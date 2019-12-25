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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປ. ທ​ຣຳ ດ່າ​ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ​ ທ່າມ​ກາງ​ ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ ຂອງການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ຢູ່​ສະ​ພາ​ສູງ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣ​ຳ ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ຕໍ່​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສື່​ມວນ​ຊົນຫຼັງ​ຈາກ ຖ່າຍ​ວີ​ດີ​ໂອ ກ່ອນ​ວັນ​ຄ​ຣິ​ສ​ມັສ ໄປ​ຫາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ທະ​ຫານ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໄດ້​ດ່າບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ພັກ​ເດ​ໂມ
​ແຄ​ຣັດ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ຕໍ່ທ່ານ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານ​ນີ້ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ
ທາງ​ກົດ​ໝາຍ ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ຕໍ່ ກ່ຽວ​ກັບ ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ຢູ່​ສະ​ພາ​ສູງ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ ໄດ້ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຂ່າວ ທີ່​ບ້ານ​ພັກ​ຕາກ​ອາ​ກາດ​ Mar-a-Lago ຂອງ​ທ່ານ​ໃນ​ເມືອງ Palm Beach ລັດ​ຟ​ລໍ​ຣິ​ດາ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ ຍັງ​ແນເປົ້າ​ຢ່າງ​ສະ​ເພາະ​ເຈາະ​ຈົງໃສ່ ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ
ທ່ານນ​າງແນນ​ຊີ ເພີ​ໂລ​ຊີ ສຳ​ລັບ​ການ​ເລື່ອນເວ​ລາສົ່ງ​ມາດຕະ​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ໄປ​ຫາ
​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລິ​ກັນ ທີ່​ຄວບ​ຄຸມ​ສະ​ພາ​ສູງ ຢ່າງບໍ່​ມີ​ກຳ​ນົດ ສະ​ນັ້ນການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີຈຶ່ງ​
ສາ​ມາດ​ເລີ້ມ​ຂຶ້ນ.

ທ່ານໄດ້​ປະ​ກາດ​ວ່າ “ທ່ານ​ນາງ​ກຽດ​ຊັງ​ຄົນ​ທັງ​ໝົດ​ທີ່​ປ່ອນ​ບັດ​ເອົາ​ຂ້​າ​ພ​ະ​ເຈົ້າ ແລະ
​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລິ​ກັນ. ທ່ານ​ນາງ​ກຳ​ລັງ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຕໍ່​ປະ​ເທດ.”

​ໃນ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ທີ່​ເກືອບ​ວ່າ​ເປັນ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ໂດຍ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ພັກ​ການ
​ເມືອງ​ດຽວ​ທັງ​ໝົດ​ນັ້ນ. ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດ​ທີ່​ຄວບ​ຄຸມ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ໄດ້​ຮັບ​ຮອງສອງ​ມາດ​
ຕາ ​ການຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ຕໍ່ປະ​ທາ​ນາ​ທິບໍດີ ​ທ​ຣຳ ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ແລ້ວ​ນີ້ ເຮັດ​ໃຫ້​ທ່ານ​ເປັນ​ປະ
​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີຄົນ​ທີ​ສາມ​ເທົ່າ​ນັ້ນທີ່​ຖືກ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ ໃນ 243 ປີ ຂອງ​ປະ​ເທດ. ທ່ານ​ໄດ້​
ຖືກ​ກ່າວ​ຫາລະ​ເມີ​ດ​ອຳ​ນາດ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ເພື່ອ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ການ​ເມືອງແກ່​
ຕົນ​ເອງ ແລະ​ຍັງ​ຂັດ​ຂວາງ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມຂອງລັດ​ຖະ​ສະ​ພາໃນ​ການ​ສືບ​ສວນ
​ການ​ກະ​ທຳ​ຂອງ​ທ່ານ. ອາ​ທິດ​ແລ້ວ​ນີ້ ຜູ້​ນຳ​ສະ​ພາ​ສູງ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລິ​ກັນ ທ່ານ​ ມິ​ຈ໌
ແມັກ​ຄອ​ນ​ແນ​ລ ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຂອງຜູ້​ນຳສະ​ພາ​ສູງພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ
ທ່ານ​ຈັກ ຊູ​ເມີ​ຣ ເພື່ອ​ຟັງ​ຄຳ​ໃຫ້​ການ​ຈາກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ສີ່​ທ່ານ ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ດຳ​ເນີນ​
ຄະ​ດີ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ຢູ່​ສະ​ພາ​ສູງ ຮວມ​ທັງ​ອະ​ດີດ​ທີ່​ປຶ​ກ​ສາ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ແຫ່ງ​ຊາດ ທ່ານ
ຈອນ ໂບລ​ຕັນ ແລະຫົວ​ໜ້າທີ່​ປຶ​ກສາ​ທຳນຽບຂາ​ວ ຊົ່ວ​ຄາວ ທ່ານ​ມິກ ມາລ​ເວ​ນີ. ພວກ​
ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ທີ່ຈະ​ລາຍ​ງານ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ​ຕໍ່​ປະ
​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ. ໃນ​ວັນ​ຈັນທີ່​ຜ່ານ​ມາ ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ດີ ທ່ານ​ແມັກ​ຄອນ​ແນລ ໄດ້ຜ່ອນ​ເບົາ
​ທ່​າ​ທີ​ຂອງ​ທ່ານ ໂດຍກ່າວ​ວ່າ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລິ​ກັນ ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້ປະ​ຕິ​ເສດການ
​ຮຽກ​ຕົວ​ສັກ​ຂີ​ພິ​ຍານ​ໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ຂອງ​ທ່ານ ​ທ​ຣຳ.

ທ່ານ​ແມັກ​ຄອນແນລ ໃນ​ລາຍ​ການ​ໂທ​ລະ​ພາບ “Fox & Friends” ວ່າ ພວກ​ເຮົາ​ຍັງ
​ບໍ່​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ສັກ​ຂີ​ພິ​ຍານ​ທັງຫຼາຍ​ເທື່ອ. “ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ເວົ້າ​ວ່າ “ມາ​ຮັບ​ມື​ກໍ​ລະ​ນີ​ນີ້​ຄື​
ດັ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ເຮັດ​ກັບ​ ປະ​ທາ​ນາ​ທິບໍດີ​ຄ​ລິນ​ຕັນ “ຍຸ​ຕິ​ທຳ​ກໍ​ຄື​ຍຸ​ຕິທຳ.”

​ນອກຈາກການ​ໃຫ້​ປາ​ກ​ຄຳ​ຂອງ​ສັກ​ຂີ​ພິ​ຍານ​ຄົນ​ສຳ​ຄັນ​ນັ້ນ, ທ່ານ ​ຊູ​ເມີ​ຣ ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​
ຈັນ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ວ່າ ທ່ານ​ຍັງ​ຕ້ອງ​ການ​ອີ​ແມ​ລທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ ແລະ​ເອກ​ກະ​ສານ​ອື່ນໆ​ທີ່ “ຈະ​
ເປີດ​ເຜີຍ​ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ດັ່ງ​ກ່າວ ກ່ຽວ​ກັບ ຄວາມ​ຊັກຊ້າ​
ໃນ​ການ​ຮັກ​ສາ​ທຶນ​ໃຫ້​ແກ່​ ຢູ​ເຄ​ຣນ.”

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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