ປ. ທຣຳ ​ຊຸກຍູ້​ ໃຫ້ສະພາ​ ເຄື່ອນໄຫວ ເພື່ອ ປັບປຸງ ກົດໝາຍ ປະກັນໄພ ສຸຂະພາບ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ລັດຖະສະພາທີ່ຄວບຄຸມໂດຍ
ພັກ Republican ໃນວັນຈັນວານນີ້ ປັບປຸງກົດໝາຍປະກັນໄພສຸຂະພາບຂອງສະຫະລັດ
ທີ່ເປັນສັນຍາລັກສຳຄັນຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີ ບາຣັກ ໂອບາມາ ກ່ອນທີ່ຈະໄປພັກ
ປະຈຳປີ ໃນເດືອນສິງຫາທີ່ຈະມາເຖິງນີ້, ແຕ່ວ່າ ບັນດາສະມາຊິກສະພາທັງຫຼາຍຍັງບໍ່ທັນ
ໄດ້ຕົກລົງ ທີ່ຈະລົບລ້າງແລະ ຫາກົດໝາຍໃໝ່ ມາສັບປ່ຽນກົດໝາຍປະກັນໄພສຸຂພາບ ດັ່ງກ່າວນີ້ ແນວໃດ?
“ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດທີ່ຈະວາດພາບໄດ້ວ່າ ລັດຖະສະພາ ຈະກ້າທີ່ຈະອອກຈາກ
ວໍຊີງຕັນ ໂດຍປາດສະຈາກຂ່າວດີທີ່ສວຍງາມ ໃນກົດໝາຍໃໝ່ປະກັນໄພສຸຂະພາບ
ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດແລະພ້ອມທີ່ຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້,” ຊຶ່ງນັ້ນແມ່ນຂໍ້ຄວາມຂອງ
ທ່ານທຣຳ ທີ່ໄດ້ຂຽນລົງໃນ Twitter.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ກ່ອນທ່ານຈະໄດ້ມາເປັນປະທານາທິບໍດີນັ້ນ ທ່ານໄດ້ຟັງພັກ
Republican ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການລົບລ້າງກົດໝາຍປະກັນໄພສຸຂພາບຂອງທ່ານ
ໂອບາມາ ທີ່ຮູ້ກັນດີໃນນາມ ObamaCare “ເວລານັ້ນ ມັນກໍມາເຖິງ ແລະພວກ
ເຂົາເຈົ້າກໍມີໂອກາດນັ້ນແລ້ວ!” ຊຶ່ງທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວໄວ້ເຊັ່ນນັ້ນ.
ແຕ່ວ່າຄວາມແຕກແຍກພາຍໃນບັນດາສະມາຊິກພັກ Republican ນັ້ນ ແມ່ນລາຍ
ລະອຽດຕ່າງໆຂອງກົດໝາຍ ຂອງການສັບປ່ຽນກົດໝາຍຊຸດໃໝ່ໃດໆ ປ່ອຍໃຫ້ຄວາມ
ພະຍາຍາມທີ່ຈະລົບລ້າງນັ້ນ ມີຄວາມສົງໄສ ໃນຂະນະທີ່ການສຳຫຼວດໄດ້ສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມພະຍາຍາມໜ້ອຍດຽວຈາກການສະເໜີຂອງທາງພັກ Republican.
ກອງປະຊຸມພິເສດຂອງພັກ Republican ທີ່ກຳສຽງສ່ວນຫຼາຍໃນສະພາສູງ ໃນວັນ
ອັງຄານມື້ນີ້ ແມ່ນຈະພະຍາຍາມທີ່ຈະບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງທີ່ວ່ານີ້. ສະມາຊິກສະພາສູງ
ບາງທ່ານ ຕ້ອງການທີ່ຈະລົບລ້າງໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້ ຂອງກົດໝາຍ
ObamaCare ໃນຂະນະທີ່ ບາງພວກແມ່ນກຳລັງເບິ່ງເຖິງກົດໝາຍບາງຂໍ້ທີ່ເປັນທີ່ນິຍົມ
ນັ້ນ ຊຶ່ງຮວມທັງກອງທຶນປະກັນໄພ ຕໍ່ຊາວອາເມຣິກັນຜູ້ຍາກໄຮ້ທັງຫຼາຍ.
ໃນບ່າຍວັນຈັນວານນີ້ ມີພວກປະທ້ວງຫຼາຍກວ່າ 80 ຄົນ ໄດ້ຖືກຈັບກຸມ ທີ່ຕຶກສະພາ
ສະຫະລັດ ໃນຂະນະທີ່ປະທ້ວງຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງພັກ Republican ທີ່ຈະລົບລ້າງ
ແລະສັບປ່ຽນກົດໝາຍປະກັນໄພ ObamaCare.
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