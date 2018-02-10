ປ. ດໍໂນລ ທຣໍາ ຂັດຂວາງ ບໍ່ໃຫ້ເຜີຍແຜ່ ເອກກະສານ ຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ຂັດຂວາງບໍ່ໃຫ້ເຜີຍແຜ່ ການໃຫ້ເຫດ
ຜົນໂຕ້ແຍ້ງ ຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ຕໍ່ເອກກະສານລັບຂອງພັກຣີພັບບລິກັນ ທີ່ກ່າວຫາກ່ຽວກັບການໃຊ້ອຳນາດ ຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຂອງອົງການສັນຕິບານກາງ ຫລື FBI ຂອງ
ສະຫະລັດ ໃນລະຫວ່າງການສືບສວນ ເບິ່ງການແຊກແຊງ ຂອງຣັດເຊຍ ເຂົ້າໃນການ
ເລືອກຕັ້ງ ປະທານາທິບໍດີ ປີ 2016.
ຢູ່ໃນຈົດໝາຍສະບັບນຶ່ງ ທີ່ນຳເຜີຍແຜ່ໃນວັນສຸກວານນີ້ ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານກົດ ໝາຍ
ຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານດອນ ແມັກແກນ ກ່າວວ່່າ ທ່ານທຣໍາໄດ້ຕັດສິນໃຈບໍ່ເປີດເຜີຍ
ເອກກະສານລັບຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ "ເພາະວ່າເອກກະສານສະບັບນີ້ ບັນຈຸຄວາມລັບ
ທີ່ສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງ ແລະໂດຍສະເພາະແລ້ວເປັນຂໍ້ຄວາມທີ່ພົວພັນກັບຂໍ້ມູນລັບ.”
ສະມາຊິກສະພາຕໍ່າສະເຕນີ ຮອຍເຢີ ຜູ້ນຳໝາຍເລກ 2 ຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ໃນສະ
ພາຕໍ່າ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງໃນຕອນແລງວັນສຸກວານນີ້ ໂດຍ ກ່າວວ່າ “ມັນ
ເປັນການລົບກວນຫຼາຍ ທີ່ປະທານາທິບໍດີທຣໍາໄດ້ຂັດຂວາງບໍ່ໃຫ້ເຜິຍແຜ່” ເອກກະສານ
ລັບຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ. ທ່ານກ່າວວ່າ ຫລັງຈາກປະ ທານາທິບໍດີທຣໍາ ເມື່ອວັນທີ 2
ກຸມພາໄດ້ເຜີຍແຜ່ “ເອກກະສານ ຂອງຄະນະກຳມະການສືບລັບພັກຣີພັບບລິກັນ ຊຶ່ງ
ຂຽນຂຶ້ນແຕ່
ພຽງຝ່າຍດຽວແລະມີຂໍ້ຄວາມບໍ່ຖືກຕ້ອງ ມັນຈະເປັນການເໝາະສົມ ກໍຕໍ່ເມື່ອ ຊາວອາເມ
ຣິກັນເຫັນຄວາມຈິງທຸກຢ່າງ.”
ຈົດໝາຍຂອງທ່ານແມັກແກນ ທີ່ສົ່ງໄປຫາປະທານຄະນະກຳມະການສືບລັບສະພາຕໍ່າ
ທ່ານເດວີນ ນູເນສ ໄດ້ຂໍຮ້ອງ ໃຫ້ມີການດັດແປງເອກກະສານດັ່ງກ່າວ ກ່ອນທີ່ຈະສາ
ມາດນຳອອກເຜີຍແຜ່ໄດ້.
ທ່ານນູເນສໄດ້ອອກຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງ ໃນຕອນແລງວັນສຸກ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະ
ເຈົ້າໄດ້ເຕືອນແລ້ວວ່າ ເອກກະສານຂອງພັກເດໂມແຄຣັດບັນຈຸຫາຍໆແຫລ່ງຂ່າວ
ແລະວິທີການຕ່າງໆ ຈຶ່ງບໍ່ເປັນທີ່ແປກໃຈທີ່ບັນດາອົງການຕ່າງໆ ໄດ້ສະເໜີແນະບໍ່ໃຫ້
ເຜີຍແຜ່ເອກກະສານດັ່ງກ່າວໂດຍປາດສະຈາກການກວດ ແກ້.”
ຈົດໝາຍຂອງທ່ານແມັກແກນ ກ່າວວ່າ ເພື່ອເຫັນແກ່ “ຜົນປະໂຫຍດຂອງສາ ທາລະນະ
ຊົນ ໃນຄວາມໂປ່ງໃສ ກ່ຽວກັບສະພາບການ ທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນເຫລົ່ານີ້ ປະທານາທິບໍ
ດີຈຶ່ງໄດ້ສັ່ງໃຫ້ ພະນັກງານກະຊວງຍຸຕິທຳ ຈົ່ງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານເທັກນິກແກ່
ຄະນະກຳມະການ” ໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອ ດັດແປງແກ້ໄຂເອກກະສານດັ່ງກ່າວ.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ມີເວລາຈົນເຖິງແລງວັນສຸກວານນີ້ ໃນການຕັດສິນໃຈວ່າຈະເປີດ
ເຜີຍເອກກະສານທີ່ຂຽນຂຶ້ນໂດຍຄະນະກຳມະການສືບລັບໃນສະພາຕໍ່າ ຂອງພັກເດໂມແຄຣັດຫຼືບໍ່.
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