ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ເລື່ອນການເກັບພາສີຄັ້ງໃໝ່ຕໍ່ ຈີນ ອອກໄປຍ້ອນສິ່ງ
ທີ່ທ່ານເວົ້າວ່າ ເປັນ “ຄວາມກ້າວໜ້າພຽງໜ້ອຍດຽວ” ໃນການເຈລະຈາດ້ານການຄ້າ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມໃນທວິດເຕີໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ມັນເປັນທ້າຍອາທິດ
ທີ່ດີຫຼາຍສຳລັບ ສະຫະລັດ ແລະ ຈີນ. ທ່ານກ່າວວ່າ ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ທຳຄວາມກ້າວ
ໜ້າພຽງໜ້ອຍດຽວ ກ່ຽວກັບ “ບັນຫາໂຄງຮ່າງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ, ລວມທັງການປົກປ້ອງ
ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ການໂອນເທັກໂນໂລຈີ, ກະສິກຳ, ການບໍລິການ, ເງິນຕາ, ແລະ
ບັນຫາອື່ນໆຫຼາກຫຼາຍ.”
ທ່ານປະທານາທິບໍດີໄດ້ກຳນົດວັນຂີດເສັ້ນຕາຍໃສ່ທີ 1 ມີນາ ເພື່ອຂຶ້ນພາສີຕໍ່ສິນຄ້າ
ຈີນ ມູນຄ່າ 200 ລ້ານໂດລາ ຈາກ 10 ຫາ 25 ເປີເຊັນ ຖ້າບໍ່ມີຂໍ້ຕົກລົງນຳກັນ.
ໃນຂະນະທີ່ມັນຍັງບໍ່ມີຂໍ້ຕົກລົງສະບັບສຸດທ້າຍນັ້ນ, ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະ
ເລື່ອນການເກັບພາສີດັ່ງກ່າວ ຖ້າບໍ່ໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີບໍ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ການຕົກລົງກັນຂອງທັງສອງຝ່າຍ ແມ່ນໃກ້ສຳເລັດ
ແລ້ວຊ່ຳໃດ. ແຕ່ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດກັບປະທານປະ
ເທດ ຈີນ ທ່ານ ສີ ຈິ່ນຜິງ ທີ່ບ້ານພັກຕາກອາກາດ ມາ-ອາ-ລາໂກ ເພື່ອ “ສະຫຼຸບຂໍ້ຕົກ
ລົງ.”
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ສະຫະລັດ ແລະ ຈີນ ໄດ້ຈັດການເຈລະຈາການຄ້າຫຼາຍຄັ້ງ
ໃນ ປັກກິ່ງ ແລະ ວໍຊິງຕັນ ນັບຕັ້ງແຕ່ທ່ານ ທຣຳ ກັບ ທ່ານ ສີ ໄດ້ປະກາດການສະຫງົບ
ເສິກ 90 ວັນໃນສົງຄາມສິນຄ້າ ເມື່ອເດືອນທັນວາປີກາຍນີ້ ສະນັ້ນຂໍ້ຕົກລົງຈຶ່ງສາມາດ
ແກ້ໄຂໄດ້.
ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວຫາ ຈີນ ມາດົນນານ ກ່ຽວກັບ ການປະຕິບັດທາງການຄ້າທີ່ບໍ່ຍຸຕິທຳ.
ນັ້ນລວມມີການກ່າວຫາ ລັກຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ຮັກຮ້ອງໃຫ້ບໍລິສັດຕ່າງໆຂອງ
ສະຫະລັດ ມອບຄວາມລັບທາງການຄ້າໃຫ້ ຖ້າເຂົາເຈົ້າຢາກເຮັດທຸລະກິດກັບ ຈີນ.
ຈີນ ໄດ້ປະຕິເສດການກ່າວຫາທັງຫຼາຍ ແລະ ເວົ້າວ່າມັນແມ່ນ ສະຫະລັດ ທີ່ມີຄວາມ
ຜິດ ກ່ຽວກັບ ການລະເມີດການຄ້າ ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງເພື່ອຍັບຢັ້ງການພັດທະນາເສດຖະ
ກິດຂອງ ຈີນ.
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