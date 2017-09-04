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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປະທານາທິບໍດີ ທຣໍາ ນຳເອົາແຜນ ປະຕິຮູບເກັບພສີ ໄປສູ່ພວກແຮງງານ ອາເມຣິກັນ ຢູ່ໃນລັດ ມິສຊູຣີ

Trump Takes His Tax Reform Plan to American Workers in Missouri
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ລິງໂດຍກົງ

ປະທານາທິບໍດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທຣໍາ ​ໄດ້​ເລືອກເອົາ​ ລັດ Missouri ທີ່ຕັ້ງ​ຢູ່​ພາກ​ກາງ​ທາ​ງທິດ
ຕາ​ເວັນ​ຕົກຂອງສະຫະລັດ ​ເປັນ​ບ່ອນຢາກ​ຊຸກຍູ້​ໃຫ້ປະຕິຮູບລະບົບການ​ເກັບ​ພາສີ​ຢ່າງ
ໃຫຍ່ ທີ່​ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ​ຈະ​ກະ​ຕຸ້ນ​ການ​ເຕີບ​ໂຕດ້ານເສດຖະກິດ ​ແລະຈະ​ຊ່ວຍຊູ​ຊາວ​ອາ
​ເມຣິກັນ ຊົນຊັ້ນ​ສາມັນຊົນ. ທ່ານ​ໄດ້​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ບັນດາ​ສະມາຊິກ​ສະພາ​ຫລີກ​ຫລ່ຽງ
ການ​ແບ່ງ​ແຍກ​ກັນ ​ແລະ​ໃຫ້ປະຕິບັດ​ຢ່າງ​ວອງ​ໄວ​ ເພື່ອເຫັນແກ່​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດຂອງ​ປະ​ເທດຊາດ. ທ່ານ​ທຣໍາ​ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ ໃຫ້​ຕັດ​ອັດຕາ​ພາສີ​ບໍລິສັດລົງ ຈາກ 35 ​ເປີ​ເຊັນ ມາ
​ເປັນ 15 ​ເປີ​ເຊັນ ​ແລະ​ຕັດ​ພາສີ​ສ່ວນ​ບຸກຄົນລົງນຳ ​ແຕ່​ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍ​ລະອຽດ​ຫຍັງຫຼາຍ.
ນັກ​ຂ່າວ ວີ​ໂອ​ເອ Zlatica Hoke ມີ​ລາຍ​ງານເລື່ອງນີ້​ຊຶ່ງ ກິ່ງ​ສະຫວັນ ຈະ​ນຳ​ມາສະ​ເໜີ​
ທ່ານ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

ລິງໂດຍກົງ

ບັນດາ​ຜູ້​ສະໜັບສະໜູນ​ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ຝ່າຍຄ້ານ ​ໄດ້ພົບກັບ ປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາ ​ເວລາ
​ທ່ານ​ເດີນທາງໄປເຖິງ​ເມືອງ Springfield ລັດ Missouri ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ອາທິດ​ແລ້ວ​ນີ້
ບ່ອນ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້ຖະ​ແຫລ​ງຕໍ່​ພວກ​ອອກແຮງ​ງານ​ອາ​ເມຣິກັນ.

ທ່ານ​ທຣໍາ ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ກ່າວ​ວ່າ “ລັດຖະບານ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ ກຳລັງ
​ສວມ​ກອດ ​ເອົາ​ແບບ​ສະບັບ​ຂອງເສດຖະກິດ​ໃໝ່ ທີ່​ຮ້ອງ​ແບບ​ງ່າຍໆ ​ວ່າ ເປັນ​ແບບ
ຂອງ​ອາ​ເມຣິກັນ ​ເພື່ອຂຶ້ນ​ເງິນ​ເດືອນ​ ໃຫ້​ພວກອອກ​ແຮງ​ງານ​ອາ​ເມຣິກັນ ​ແລະ​ເພື່ອ​
ຊ່ວຍ​ສ້າງສາບ້ານ​ເມືອງ ​ແລະ​ປະຊາ​ຄົມ​ຂອງ​ອາ​ເມຣິກາ ຄືນໃໝ່.”

​ເພື່ອ​ໃຫ້​ເປັນ​ທີ່​ດຶງດູດ​ບັນດາ​ບໍລິສັດຕ່າງໆ ມາ​ເຮັດ​ທຸລະ​ກິດ​ຢູ່​ໃນ​ສະຫະລັດ ປະທາ
ນາທິບໍດີ​ທຣໍາ ກ່າວ​ວ່າ ການ​ເກັບ​ພາສີ​ບໍລິສັດ​ສະຫະລັດ ຕ້ອງ​ໄດ້​ຫລຸດ​ລົງ ​ແລະ​ດຳ​
ເນີນ​ວຽກເຈ້ຍສໍ ໃຫ້ງ່າຍ​ຂຶ້ນ. ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ເພາະສະນັ້ນ ມັນຈະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ສະຫະລັດ
“ນຳ​ເອົາກັບ​ຄືນ​ມາ​ຫລາຍໆພັນຕື້​ ເງິນ​ໂດ​ລາ​ສະຫະລັດ ມາສູ່​ເສດຖະກິດຂອງພວກ
ເຮົາ” ​ທັງຈະ​ກະ​ຕຸ້ນເອົາຫລາຍໆ​ພັນ​ລ້ານ​ໂດ​ລາ ເຂົ້າມາ​ລົງທຶນ​ໃໝ່.

ປະທານາທິບໍ​ດີ​ທຣໍາ ກ່າວ​ວ່າ “ນີ້​ແມ່ນ​ໂອກາດ​ຄັ້ງ​ດຽວ​ໃນ​ຊ່ວງລຸ້ນນຶ່ງ ​ຂອງພວກ​
ເຮົາ ​ທີ່ຈະປະຕິ​ຮູບ​ພາສີ​ທີ່ແທ້​ຈິງ​ແກ່​ຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນ ​ທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ໜັກ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ມື້
​ແລະ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໝັ້ນໝາຍ​ຢ່າງ​ເຕັມທີ່ ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ລັດຖະສະພາ ​ເພື່ອ​ໃຫ້
​ວຽກ​ການ​ນີ້​ເປັນ​ທີ່ສຳ​ເລັດຜົນ ​ແລະ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ຢາກໄດ້ຮັບຄວາມ​ຜິດ​ຫວັງ​ຈາກ​ລັດຖະສະພາ ພວກທ່ານ​ເຂົ້າໃຈ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່?

ຜູ້​ສະໜັບສະໜູນ​ທ່ານ​ທຣໍາ ພາກັນຍິນດີກັບແຜນການເສຖກິດຂອງທ່ານທຣຳ. ຊາວ​
ເມືອງ Springfield ລັດ Missouri ກ່າວ​ວ່າ “ຕັດ​ການ​ເກັບ​ພາສີ​ພວກ​ເຮົາ! ຂ້າພະ​
ເຈົ້າ​ຮັກ​ຜູ້​ຊາຍ​ຄົນ​ນີ້. ເພິ່ນ​ກຳລັງ​ນຳ​ເອົາສິ່ງທີ່ມີຄວາມໝາຍ ​ມາສູ່​ອາ​ເມຣິກາ.” ແຕ່​
ວ່າພວກ​ອອກແຮງ​ງານ​ຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ ​ທີ່​ທ່ານ​ທຣໍາ ຢາກ​ດືງດູດ​ເອົາ​ນັ້ນ ​ໄດ້​ສ​ະ​ແດງ
​ຄວາມບໍ່​ໄວ້​ເນື້ອ​ເຊື່ອ​ໃຈອອກມາ.

ນາງ Stacy ຜູ້​ປະ​ທ້ວງທີ່​ເປັນ​ຊາວ​ເມືອງ Springfield ລັດ Missouri ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້າ
ພະ​ເຈົ້າ​ກາງຕໍ່​ບັດ​ຊື້​ອາຫານ (food stamps.) ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເຮັດ​ວຽກ 50 ຊົ່ວ​ໂມງ
​ຕໍ່​ອາທິດ ​ແຕ່ກໍ​ຍັງໄດ້​ອີ​ງອາ​ໄສ​ບັດ​ຊື້​ອາຫານ​ເພື່ອ​ລ້ຽງ​ຄອບຄົວ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ. ​
ແລະບໍລິສັດ​ປະກັນ​ໄພ​ສຸຂະພາບຂອງຂ້າ​ພະເ​ຈົ້າ ​ໄດ້ປະ​ຖິ້ມຂ້າພ​ະ​ເຈົ້າ​ອອກ​ໄປ​
ແລ້ວ ​ສຳລັບ​ປີໜ້າ. ​ເພາະສະ​ນັ້ນ ບັດ​ນີ້ ຂ້າພ​ະເຈົ້າບໍ່​ມີ​ປະກັນ​ໄພ​ສຸຂະພາບ. ແຕ່
ກ່ອນຂ້າພ​ະ​ເຈົ້າ​ເຄີຍ​ມີ ກ່ອນ​ທີ່​ເພິ່ນຖືກ​ເລື​ອກ ​ເພາະສະ​ນັ້ນ​ຈຶ່ງວ່າ ​ຕ້ອງ​ເປັນນຳ
ເພິ່ນ ມັນຈຶ່ງເປັນຈັ່ງຊີ້.”

ບັນດາ​ສະມາຊິກ​ສະພາ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ພິຈາລະ​ນາ​ຮ່າງວຽກງານ​ທີ່​ສັບສົນນີ້ ​ແລະ​ການ​
ປະຕິຣູບ ພາ​ສີ​ທີ່​ສ່ຽງ ຊຶ່ງ​ປະທານາທິບໍດີ​ໄດ້ເຮັດໃຫ້​ເຫັນ​ພຽງ​ແຕ່​ພໍກວ້າງໆ. ບັນດາ
ຜູ້​ຕ້ອງ​ຕິ​ກ່າວ​ວ່າ ພຽງ​ແຕ່​ຜູ້​ຮັ່ງມີ​ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກຳ​ໄລ​ຈາກ​ການ​ຕັດ​ພາສີ​ບໍ
ລິສັດ ​ແລະ​ພວກ​ນັກວິ​ເຄາະ​ຈຳນວນ​ນຶ່ງ​ກ່າວ​ວ່າ ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້ມີການ​ຊຸ​ກຍູ້ແຕ່
ພຽງ​ເລັກ​ນ້ອຍເທົ່ານັ້ ​ຕໍ່​ເສດຖະກິດ. ການ​ປົວ​ແປງ​ພາສີຄາດວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ເລື້ອງຕໍ່ສູ້​ກັນ
​ທີ່ໃຫຍ່​ສຸດ ຢູ່​ໃນ​ສະພາ​ໃນ​ຫລາຍ​ເດືອນ​ຂ້າງ​ໜ້າ​ນີ້.

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