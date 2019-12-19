ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຈັດການຊຸມນຸມກັບບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜູນ ໃນເມືອງ ແບັດເທິລ ຄຣີກ (Battle Creek) ລັດ ມິຊິແກນ, ໃນຂະນະທີ່ສະພາຕ່ຳ ສະຫະລັດ ໄດ້ເລີ່ມລົງຄະແນນສຽງ ກ່ຽວກັບ ການຟ້ອງຮ້ອງທ່ານ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຂຶ້ຶ້ນເວທີສຳລັບການຊຸມນຸມໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍຂອງປີ ໃນເວລາທີ່ສະພາຕ່ຳ ໄດ້ເລີ່ມລົງຄະແນນສຽງ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ສຽງເຊຍ, ໃນຂະນະທີ່ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ ທ່ານ ອາດຳ ຊິຟ, ປະທານຄະນະກຳມະການສືບລັບສະພາຕ່ຳ ໄດ້ສະເໜີການຟ້ອງຮ້ອງສອງຂໍ້ວ່າ “ມັນບໍ່ໄດ້ຮູ້ສຶກຄືວ່າ ພວກເຮົາກຳລັງຈະຖືກຟ້ອງຮອ້ງ.” ຫຼາຍນາທີຕໍ່ມາ, ທ່ານກໍຖືກຟ້ອງຮ້ອງ ໃນຂໍ້ທຳອິດ.
ໃນຂະນະທີ່ສະພາຕ່ຳໄດ້ຜ່ານຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງການຮັບຜ່ານການຟ້ອງຂໍ້ທີສອງນັ້ນ, ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ສືບຕໍ່ກ່າວໃນຄຳປາໄສຂອງທ່ານຢູ່ຕໍ່ໜ້າຝູງຄົນທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນນັ້ນ, ໂດຍກ່າວຢ້ຳເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງກອງທັບ ແລະ ກອງທັບອະວະກາດ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ການລົງທຶນໂດຍຫຼາຍບໍລິສັດໃນລັດ ມິຊິແກນ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກທ່ານກັບຄືນມາແລ້ວ, ຂ້າພະເຈົ້າພູມໃຈກັບພວກທ່ານຫຼາຍ.”
ທ່ານໄດ້ທຳນາຍກ່ຽວກັບ “ຝ່າຍຊ້າຍຫົວຮຸນແຮງ” ດ້ວຍຄວາມໂມໂຫ ແລະ ອິດສາວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າມີເສດຖະກິດທີ່ດີທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງປະເທດນີ້. ຖ້ານາງ ຮິລແລຣີ ທີ່ສໍ້ໂກງນັ້ນໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງ ເສດຖະກິດຄົງຈະພັງລົງແລ້ວ.”
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວໂຈມຕີພັກເດໂມແຄຣັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສຳລັບສິ່ງທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າ “ຍຸກເວລາທີ່ມືດມົວຫຼາຍ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ຝູງຄົນວ່າ “ການຟ້ອງຮ້ອງໂດຍພັກການເມືອງດຽວທີ່ບໍ່ເປັນໄປຕາມກົດໝາຍນັ້ນ ແມ່ນການເດີນຂະບວນຂ້າໂຕຕາຍທາງການເມືອງສຳລັບພັກເດໂມແຄຣັດ. ພວກທ່ານໄດ້ເຫັນການຢັ່ງຫາງສຽງຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນສີ່ອາທິດທີ່ຜ່ານມາແລ້ວບໍ?”
ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນພຸດວານນີ້, ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຢູ່ໃນທີ່ພັກທຳນຽບຂາວຂອງທ່ານ ໂດຍບໍ່ມີງານສາທາລະນະໃນຕາຕະລາງຂອງທ່ານ ນອກຈາກການຊຸມນຸມດັ່ງກ່າວ ແຕ່ທ່ານໄດ້ທຳການພິຈາລະນາໃນທວິດເຕີຫຼາຍຄັ້ງ, ເຊິ່ງຂໍ້ຄວາມໃນຕອນທ່ຽງທ່ານໄດ້ຂຽນວ່າ: ການຂີ້ຕົວະທີ່ໂຫດຮ້າຍໂດຍພວກຝ່າຍຊ້າຍຫົວຮຸນແຮງ, ບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງທີ່ເປັນປະຊາທິປະໄຕ. ນີ້ແມ່ນການດູໝິ່ນຕໍ່ ອາເມຣິກາ, ແລະ ເປັນການດູໝິ່ນຕໍ່ພັກຣີພັບບລີກັນ.
ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ສືບຕໍ່ກ່າວຄຳປາໄສຕໍ່ຝູງຄົນຢູ່ນັ້ນ, ສະພາຕ່ຳກໍໄດ້ລົງຄະແນນສຽງເພື່ອຟ້ອງຮ້ອງທ່ານຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຕາມຖັນແຖວຂອງພັກພ້ອມກັບສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນທຸກຄົນ ສາມັກຄີກັນ ສະໜັບສະໜູນທ່ານ ທຣຳ. ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວເຖິງການລົງຄະແນນສຽງໃນຄຳປາໄສຂອງທ່ານ, ໂດຍກ່າວເນັ້ນວ່າ ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດສາມຄົນໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຄັດຄ້ານການຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ທ່ານ, ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດສຽງຮ້ອງໂຮສະໜັ່ນຈາກຜູ້ຟັງ.
U.S. President Donald Trump rallied supporters in Battle Creek, Michigan, as the U.S. House of Representatives began voting on impeaching him.
Trump took to the stage for his last campaign rally of the year as the House began voting.
"It doesn't feel like we're being impeached," Trump said, to cheers, as Congressman Adam Schiff, the Democratic chairman of the House Intelligence Committee,introduced the two articles of impeachment. Minutes later, he was impeached on the first article.
As House passed the threshold to pass the second article, Trump continued his speech in front of an energetic crowd, highlighting the military and Space Force, the strength of the economy and the investments made by numerous companies in Michigan.
"You're back, very proud of you," he said.
He cast "the radical left" as consumed with rage and envy, saying, "I have the greatest economy in the history of this country. If crooked Hillary won the economy would have crashed."
Trump continuously blastedDemocrats for what he called "a very dark era."
"Thislawless partisan impeachment is a political suicide march for the Democrat party," he told the crowd. "Have you seen my polls in the last four weeks?"
Earlier in the day, Trump stayed at his White House residence with no public events on his schedule except for the rally — but he did weigh in on Twitter several times, tweeting midday:"SUCH ATROCIOUS LIES BY THE RADICAL LEFT, DO NOTHING DEMOCRATS. THIS IS AN ASSAULT ON AMERICA, AND AN ASSAULT ON THE REPUBLICAN PARTY!!!!"
As Trump continued addressing the crowd, the House voted to impeach him largely along party lineswith all Republicans united behind Trump. Trump mentioned the vote in his speech, noting that three Democrats voted against his impeachment, which drew roars from the audience.