ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ, ປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດກຳລັງປະກາດວ່າ ທ່ານ "ອາດຈະ"
ບໍ່ນັ່ງເພື່ອໃຫ້ສຳພາດກັບໄອຍະການພິເສດໂຣເບີດ ມອລເລີ ທີ່ທຳການສືບສວນກ່ຽວ
ກັບການພົວພັນຂອງຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານໃນປີ 2016 ກັບຣັດເຊຍນັ້ນ,
ຊຶ່ງເປັນການສະເໜີໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຄຳຕອບທີ່ຈະຂຽນເອົາ ຕໍ່ຄຳຖາມຂອງພວກໄອຍະການ
ນັ້ນ ຈະເປັນຄຳຕອບອັນສຸດທ້າຍຂອງທ່ານ.ທ່ານ ທຣຳ ກ່າວຕໍ່ອົງການ Fox News
ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ຕໍ່ຜູ້ດຳເນີນລາຍການຄຣິສ ວອລເລສ (Chris Wallace) ວ່າ
ໃນສອງສາມມື້ມໍ່ໆມານີ້ ທ່ານໄດ້ໃຫ້ "ຄຳຕອບທີ່ຄົບຖ້ວນຫລາຍທີ່ສຸດ ຕໍ່ຄຳຖາມທີ່
ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄວນຖືກຖາມ. ການເຮັດຈັ່ງຊັ້ນ ຄົງຈະໝົດແລ້ວ."
ໃນການໃຫ້ສຳພາດໃນວັນສຸກຜ່ານມາ ທີ່ຖືກບັນທຶກເທັບໄວ້ ແລະນຳອອກມາສາຍໃນ
ວັນອາທິດວານນີ້ນັ້ນ ທ່ານທຣຳເວົ້າວ່າ ພວກທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານ ກຳລັງຕອບ
ຄຳຖາມຊາວປາຍຂໍ້ ຂອງທ່ານ ມອລເລີຢູ່, ແຕ່ທ່ານກໍເວົ້າວ່າ "ພວກເຂົາເຈົ້າຂຽນສິ່ງທີ່
ຂ້າພະເຈົ້າບອກ. ມັນບໍ່ມີຫຍັງເປັນເລື້ອງຍາກເລີຍ."
ພວກທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານທຣຳ ຄາດວ່າ ຈະເອົາຄຳຕອບທີ່ຂຽນເອົານັ້ນ ສົ່ງໃຫ້
ໃນບໍ່ເທົ່າໃດມື້ຕໍ່ໜ້ານີ້, ເຖິງແມ່ນວ່າ ທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານທຣຳ , ທ່ານ ຣູດີ ຈິວລິ
ອານີ (Rudy Giuliani) ເວົ້າໃນອາທິດແລ້ວນີ້ວ່າ ຄຳຖາມບາງອັນໃນນັ້ນແມ່ນສ້າງ
"ໃຫ້ເປັນບັນຫາທາງກົດໝາຍແກ່ພວກເຮົາ ຫລາຍ ກວ່າຄຳຖາມອື່ນ." ທ່ານ ຈິວລິອານີ
(Giuliani) ເວົ້າກ່ຽວກັບບາງຄຳຖາມວ່າ ເປັນຄຳຖາມ" ທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ," ຄຳຖາມບາງຂໍ້ "ອາດເປັນແຮ້ວຫ້າງໃສ່" ແລະເວົ້າວ່າ "ພວກເຮົາອາດຈະຖືວ່າມັນເປັນຄຳຖາມທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເລື້ອງນີ້ເລີຍ."
ຄຳຖາມເຫລົ່ານັ້ນແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບເຫດການຕ່າງໆ ທີ່ນຳໄປສູ່ການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງ
ຊາດໃນເດືອນພະຈິກ 2016, ມັນບໍ່ແມ່ນຄຳຖາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຫດການທີ່ເກີດຂື້ນ
ໃນໄລຍະສອງເດືອນປາຍ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານທຣຳເປັນປະທານາທິບໍດີ ຖືກເລືອກໃໝ່ນັ້ນ,
ຫລືກ່ຽວກັບເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນໄລຍະທີ່ທ່ານທຣຳ ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນປະທານາ
ທິບໍດີຢູ່, ຊຶ່ງທ່ານ ມອລເລີກຳລັງສືບສວນເບິ່ງວ່າ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຂັດຂວາງຂະບວນການ
ຍຸຕິທຳໂດຍພະຍາຍາມ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການສືບສວນຍຸຕິລົງ ຢູ່ນັ້ນຫລືບໍ່.
ຢູ່ໃນການໃຫ້ສຳພາດກັບອົງການຂ່າວຟັອກສ໌ນັ້ນ ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ທຳການໂຈມຕີ ທີ່ມີມາ
ແຕ່ດົນນານ ຕໍ່ການສືບສວນຂອງທ່ານມອລເລີທີ່ດຳເນີນມາເປັນເວລາ 18 ເດືອນນັ້ນ
ຄືນອີກ."ມັນເປັນແຜນການຂີ້ຕົວຄົນ," "ມັນບໍ່ມີການຮ່ວມມືກັນຫຍັງເລີຍ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ
ຂອງທ່ານ.
ນຶ່ງມື້ ພາຍຫລັງການເລືອກຕັ້ງລັດຖະສະພາໃນຕອນຕົ້ນເດືອນນີ້ສິ້ນສຸດລົງ, ທ່ານທຣຳ
ໄດ້ປົດຕຳແໜ່ງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳທ່ານ ແຈັຟ ແຊສສັນຜູ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານທຣຳບໍ່
ພໍໃຈມາເປັນເວລາດົນນານ ທີ່ໄດ້ຖອນໂຕອອກ ຈາກການຊີ້ນຳດູແລການສືບສວນຂອງ
ທ່ານມອລເລີນັ້ນອອກ. ທ່ານ ທຣຳໄດ້ເອົາຜູ້ທີ່ມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ທ່ານ ກໍຄືທ່ານແມັດ
ທີວ ວິດເທເກີ (Matthew Whitaker), ຜູ້ຮັກສາການລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳທີ່ໄດ້
ສະເໜີໃນຕອນນຶ່ງປີກວ່າ, ກ່ອນໜ້າທີ່ທ່ານຈະເປັນຫົວໜ້າຫ້ອງການຂອງທ່ານແຊສ
ສັນວ່າ ຜູ້ທີ່ຈະມາແທນລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ເຊັ່ນເພິ່ນເອງກຳລັງເປັນຢູ່ຕອນນີ້,
ສາມາດທີ່ຈະຕັດເງິນງົບປະມານໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ແກ່ການດຳເນີນການສືບສວນຂອງທ່ານ
ມອລເລີ ເພາະສະນັ້ນມັນ “ກໍຈະຖືກບັງຄັບໃຫ້ໄປສູ່ຈຸດທີ່ເກືອບວ່າຍຸຕິລົງໄດ້,” ນັ້ນ ມາ
ກຳຕຳແໜ່ງແທນທ່ານແຊສສັນ.
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