ໃນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະເລື່ອນເວລາໄປຕື່ມອີກຈັກສອງອາທິດ ກ່ຽວກັບແຜນການບຸກເຂົ້າກວດຄົ້ນ ໂດຍ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດຄົນເຂົ້າເມືອງແລະພາສີຂອງສະຫະລັດຊຶ່ງວາງແຜນໃສ່ວັນ ອາທິດມື້ນີ້.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ້ເມື່ອຕອນບ່າຍວັນເສົາວານນີ້ ຈາກບ່ອນພັກຜ່ອນຂອງປະທານາທິບໍດີທີ່ແຄ້ມເດວິດວ່າ “ຍ້ອນການຂໍຮ້ອງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ຈຶ່ງໄດ້ເລື່ອນກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການເນລະເທດພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍ ອອກໄປອີກຈັກສອງອາທິດ ເພື່ອລໍຖ້າເບິ່ງວ່າ ພັກເດໂມແຄຣັດແລະພັກຣີພັບບລີກັນຈະສາມາດປະຊຸມແລະຕົກລົງກັນໄດ້ຫຼືບໍ່ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາພວກຂໍລີ້ໄພແລະຊ່ອງຫວ່າງຕ່າງໆທີ່ຊາຍແດນທາງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ.”
ລາຍງານທີ່ວ່າ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດຄົນເຂົ້າເມືອງແລະພາສີ ໄດ້ວາງແຜນທີ່ຈະກວດຄົ້ນຂະໜາດໃຫຍ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ນຳຂອງພັກເດໂມແຄຣັດຢູ່ຕາມຫົວເມືອງໃຫຍ່ໆ ທີ່ໄດ້ປະນາມຕໍ່ແຜນການດັ່ງກ່າວ ສະແດງຄວາມບໍ່ພໍໃຈແລະເລີ້ມດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຊ່ວຍພວກທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.
ປະທານສະພາຕ່ຳ ທ່ານນາງແນນຊີ ເພໂລຊີ ໄດ້ໂອ້ລົມກັບທ່ານທຣຳໃນຄືນວັນສຸກຜ່ານມານີ້ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານເລື່ອນເວລາ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ ຊຶ່ງໄດ້ອ້າງບຸກຄົນທີ່ຮູ້ເລື້ອງດີ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໃຫ້ເປີດເຜີຍ.
ທ່ານນາງເພໂລຊີໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ທ່ານທຣຳ ຍົກເລີກການບຸກເຂົ້າກວດຄົນ ໃນລະຫວ່າງການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບ. ນອກນັ້ນ ທ່ານນາງຍັງໄດ້ອອກຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງໃນວັນເສົາວານນີ້ ກ່ອນທີ່ທ່ານທຣຳຈະປະກາດໃຫ້ມີການເລື່ອນເວລາຜ່ານທາງທວີດເຕີ້ ແລະໄດ້ຂໍຮ້ອງໃຫ້ປະທານາທິບໍດີສະແດງອອກຊຶ່ງຄວາມເມດຕາແບບດຽວກັນທີ່ທ່ານມີໃນມື້ວັນສຸກຜ່ານມາເວລາທ່ານສັ່ງໃຫ້ຍົກເລີກການໂຈມຕີຕໍ່ອີຣ່ານ.
ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ ທີ່ເອີ້ນການບຸກເຂົ້າກວດຄົ້ນນັ້ນວ່າ “ບໍ່ມີນ້ຳໃຈ" ໂດຍເວົ້າວ່າ “ປະທານາທິບໍດີໄດ້ເວົ້າເຖິງຄວາມສຳຄັນ ໃນຫລີກລ່ຽງບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊີວິດຂອງຊາວອີຣ່ານ 150 ຄົນ. ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຫວັງວ່າ ທ່ານຈະນຳໃຊ້ຫຼັກຄຸນຄ່າແບບດຽວກັນ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງຕໍ່ການສ້າງຄວາມເສຍຫາຍພວກເດັກນ້ອຍຫຼາຍສິບພັນຄົນທີ່ມີຄວາມຕື່ນຕົກໃຈຍ້ອນການກະທຳຂອງທ່ານ.”
ທ່ານນາງເພໂລຊີ ໄດ້ກ່າວຕອບ ຕໍ່ການປະກາດເລື່ອນເວລາໃນການກວດຄົ້ນ ຂອງປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໃນຕອນແລງຂອງມື້ວັນເສົາ ຜ່ານທາງທວີດເຕີ້ວ່າ “ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ການເລື່ອນເວລາແມ່ນຂໍຊົມເຊີຍ. ເວລາແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນໃນການປະຕິຮູບຮອບດ້ານກ່ຽວກັບເລື້ອງຄົນເຂົ້າເມືອງ. ຄອບຄົວຄວນຢູ່ດ້ວຍກັນ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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