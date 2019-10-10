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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານ ທ​ຣຳ ຄາດວ່າ ການ​ຕໍ່​ສູ້ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ໄປ ​ຮອດ​ສານ​ສູງ​ສຸດ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ເງິນ ກ່ຽວ​ກັບ "ຄວາມ​ໂປ່ງ​ໃສ ຕາມ​ການ​ນຳ​ພາ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານກາງ ແລະ ການ​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້" ຢູ່​ຫ້ອງ ຣູ​ສ​ແວັ​ລ​ທ໌ ຂອງ ທຳ​ນຽບ​ຂາວ. 9 ຕຸ​ລາ, 2019.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ຄາດວ່າ ການ​ຕໍ່​ສູ້​ກັບ​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ຕໍ່​ທ່ານ​ກັບ​ພັກ​ເດ​ໂມ
​ແຄ​ຣັດໃນ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ ຈະ​ຈົບ​ລົງ​ດ້ວຍ​ການ​ໄປຂຶ້ນສານ​ສູງ​ສຸດ ສະ​ຫະ​ລັດ.

ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ໄດ້​ລົມ​ກັບ​ນັກ​ຂ່າວ ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້, ນຶ່ງວັນຫຼັງ​ຈາກ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ
​ເວົ້າ​ວ່າ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ທີ່​ຈະ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ການ​ສືບ​ສວນ​ທີ່​ນຳ​ພາ​ໂດຍ​ພັກ​ເດ​ໂມ​
ແຄ​ຣັດ ກ່ຽວ​ກັບ​ວ່າ​ທ່ານ​ຄວນ​ຖືກ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ຫຼືບໍ່.

ທ່ານ ທ​ຣຳ ບໍ່​ໄດ້​ເວົ້າ​ຢ່າງ​ແນ່ນອນ​ວ່າ ບັນ​ດາ​ຜູ້​ນຳ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ຕ້ອງ​ເຮັດ​ຫຍັງ ຖ້າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ
​ຢາກ​ໃຫ້​ທ່ານ​ຮ່ວມ​ມື. ແຕ່​ທ່ານ​ໄດ້​ເວົ້າ​ວ່າ ທ່ານ​ຈະ​ຮ່ວມ​ມື “ຖ້າ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ສິດ” ແລະ
ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນ “ໄດ້​ຮັບ​ໂອ​ກາດ​ເທົ່າ​ກັບ​ຜູ້​ອື່ນ.”

ໃນ​ທວິດ​ເຕີ, ທ່ານ​ໄດ້​ເອີ້ນ​ການ​ສືບ​ສວນ​ເພື່ອ​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງວ່າ “ການຫຼອກ​ລວງ​ທັງ​ໝົດ​
ໂດຍ​ພວກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ​ທີ່ບໍ່​ເຮັດ​ຫຍັງ.”

ໃນ​ການ​ຕຳ​ໜິ​ ທີ່​ໄດ້​ຂຽນຢູ່​ໃນ​ຈົດ​ໝາຍ​ຂອງ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວນັ້ນ ແມ່ນ​ການ​ຕຳ​ໜິ​ທີ່​ພັກ​ເດ
​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ແລະ ຜູ້​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຂອງ​ທ່ານ​ໃນ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນ
ໃນ​ການ​ໃຫ້​ໂອ​ກາດ​ຖາມ​ພິ​ຍານ ແລະ ເບິ່ງຫຼັກ​ຖານ​ທີ່​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ​ມີ.

ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ໄດ້​ເອີ້ນ​ການ​ສືບ​ສວນ​ເພື່ອ​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງວ່າ “ຜິດ​ລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ” ແລະ
ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ທັງ​ໝົດໄດ້​ຮັບອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ ກ່ຽວ​ກັບ
ວ່າ ມັນ​ຄວນ​ມີ​ການ​ສືບ​ສວນຫຼືບໍ່.

ແຕ່​ມັນ​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ກົດ​ລະ​ບຽບ​ທີ່​ປ້ອງ​ກັນ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ຈາກ​ການ ສອບ​ສວນ​ການ​ກ່າວ​ຫາ ກ່ຽວ
​ກັບ ກິດ​ຈະ​ກຳ​ທີ່​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ກ່ອນ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວ່າ​ ຈະ​ນຳ​
ເອົາ​ມາດ​ຕາ​ກາ​ນ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງນັ້ນ ​ຂຶ້ນ​ມາ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ.

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ທ່ານນ​າງ ແນນ​ຊີ ເພ​ໂລ​ຊີ ໄດ້​ເອີ້ນ​ຈົດ​ໝາຍ​ຂອງ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ວ່າ
“ການ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຄັ້ງຫຼ້າ​ສຸດ ທີ່​ຈະ​ປົກ​ປິດ​ການ​ທໍ​ລະ​ຍົດ​ຕໍ່​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​
ໂດຍ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ແລະ ເພື່ອ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ທ່ານປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ແມ່ນ​ຢູ່​ເໜື​ອ​ກົດ​ໝາຍ.”

ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ, ຜູ້​ລົງ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ເອົາ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສັງ​ກັດ
​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບ​ເດັນ ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ ໃຫ້​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ໂດຍ​ກົງ ​ເປັນ
​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ.

ທ່ານ ໄບ​ເດັນ ໄດ້​ກ່າວ​ທີ່​ລັດ ນິວ ແຮມ​ເຊີ ວ່າ “ທ່ານ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໄດ້​ລະ​ເມີດ​ຄຳ​ສາ
​ບານ​ເຂົ້າ​ຮັບ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຂອງ​ລາວ, ລາວ​ໄດ້​ທໍ​ລະ​ຍົດ​ຕໍ່​ປະ​ເທດນີ້, ແລະ ໄດ້​ກະ​ທຳ​ສິ່​ງທີ່​
ສາ​ມາດ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ໄດ້.”

ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້​ຕອບ​ຄືນ​ໂດຍ​ເວົ້າ​ວ່າ ທ່ານ ໄບ​ເດັນ ແມ່ນ “ກຳ​ລັງ​ປະ​ສົບ​ຄວາມ​ລົ້ມ​ແຫຼວ​
ຄື​ກັບ​ກ້ອນ​ຫີນ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່ຄິດ​ວ່າ​ລາວ​ຈະ​ເຮັດ​ສຳ​ເລັດ​ດອກ” ເຊິ່ງ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​
ດີ​ໄດ້​ກ່າວ ໃນ​ການ​ອ້າງ​ອີງ​ທີ່​ປາ​ກົດ​ວ່າ​ ຈະ​ເປັນ​ການ​ສຳຫຼວດ​ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນ ​ທີ່​ຕົກ​ຕ່ຳ​
ລົງ​ຂອງ​ທ່ານ ໄບ​ເດັນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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