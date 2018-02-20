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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ອີກເທື່ອນຶ່ງ ປ. ທຣໍາ ໄດ້ຕິຕຽນ ທ່ານໂອບາມາ ກ່ຽວກັບການພົວພັນຂອງ ຣັດເຊຍ

ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣໍາ ຍ່າງໄປກັບ ປະທານາທິບໍດີ ບາຣັກ ໂອບາມາ ທີ່ລັດຖະສະພາ ໃນນະຄອນ ຫຼວງວໍຊິງຕັນ ວັນສຸກທີ 20 ເດືອນມັງກັນ, 2017.

ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣໍາ ອີກ​ເທື່ອ​ນຶ່ງ ​ໄດ້​ຕິຕຽນອະ​ດີດ​ປະທານາ
ທິບໍດີ ບາ​ຣັກ​ ໂອ​ບາ​ມາ ທີ່​ບໍ່ເອົາທ່າທີໃດໆ ໃນການເຂົ້າແຊກ​ແຊງໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປະທານາທິບໍດີ ໃນ​ປີ 2016.

ປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາ ​ໄດ້​ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ສົ່ງ​ຂໍ້ຄວາມ​ຂຽນລົງ​ທາງ​ທວິດ​ເຕີ ​ໃນ​ວັນ​ວັນ​
ຈັນ​ວານ​ນີ້​ວ່າ “ທ່ານ​ໂອ​ບາ​ມາ ​ໄດ້​ເປັນ​ປະທານາທິບໍດີ​ຈົນຮອດ ​ແລະ​ກາຍປີ 2016
ຂອງ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ. ​ເພາະສະ​ນັ້ນ​ເປັນ​ຫຍັງ ​ທ່ານຈຶ່ງ​ບໍ່​ເຮັດ​ຫຍັງ​ໝົດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​
ພົວພັນ​ຂອງຣັດ​ເຊຍ” ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຕໍ່​ຜູ້​ສຳ​ເລັດ​ໜ້າ​ທີ່​ກ່ອນ​ທ່ານ​ນັ້ນ ​ໄດ້​ເປັນ​ເທື່ອຫ​ລ້າ
​ສຸດ​ທີ່​ຕໍ່​ເນື່ອງ​ກັນ​ຂອງ​ການ​ສົ່ງ​ຂໍ້ຄວາມ​ ທີ່ຂຽນ​ລົງ​ທາງ​ທວິດ​ເຕີ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິບໍດີ.

ມັນ​ເປັນ​ການ​ຕິ​ຕຽນ​ທີ່​ມັກ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ສະເໝີ ຈາກ​ທ່ານ​ທຣໍາ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຫາ​ທາງ​ບໍ່​ກ່າວ​ເຖິງ
​ການ​ແຊ​ກແຊງ​ຂອງຣັດ​ເຊຍ ​ແລະ​ຕິຕຽນ​ຜູ້​ສຳ​ເລັດ​ໜ້າທີ່ ກ່ອນ​ໜ້າ​ທ່ານ​ນັ້ນວ່າ ລົ້ມ
​ແຫລວ​ການໃນການ​ຢຸດ​ຢັ້ງ.

​ໃນ​ເດືອນ​ທັນ​ວ່າ​ປີ 2016 ທ່ານ​ໂອ​ບາ​ມາ​ໄດ້ລົງ​ໂທດ​ຕໍ່ຣັດ​ເຊຍເກົ້າ​ຄົນ ​ແລະອົງການ
​ແລະ​ລົບ​ກວນ​ພວກ​ນັກ​ການ​ທູດ​ສະຫະລັດ​ໃນ​ນະຄອນ​ມົສກູ ຮ່ວມ​ທັງ​ອົງການ​ສືບ​ລັບ
​ຣັດ​ເຊຍ GRU ​ແລະ ອົງການ FSB ນຳ​. ທ່ານ​ໂອ​ບາ​ມາ​ຍັງ​ໄດ້​ສັ່ງ​ໃຫ້​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ລັດຖະບານຣັດ​ເຊຍ 35 ຄົນ​ຢູ່​ນະຄອນຫລວງ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ​ແລະ​ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ​ແຊນແຟຣນ
ຊິ​ສ​ໂກ ອອກ​ຈາກ​ປະ​ເທດ​ໄປ ໃນ​ຖານ “ປະຕິບັດງານ​ບໍ່​ສອດຄ່ອງກັບ​ຖານະ​ການ​ເປັນ
​ນັກ​ການ​ທູດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ແລະ​ກິດຈະການ​ກົງສຸນ” ​ແລະ​ໄດ້​ສັ່ງ​ໃຫ້​ປິດ​ສະຖານ​ທີ່ສອງ​
ແຫ່ງ​ຕັ້ງຢູ່​ແຄມ​ນໍ້າ ທີ່​ລັດຖະບານ​ກ່າວ​ວ່າ​ໄດ້​ໃຊ້​ເປັນ​ບ່ອນ​ສຶບລັບ​ກິດຈະການ​ຂອງ
ຣັດ​ເຊຍ.

ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຍຸຕິທຳ ທ່ານຣອດ ໂຣເຊນສະຕ່າຍ ປະກາດວ່າ ຄະນະຕຸລາການ ໄດ້ກ່າວຫາສັນຊາຣັດເຊຍ 13 ຄົນ ແລະຫລາຍບໍລິສັດ ທີ່ພົວພັນ ແລະຝ່າຝືນກົດໝາຍສະຫະລັດ ໃນການກະທຳຄວາມຜິດ.
ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຍຸຕິທຳ ທ່ານຣອດ ໂຣເຊນສະຕ່າຍ ປະກາດວ່າ ຄະນະຕຸລາການ ໄດ້ກ່າວຫາສັນຊາຣັດເຊຍ 13 ຄົນ ແລະຫລາຍບໍລິສັດ ທີ່ພົວພັນ ແລະຝ່າຝືນກົດໝາຍສະຫະລັດ ໃນການກະທຳຄວາມຜິດ.

ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ວັງ​ເຄຣມລິນ​ໄດ້​ປະຕິ​ເສດວ່າບໍ່ໄດ້ມີ​ການ​ພົວພັນ​ໃນ​ການ​
ເລືອກ​ຕັ້ງ​. ​ໂຄສົກ​ທ່ານ​ເດີ​ມີ​ຕຣີ ​ແປຣສກັອຟ ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ວ່າ ​ເປັນການ​ກ່າວ
​ຫາທີ່​ບໍ່​ມີ​ມູນ​ຄວາມ​ຈິງ.

ຄຳ​ຖະ​ແຫລ​ງ​ໄດ້​ມີ​ຫລາຍ​ມື້​ຫລັງ​ຈາກ ​ໄອຍະ​ການ​ພິ​ເສດ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ໂຣ​ເບີດ ​
ມອລເລີ ​ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ ຊາວຣັດ​ເຊຍ 13 ຄົນ ​ແລະ​ອົງການຣັດ​ເຊຍອີກສາມ​ແຫ່ງ ທີ່​ປະຕິ
ບັດ​ຜິດ​ກົດໝາຍເລື່ອງ “ສົງຄາມ​ຂໍ້​ມູນ” ການ​ໂຄສະນາ​ຫາ​ສຽງ​ເພື່ອ​ລົບ​ກວນ​ການ​ເລືອກ​
ຕັ້ງ​ເພື່ອ​ສ້າງຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດ​ແກ່​ທ່ານ​ທຣໍາ.

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