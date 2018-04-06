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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

​ສຫລ ​ຂູ່ວ່າ ຈະເກັບພາສີ ສິນຄ້າຈີນ ຕື່ມອີກ 100 ພັນລ້ານ ໂດລາ

ແມ່ຍິງຄົນນຶ່ງ ກຳລັງຍູ້ລໍ້ໃກ້ໆ ກັບສິນຄ້າສະຫະລັດ ຢູ່ໃນຮ້ານສັບພະສິນຄ້າ ນະຄອນປັກກິ່ງ ທີ 2 ເມສາ 2018.

ສຳນວນໂວຫານກ່ຽວກັບສົງຄາມ​ການ​ຄ້າ ລະ​ຫວ່່າງ​ສະຫະລັດ ​ແລະ​ຈີນ ​ໄດ້​ເພີ້ມທະວີ
​ຂຶ້ນໃນ​ວັນ​ສຸກ​ມື້​ນີ້ ​ໂດ​ຍທີ່​ປະທານ​າ​ທິບໍດີ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣໍາ ​ໄດ້​ຂົ່ມຂູ່ຈະ​ເກັບ​ພາສີຕື່ມ 100
ພັນ​ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ ຂອງ​ສິນຄ້ານຳເຂົ້າຈາກຈີນ ​ແລະ​ປັກ​ກິ່ງ​ໄດ້​ເຕືອນ​ວ່າ ​ຕົນ​ຈະ​ຕໍ່ສູ້​ກັບ
​ສະຫະລັດ “​ບໍ່ວ່າໃນລາຄາໃດໆ.”

ປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາ ​ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້​ວ່າ ທ່ານ​ໄດ້​ແນະນຳ​ ໃຫ້​ຜູ້ຕາງໜ້າ
​ທາງການ​ຄ້າຂອງ​ສະຫະລັດ ​ພິຈາລະນາ​ການ​ເກັບ​ພາສີ​ເພີ້​ມ ຫຼັງ​ຈາກ​ຈີນ​ໄດ້​ອອກ​ຖະ​
ແຫຼ​ງ ລາຍ​ຊື່​ສີນຄ້າ​ຂອງ​ສະຫະລັດຮວມທັງໝາກ​ຖົ່ວ​ເຫຼືອງແລະ ​ເຮືອບິນ​ນ້ອຍ ທີ່ມີມູນ
ຄ່າ​ເຖິງ 50 ພັນ​ລ້ານ​ໂດ​ລາ ກ່ຽວກັບ​ການ​ຂຶ້ນ​ພາສີທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ນັ້ນ​. ສະຫະ​ລັດ
ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ເກັບ​ພາສີສິນຄ້າຂາ​ເຂົ້າ ມູນ​ຄ່າ 50 ພັນ​ລ້ານ​ໂດ​ລາຕໍ່​ຈີນ ​ໃນ​ຕົ້ນ​ອາທິດ​ນີ້.
ກະຊວງ​ການ​ຄ້າ​ຈີນກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫຼ​ງການ ​ໃນ​ວັນສຸກ​ມື້​ນີ້​ວ່າ ຖ້າ​ຫາກ​ວໍຊິງຕັນ​ຍັງຢືນ
ຢັນ ​ໃນ​ອັນ​ທີ່​ປັກ​ກິ່ງ​ອະທິ​ບາຍ​ວ່າ ​ເປັນ​ການ​ຄຸ້ມຄອງສິນຄ້າພາຍໃນຂອງຕົນນັ້ນ ຈີນ
​ຈະ “ອຸດ​ທິດ​ຕົນ​ເອງ​ຈົນເຖິງຂັ້ນສຸດ​ທ້າຍ ​ແລະ​ບໍ່ວ່າ​ໃນ​ລາຄາ​ໃດໆ ​ແລະ​ແນ່ນອນ​ຈະ
ຕໍ່ສູ້​ຄືນຢ່າງ​ແຂງ​ຂັນ.”

Trump, White House Defend Action on China Trade
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Trump, White House Defend Action on China Trade

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​ຮຸ້ນ​ສະຫະລັດໃນອະນາຄົດ ​ໄດ້​ຕົກລາຄາ ກ່ຽວກັບດຳລັດສະບັບຫ​ລ້າ​ສຸດ​ຂອງ​ປະ​ທາ​
ນາ​ທິບໍດີ​ທຣໍາ. ​ດັດຊະນີ​ຮຸ້ນດາວໂຈນໃນອະນາຄົດ​ໄດ້ຕົກລາຄາປະມານ 400 ໂດລາ ທັງໃນລະຫວ່າງ ແລະຫລັງຊົ່ວໂມງຊື້ຂາຍກັນແລ້ວ.

ຕະ​ຫຼາດ​ການ​ເງິນ​ ໄດ້​ມີການປ່ຽນແປງ​ຢ່າງ​ໃຫຍ່ ​ໃນ​ສອງ​ສາມ​ມື້ ​ທີ່​ຜ່າ​ມມານີ້ ​ຍ້ອນມີ​
ຄວາມ​ຢ້ານ​ກົວ​ກ່ຽວກັບ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງທາງດ້ານ​ການ​ຄ້າທີ່ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ ລະຫວ່າງ
ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ​ແລະ​ປັກ​ກິ່ງ.

ປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາ ກ່າວ​ວ່າ “​ແທນທີ່​ຈະ​ປົວ​ແປງການກະທຳທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຈີນ​ກັບ​

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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