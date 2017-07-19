ປ. ທຣຳ ແລະ ປ. ປູຕິນ ພົບປະກັນ ເປັນຄັ້ງ ທີສອງ ໃນກອງປະຊຸມ ກຸ່ມ G20

ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແລະ ປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານ
Vladimir Putin ໄດ້ພົບປະກັນເປັນຄັ້ງທີສອງ ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດກຸ່ມ G20
ເມື່ອຕົ້ນເດືອນນີ້ ຢູ່ປະເທດເຢຍຣະມັນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍກ່ອນໜ້ານີ້ ຊຶ່ງບັນດາ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທຳນຽບຂາວໄດ້ຢືນຢັນເມື່ອຕອນແລງວັນອັງຄານວານນີ້.
ປະທານາທິບໍດີ ທັງສອງທ່ານ ໄດ້ພົບກັນແບບເຊິ່ງໜ້າ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ນະຄອນ
Hamburg ເມື່ອວັນທີ 7 ກໍລະກົດ ຜ່ານມາ ເປັນເວລາ ດົນກວ່າ 2 ຊົ່ວໂມງ ສຳລັບ
ການເຈລະຈາ ໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງ ເວລານັ້ນ.
ແຕ່ດຽວນີ້ ມີຂ່າວວ່າ ທ່ານທຣຳ ແລະທ່ານປູຕິນ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນເທື່ອທີສອງ
ໃນລະຫວ່າງ ການຮັບປະທານອາຫານຄ່ຳ ສຳລັບບັນດາຜູ້ນຳຂອງປະເທດຈາກ
ກຸ່ມ 20 ປະເທດ ແລະ ພັນລະຍາຂອງບັນດາຜູ້ນຳ ໃນຄ່ຳຄືນດຽວກັນນັ້ນ.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຂຽນລົງທາງ Twitter ໃນທັນທີ ເພື່ອໂຕ້ແຍ້ງລາຍງານຕ່າງໆຂອງ
ສື່ມວນຊົນວ່າ “ຂ່າວປອມ ເລື່ອງຂອງການຮັບປະທານອາຫານຄ່ຳ ທີ່ປິດລັບ
ກັບ ທ່ານປູຕິນ ນັ້ນ ‘ເປັນຕາເບື່ອໜ່າຍ’”
ຍັງບໍ່ມີລາຍງານໃນເວລານີ້ເທື່ອວ່າ ມີການປຶກສາຫາລືຫຍັງກັນ ຢູ່ທີ່ການພົບປະກັນ
ຊຶ່ງໄດ້ໃຊ້ເວລາປະມານນຶ່ງຊົ່ວໂມງ ອີງຕາມ ທ່ານ Ian Bremmer ປະ ທານຂອງ
ກຸ່ມ Eurasia ທີ່ເປັນອົງການທີ່ປຶກສາໃນຄວາມສ່ຽງດ້ານການເມືອງ.
ທຳນຽບຂາວ ໄດ້ເລົ່າເຖິງສິ່ງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫລວງຫຼາຍ. ບັນດາ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ ໄດ້ກ່າວຖະແຫລງ ໂດຍບໍ່ຂໍລະບຸຊື່ ວ່າ “ບໍ່ມີ ‘ການພົບປະກັນຄັ້ງທີສອງ’
ລະຫວ່າງ ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ແລະ ປະທານາທິບໍດີ ປູຕິນ ພຽງແຕ່ມີການໂອ້
ລົມກັນແບບສັ້ນໆ ຢູ່ຕອນທ້າຍຂອງ ການຮັບປະທານອາຫານຄ່ຳ.”
ຂະນະດຽວກັນ ໃນອີກດ້ານນຶ່ງນັ້ນ ທຳນຽບຂາວ ໄດ້ປະກາດເມື່ອຕອນແລງວັນ
ອັງຄານວານນີ້ ວ່າ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຕັດສິນໃຈ ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ອະດີດ ຜູ້ປົກຄອງລັດ
Utah ແລະເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດ ປະຈຳ ປະເທດຈີນ ທ່ານ Jon
Huntsman ເປັນ ເອກອັກຄະລັດຖະທູູດ ສະຫະລັດ ປະຈຳ Moscow ຄົນຕໍ່ໄປ.
ທ່ານ Bremmer ໄດ້ລາຍງານເປັນເທື່ອທຳອິດ ກ່ຽວກັບການພົບປະລະຫວ່າງ
ທ່ານທຣຳ ແລະ ທ່ານປູຕິນ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໃນວາລະສານຂ່າວ ທີ່ໄດ້ສົ່ງ
ໄປໃຫ້ສະມາຊິກຂອງທ່ານ. ມັນໄດ້ປາກົດຢູ່ໃນເຄືອຂ່າຍຂອງສື່ຂ່າວສະຫະລັດ
ໃນຂະນະທີ່ມັນໄດ້ແຜ່ກະຈາຍອອກໄປ ຊຶ່ງທ່ານ Bremmer ໄດ້ກ່າວວ່າ ມີການ
ເລົ່າໃຫ້ທ່ານຟັງ ກ່ຽວກັບການສົນທະນາ ລະຫວ່າງ ທ່ານທຣຳ ແລະ ທ່ານປູຕິນ
ໂດຍບັນດາຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນການຮັບປະທານອາຫານຄ່ຳ ຢ່າງເປັນທາງການ
ຄົນອື່ນໆ.
ປະທານາທິບໍດີທັງສອງ ມີແຕ່ນາຍແປພາສາຂອງທ່ານປູຕິນເທົ່ານັ້ນເຂົ້າຮ່ວມນຳ
ໃນຂະນະທີ່ພວກເພິ່ນລົມກັນ ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມ ແຄມຝັ່ງແມ່ນ້ຳ Elbe. ສ່ວນແຂກ
ຄົນອື່ນ ໄດ້ນັ່ງຢູ່ໃກ້ຄຽງ ແຕ່ໂຕະຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຫ່າງກັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເປັນໄປໄດ້
ທີ່ການສົນທະນາກັນ ເປັນແບບສ່ວນຕົວ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ