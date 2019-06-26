ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງອາເມຣິກັນ ແລະອີຣ່ານສືບຕໍ່ໃຊ້ຄຳເວົ້າເຕືອນກັນໄປກັນມາ ໃນຂະນະທີ່ພວກເພິ່ນຫລີກລ້ຽງການເຮັດສົງຄາມ.
"ເຂົາຢາກເຮັດຫຍັງກໍໄດ້, ຂ້າພະເຈົ້າພ້ອມແລ້ວ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ກ່າວຢູ່ໃນຫ້ອງການຮູບຊົງໄຂ່ ຂອງທຳນຽບຂາວ ໃນຕອນບ່າຍວັນອັງຄານວານນີ້.
ເມື່ອຖືກນັກຂ່າວຖາມວ່າ ຍຸທະສາດຂອງທ່ານໃນການອອກຈາກສົງຄາມນີ້ແມ່ນ ຫຍັງ ຖ້າສົງຄາມກັບອີຣ່ານຫາກເກີດຂຶ້ນ ທ່ານ ທຣຳຕອບວ່າ “ເຈົ້າຈະບໍ່ຕ້ອງການຍຸດທະສາດໃນການອອກຈາກສົງຄາມ. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງການຍຸດທະສາດໃນການອອກຈາກສົງຄາມ."
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ໃນມື້ດຽວກັນ, ໂດຍການຂຽນຢູ່ໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ໄດ້ເຕືອນວ່າ ການໂຈມຕີໂດຍເຕຫະຣ່ານຕໍ່ຊາວອາເມຣິກັນຄົນໃດກໍຕາມ” ຈະຕ້ອງ "ປະເຊີນກັບກຳລັງອັນໃຫຍ່ຫລວງ ແລະຖ້ວມລົ້ນ” ໂດຍກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ, "ຖ້ວມລົ້ນນັ້ນຈະໝາຍຄວາມວ່າ ຖືກທຳລາຍຢ່າງຮາບຄາບ."
ຢູ່ຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນຕິດຕໍ່ກັນຫລາຍຄັ້ງໃນທວີດເຕີໃນເຊົ້າວັນອັງຄານວານນີ້ ທ່ານ ທຣຳ ເວົ້າແບບບໍ່ຖືສຳຄັນຕໍ່ຖ້ອຍຄວາມຂອງອີຣ່ານທີ່ຂຽນໃນບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງກ່ອນໜ້ານັ້ນທີ່ເວົ້າວ່າ ປະເທດດັ່ງກ່າວຈະຍຸຕິຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການທີ່ຈະໃຫ້ມີການພົບປະແບບການທູດກັບສະຫະລັດນັ້ນວ່າ "ບໍ່ຮູ້ໜ້າຮູ້ຫລັງຫຍັງ ແລະ ເປັນການໝິ່ນປະໝາດຫລາຍ”.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ເພີ້ມການລົງໂທດ ຕໍ່ປະເທດສາທາລະນະລັດອິສລາມແຫ່ງນັ້ນ ຂຶ້ນອີກໃນມື້ກ່ອນນັ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການລົງໂທດທີ່ແນໃສ່ຜູ້ນຳສູງສຸດຂອງປະເທດ, ອາຢາໂຕລາ ອາລີ ຄາເມນີ (Ayatollah Ali Khamenei).
ມີການອ້າງຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານອີຣ່ານຄົນນຶ່ງທີ່ເວົ້າວ່າ ການໂຈມຕີຕໍ່ທ່ານ ຄາເມນີ (Khamenei) ກໍເທົ່າກັນກັບການໂຈມຕີຕໍ່ປະເທດ ໃນຂະນະທີ່ປະທານາທິບໍດີອີຣ່ານ, ທ່ານ ຮາສຊານ ຣູຮານີ (Hassan Rouhani) ກ່າວຜ່ານທາງໂທລະພາບວ່າ ການກະທຳຂອງທຳນຽບຂາວ ເປັນການກະທຳແບບ
"ປັນຍາອ່ອນ” ແລະການລົງໂທດຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ພະຜູ້ມີຕຳແໜ່ງສູງສຸດອົງນັ້ນ ແຕ່ຢ່າງໃດ ເພາະເພິ່ນບໍ່ໄດ້ມີຊັບສິນຢູ່ຕ່າງປະເທດເລີຍ.
ປະທານາທິບໍດີອີຣ່ານຍັງກ່າວອີກວ່າ ປະເທດຂອງທ່ານ ບໍ່ຢາກເຮັດສົງຄາມກັບສະຫະລັດ ແຕ່ວ່າກໍຈະຕອບໂຕ້ຄືນຢ່າງເດັດດ່ຽວ ຖ້າຫາກມີການຮຸກຮານເກີດຂຶ້ນ.
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