າ​ຈະ​ຈ່າຍ. ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຈ່າຍ."

ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ໄດ້​ຕຳ​ໜິ​ປະ​ເທດ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຊຶ່ງ​ລວມ​ມີ ເກົາ​ຫລີ​ໃຕ້, ຍີ່​ປຸ່ນ, ແລະຫຼາຍ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ອົງ​ການ​ເນ​ໂຕ (NATO) ວ່າ ບໍ່​ໄດ້​ຈ່າຍເງິນຢ່າງ​ພໍ​ພຽງ​ໃນຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ເອົາ​ທະ​ຫານ​ສະ​ຫະ​ລັດໄປ​ປະ​ຈຳ​ຢູ່​ແຜ່ນ​ດິນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້ານັ້ນ ມາ​ໄດ້​ຫລາຍ​ທົດ​ສະ​ວັດ​ແລ້ວ.

ແຕ່​ວ່າ​ ຄຳ​ເຫັນ​ຂອງທ່ານ ທ​ຣຳ ທີ່​ກ່າວໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້ ໄດ້​ແນ​ໃສ່​ເກົາ​ຫລີ​ໃຕ້ ເປັນ​ການ​ສະ​ເພາະ, ອີງ​ຕາມຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ທ່ານ​ເດ​ວິດ ແມັກ​ສ໌​ແວ​ລ (David Maxwell), ນາຍ​ພັນກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານພິ​ເສດຂອງກອງ​ທັບ​ບົກສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່​ອອກ​ກິນ​ເບ້ຍ​ບຳ​ນານ​ແລ້ວ ຊຶ່ງ​ປັດ​ຈຸ​ບັນນີ້ ທ່ານ​ປະ​ຈຳ​ຢູ່​ມູນ​ນິ​ທິ​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ.

ທ່ານ​ກ່າວ​ເພີ້ມອີກ​ວ່າ "ມັນ​ເປັນ​ດັດ​ຊະ​ນີ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ຫວັງ ​ທີ່​ວ່າ ທ່ານ​ຈະ​ບໍ່​ເວົ້າ​ຊື່​ເກົາ​ຫລີ​ໃຕ້​ອອກ​ມາ ແລະ​ກໍ​ເອົາ​ເລື້ອງ​ນີ້​ມາ​ໃຊ້ ພຽງ​ແຕ່​ເປັນຄຳ​ເວົ້າຊັກ​ຊວນ ​ຢູ່ ໃນ​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ຫາ​ສຽງ​ຂອງ​ທ່ານ​ເທົ່າ​ນັ້ນ."

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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