ປະທານາທິບໍດີ ທຣໍາ ນຳເອົາແຜນ ປະຕິຮູບເກັບພສີ ໄປສູ່ພວກແຮງງານ ອາເມຣິກັນ ຢູ່ໃນລັດ ມິສຊູຣີ

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ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ເລືອກເອົາ ລັດ Missouri ທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາກກາງທາງທິດ
ຕາເວັນຕົກຂອງສະຫະລັດ ເປັນບ່ອນຢາກຊຸກຍູ້ໃຫ້ປະຕິຮູບລະບົບການເກັບພາສີຢ່າງ
ໃຫຍ່ ທີ່ທ່ານກ່າວວ່າ ຈະກະຕຸ້ນການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດ ແລະຈະຊ່ວຍຊູຊາວອາ
ເມຣິກັນ ຊົນຊັ້ນສາມັນຊົນ. ທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກສະພາຫລີກຫລ່ຽງ
ການແບ່ງແຍກກັນ ແລະໃຫ້ປະຕິບັດຢ່າງວອງໄວ ເພື່ອເຫັນແກ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະເທດຊາດ. ທ່ານທຣໍາໄດ້ສະເໜີ ໃຫ້ຕັດອັດຕາພາສີບໍລິສັດລົງ ຈາກ 35 ເປີເຊັນ ມາ
ເປັນ 15 ເປີເຊັນ ແລະຕັດພາສີສ່ວນບຸກຄົນລົງນຳ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດຫຍັງຫຼາຍ.
ນັກຂ່າວ ວີໂອເອ Zlatica Hoke ມີລາຍງານເລື່ອງນີ້ຊຶ່ງ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີ
ທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜູນພ້ອມດ້ວຍຝ່າຍຄ້ານ ໄດ້ພົບກັບ ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ເວລາ
ທ່ານເດີນທາງໄປເຖິງເມືອງ Springfield ລັດ Missouri ໃນວັນພຸດອາທິດແລ້ວນີ້
ບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ຖະແຫລງຕໍ່ພວກອອກແຮງງານອາເມຣິກັນ.
ທ່ານທຣໍາ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ “ລັດຖະບານຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ກຳລັງ
ສວມກອດ ເອົາແບບສະບັບຂອງເສດຖະກິດໃໝ່ ທີ່ຮ້ອງແບບງ່າຍໆ ວ່າ ເປັນແບບ
ຂອງອາເມຣິກັນ ເພື່ອຂຶ້ນເງິນເດືອນ ໃຫ້ພວກອອກແຮງງານອາເມຣິກັນ ແລະເພື່ອ
ຊ່ວຍສ້າງສາບ້ານເມືອງ ແລະປະຊາຄົມຂອງອາເມຣິກາ ຄືນໃໝ່.”
ເພື່ອໃຫ້ເປັນທີ່ດຶງດູດບັນດາບໍລິສັດຕ່າງໆ ມາເຮັດທຸລະກິດຢູ່ໃນສະຫະລັດ ປະທາ
ນາທິບໍດີທຣໍາ ກ່າວວ່າ ການເກັບພາສີບໍລິສັດສະຫະລັດ ຕ້ອງໄດ້ຫລຸດລົງ ແລະດຳ
ເນີນວຽກເຈ້ຍສໍ ໃຫ້ງ່າຍຂຶ້ນ. ທ່ານກ່າວວ່າ ເພາະສະນັ້ນ ມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ສະຫະລັດ
“ນຳເອົາກັບຄືນມາຫລາຍໆພັນຕື້ ເງິນໂດລາສະຫະລັດ ມາສູ່ເສດຖະກິດຂອງພວກ
ເຮົາ” ທັງຈະກະຕຸ້ນເອົາຫລາຍໆພັນລ້ານໂດລາ ເຂົ້າມາລົງທຶນໃໝ່.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ກ່າວວ່າ “ນີ້ແມ່ນໂອກາດຄັ້ງດຽວໃນຊ່ວງລຸ້ນນຶ່ງ ຂອງພວກ
ເຮົາ ທີ່ຈະປະຕິຮູບພາສີທີ່ແທ້ຈິງແກ່ຊາວອາເມຣິກັນ ທີ່ເຮັດວຽກໜັກໃນແຕ່ລະມື້
ແລະຂ້າພະເຈົ້າໝັ້ນໝາຍຢ່າງເຕັມທີ່ ທີ່ຈະເຮັດວຽກກັບລັດຖະສະພາ ເພື່ອໃຫ້
ວຽກການນີ້ເປັນທີ່ສຳເລັດຜົນ ແລະຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຢາກໄດ້ຮັບຄວາມຜິດຫວັງຈາກລັດຖະສະພາ ພວກທ່ານເຂົ້າໃຈຂ້າພະເຈົ້າບໍ່?
ຜູ້ສະໜັບສະໜູນທ່ານທຣໍາ ພາກັນຍິນດີກັບແຜນການເສຖກິດຂອງທ່ານທຣຳ. ຊາວ
ເມືອງ Springfield ລັດ Missouri ກ່າວວ່າ “ຕັດການເກັບພາສີພວກເຮົາ! ຂ້າພະ
ເຈົ້າຮັກຜູ້ຊາຍຄົນນີ້. ເພິ່ນກຳລັງນຳເອົາສິ່ງທີ່ມີຄວາມໝາຍ ມາສູ່ອາເມຣິກາ.” ແຕ່
ວ່າພວກອອກແຮງງານຈຳນວນນຶ່ງ ທີ່ທ່ານທຣໍາ ຢາກດືງດູດເອົານັ້ນ ໄດ້ສະແດງ
ຄວາມບໍ່ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈອອກມາ.
ນາງ Stacy ຜູ້ປະທ້ວງທີ່ເປັນຊາວເມືອງ Springfield ລັດ Missouri ກ່າວວ່າ “ຂ້າ
ພະເຈົ້າກາງຕໍ່ບັດຊື້ອາຫານ (food stamps.) ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດວຽກ 50 ຊົ່ວໂມງ
ຕໍ່ອາທິດ ແຕ່ກໍຍັງໄດ້ອີງອາໄສບັດຊື້ອາຫານເພື່ອລ້ຽງຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
ແລະບໍລິສັດປະກັນໄພສຸຂະພາບຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ປະຖິ້ມຂ້າພະເຈົ້າອອກໄປ
ແລ້ວ ສຳລັບປີໜ້າ. ເພາະສະນັ້ນ ບັດນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີປະກັນໄພສຸຂະພາບ. ແຕ່
ກ່ອນຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍມີ ກ່ອນທີ່ເພິ່ນຖືກເລືອກ ເພາະສະນັ້ນຈຶ່ງວ່າ ຕ້ອງເປັນນຳ
ເພິ່ນ ມັນຈຶ່ງເປັນຈັ່ງຊີ້.”
ບັນດາສະມາຊິກສະພາຍັງບໍ່ທັນໄດ້ພິຈາລະນາຮ່າງວຽກງານທີ່ສັບສົນນີ້ ແລະການ
ປະຕິຣູບ ພາສີທີ່ສ່ຽງ ຊຶ່ງປະທານາທິບໍດີໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຫັນພຽງແຕ່ພໍກວ້າງໆ. ບັນດາ
ຜູ້ຕ້ອງຕິກ່າວວ່າ ພຽງແຕ່ຜູ້ຮັ່ງມີເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກຳໄລຈາກການຕັດພາສີບໍ
ລິສັດ ແລະພວກນັກວິເຄາະຈຳນວນນຶ່ງກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະເຮັດໃຫ້ມີການຊຸກຍູ້ແຕ່
ພຽງເລັກນ້ອຍເທົ່ານັ້ ຕໍ່ເສດຖະກິດ. ການປົວແປງພາສີຄາດວ່າຈະເປັນເລື້ອງຕໍ່ສູ້ກັນ
ທີ່ໃຫຍ່ສຸດ ຢູ່ໃນສະພາໃນຫລາຍເດືອນຂ້າງໜ້ານີ້.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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